کد خبر: 1370175
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۷
اقتصاد » اخبار کلی

فروش بلیت پرواز‌های اربعین هما با عرضه ۳۲ هزار صندلی از ۳۱ تیرماه آغاز می‌شود

1 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» فروش بلیت پرواز‌های اربعین حسینی را از روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌کند. در این عملیات، نزدیک به ۳۲ هزار صندلی برای جابه‌جایی زائران از ۱۳ استان کشور به مقصد فرودگاه نجف اشرف عرضه خواهد شد.

جوان آنلاین: براساس اعلام اداره کل روابط عمومی هما، متقاضیان خرید بلیت می‌توانند از زمان آغاز فروش، با مراجعه به وب‌سایت رسمی "هما" به نشانی iranair.com و از طریق درگاه اختصاصی «خرید بلیت اربعین» نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند. تمامی بلیت‌های پرواز‌های اربعین صرفاً از طریق این درگاه عرضه می‌شود و فروش بلیت خارج از این سامانه فاقد اعتبار است.

به گزارش ایسنا، بلیت پرواز‌های اربعین "هما" بر اساس نرخ‌های مصوب سازمان هواپیمایی کشوری عرضه می‌شود و هیچ‌گونه مبلغی افزون بر نرخ‌های تعیین‌شده از زائران ایرانی و دارندگان گذرنامه‌های غیرایرانی دریافت نخواهد شد.

بر اساس ضوابط فروش، نرخ بلیت بزرگسال و کودک (خردسال) یکسان است و بهای بلیت نوزاد، در صورت اختصاص نیافتن صندلی، معادل ۱۰ درصد نرخ بلیت بزرگسال محاسبه می‌شود.

همچنین مطابق مصوبه سازمان هواپیمایی کشوری، در بازه زمانی عملیات پرواز‌های اربعین، خرید گروهی بلیت برای بیش از ۹ نفر در هر نوبت امکان‌پذیر نیست.

برچسب ها: سازمان هواپیمایی کشوری ، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، اربعین حسینی
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