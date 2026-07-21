بورس با صعود ۳۹ صنعت سبزپوش شد زینب زرین 

جوان آنلاین: معاملات بازار سهام روز سهشنبه در فضایی مثبت و با رشد همزمان شاخصهای اصلی و بخش بزرگی از صنایع دنبال شد، بهطوری که شاخص کل بورس تهران ۵/۱ درصد، شاخص هموزن ۲ درصد و شاخص کل فرابورس ۱/۲ درصد افزایش یافت و شاخص ۳۹ صنعت از مجموع ۴۰ صنعت فعال بازار نیز صعودی بود. همزمان، ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی به ۱۱ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان رسید و ورود ۲ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، بر تداوم تقاضا در بازار تأکید کرد.
بورس تهران در واپسین روز معاملاتی تیرماه با افزایش تقاضا در بخش گستردهای از بازار همراه شد، بهطوری که شاخص کل بورس تهران با رشد ۷۴ هزار واحدی، ۵/ ۱ درصد افزایش یافت و در سطح ۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۵۵۲ واحد قرار گرفت و همزمان شاخص هموزن با رشد ۲ درصدی به یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۷۲۳ واحد رسید و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۱/۲ درصدی در سطح ۳۸ هزار و ۶۷۳ واحد ایستاد. رشد بیشتر شاخص هموزن نسبت به شاخص کل، در کنار افزایش شاخص ۳۹ صنعت از مجموع ۴۰ صنعت فعال بازار، از گستردگی صعود در معاملات سهشنبه ۳۰ تیر حکایت داشت، بهویژه آنکه تنها شاخص محصولات چوبی کاهش یافت و بخش عمده صنایع با افزایش تقاضا روبهرو شدند.
ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی نیز در این روز به ۱۱ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی روز دوشنبه کاهش داشت، اما همچنان سطح بالایی از فعالیت سرمایهگذاران را در بازار نشان داد. در همین حال، ارزش کل معاملات بازارهای بورس و فرابورس به حدود ۲۸۹ همت رسید و ارزش بازار سهام ایران، شامل بورس، فرابورس و بازار پایه، در محدوده ۱۶ هزار و ۷۹۵ همت قرار گرفت و مجموعه این ارقام نشان میدهد معاملات سهشنبه با گردش مالی قابل توجهی همراه بوده و افزایش قیمتها در بخشهای مختلف بازار، با فعالیت گسترده معاملهگران همراه شده است.
صعود صنایع و ثبت رکوردهای جدید
در سطح صنایع نیز روند معاملات با حرکت شاخصهای اصلی همجهت بود و میانگین بازده ۴۰ صنعت فعال بازار سهام به مثبت ۴/۱ درصد رسید و خردهفروشی با رشد ۲. ۹۹ درصدی بهترین عملکرد روزانه را ثبت کرد و شاخص این صنعت با رسیدن به ۱۵ هزار و ۱۹۴ واحد، در بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفت. همچنین بازده خردهفروشی از ابتدای سال و طی ۴۱ روز معاملاتی به ۹۷ درصد رسید و پس از آن، شاخص صنعت انتشار و چاپ با افزایش ۹۵/۲ درصدی در سطح سه میلیون و ۴۳۳ هزار واحد قرار گرفت و بازده آن از ابتدای سال به ۳۸ درصد رسید، در حالی که وسایل ارتباطی نیز با رشد ۹۵/۲ درصدی و رسیدن شاخص به ۴۰ هزار و ۲۸۸ واحد، همین میزان بازده را از ابتدای سال ثبت کرد.
دامنه رشد بازار به این گروهها محدود نماند و شاخص صنایع رایانه، کانیهای غیرفلزی، خردهفروشی، مواد و محصولات دارویی و محصولات غذایی در معاملات سهشنبه به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و در سوی مقابل، محصولات چوبی تنها صنعت منفی روز بود و شاخص آن با افت ۳۳/۱ درصدی به ۶۷۳ هزار واحد رسید، هرچند بازده این صنعت از ابتدای سال همچنان ۳۷ درصد بود. تأمین آب، برق و گاز نیز با رشد ۰۴/۰ درصدی کمترین افزایش روزانه را ثبت کرد و شاخص آن به ۹ هزار و ۱۷۳ واحد رسید، ضمن آنکه بازده این صنعت از ابتدای سال ۳/۰ درصد بوده است. فلزات اساسی نیز با رشد ۲۸/۰ درصدی در سطح چهار میلیون و ۱۴۵ هزار واحد قرار گرفت و بازده آن از ابتدای سال به ۳۵ درصد رسید و مقایسه عملکرد گروهها نشان میدهد رشد روزانه صنایع با بازده آنها از ابتدای سال یکسان نبوده است. بهعنوان نمونه، خردهفروشی با جهش نزدیک به ۳ درصدی در یک روز، بازدهی ۹۷ درصدی از ابتدای سال دارد، در حالی که فلزات اساسی با افزایش روزانه کمتر، بازده سالانه ۳۵ درصدی ثبت کرده است.
جریان نقدینگی در مسیر سهام
همزمان با رشد شاخصها، جریان پول حقیقی نیز در بخشهایی از بازار به سمت داراییهای سهامی حرکت کرد، بهگونهای که ۲ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام، ۷۱۰ میلیارد تومان وارد صندوقهای درآمد ثابت، ۳۱۹ میلیارد تومان وارد صندوقهای سهامی و مختلط و ۲۶ میلیارد تومان وارد اختیار معامله شد، در حالی که صندوقهای طلا با خروج ۲۴۷ میلیارد تومان و صندوقهای انرژی با خروج ۴۳ میلیارد تومان مواجه شدند. این ترکیب، در کنار رشد شاخصها و افزایش تعداد صنایع مثبت، از تمایل بیشتر سرمایهگذاران حقیقی به سهام در معاملات این روز حکایت داشت.