کد خبر: 1370132
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۳
اقتصاد » اخبار کلی

ارائه وای‌فای رایگان در مسیر نجف ـ کربلا

1 رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و عراق در حوزه ارتباطات ویژه اربعین خبر داد و گفت: تسهیل خدمات رومینگ، اختصاص فرکانس برای رادیو اربعین و رادیو امام رضا (ع)، استفاده از کد سه‌رقمی برای خدمات‌رسانی به زائران و راه‌اندازی وای‌فای رایگان در بخش‌هایی از مسیر نجف به کربلا از مهم‌ترین توافقات امسال دو کشور است.

جوان آنلاین: حمید فتاحی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در دومین جلسه ستاد اربعین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: موضوعاتی که از سوی استان‌های مختلف مطرح شده بود، در دستور کار قرار گرفت و با همکاری اپراتور‌های ارتباطی پیگیری شد.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به برگزاری نشست‌های هماهنگی میان اپراتور‌های ارتباطی ایران و عراق، گفت: مطابق روال هر سال، این جلسات برگزار شد و خوشبختانه هفته گذشته نیز این نشست‌ها با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دعوت وزیر ارتباطات عراق، در دو سطح وزرا و کارشناسان برگزار شد.

فتاحی افزود: در سطح وزرا، جلسات بسیار مؤثری برگزار و تصمیمات خوبی اتخاذ شد. همچنین در سطح کارشناسی، با حضور نمایندگان اپراتور‌های ارتباطی دو کشور و با مدیریت رگولاتوری عراق، تفاهم‌نامه همکاری تدوین و همانند سال‌های گذشته، نیازمندی‌های دو طرف با اضافه شدن دو تا سه محور جدید مورد توافق و امضای طرفین قرار گرفت.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه، موضوعاتی از جمله تسهیلات حوزه رومینگ، ارتقای کیفیت و قیمت خدمات، مسائل مرتبط با پخش‌های سراسری رادیویی، اختصاص فرکانس برای پخش رادیو امام رضا (ع) و رادیو اربعین در عراق، برقراری لینک ارتباطی مستقیم میان دو کشور به همراه مسیر پشتیبان، استفاده از کد‌های سه‌رقمی برای ارائه خدمات و کال‌سنتر به زائران و سایر موارد مورد توافق قرار گرفت.

وی همچنین با اشاره به یکی از توافقات جدید میان دو کشور گفت: یکی از موضوعاتی که هم وزیر ارتباطات عراق و هم اپراتور‌های این کشور بر آن تاکید داشتند، فراهم شدن مقدمات ارائه وای‌فای رایگان در نقاطی از مسیر طریق‌الحسین بین نجف و کربلا است که این موضوع نیز در توافقات امسال گنجانده شده و امیدواریم در اربعین امسال اجرایی شود.

فتاحی درباره اقدامات داخلی وزارت ارتباطات نیز اظهار کرد: موضوعات مرتبط در داخل کشور نیز در دستور کار قرار گرفته است که بخشی از آن در ادامه توسط آقای خوانساری تشریح خواهد شد.

وی افزود: همانند سال‌های گذشته، وب‌سایت مجازی برای ارائه خدمات به زائران آماده شده است. همچنین سازمان فناوری اطلاعات نیز یک پایگاه اینترنتی طراحی کرده که احتمالاً میان این دو سامانه همپوشانی وجود خواهد داشت، اما در مجموع این بستر‌ها خدمات مورد نیاز را به زائران ارائه خواهند کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: این سامانه علاوه بر فراهم کردن امکان زیارت از راه دور برای افرادی که به هر دلیلی امکان حضور در مراسم اربعین را ندارند، خدمات مورد نیاز در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله راهنمایی‌های لازم و موضوعات مرتبط با خرید سیم‌کارت را نیز در اختیار زائران قرار خواهد داد.

برچسب ها: ایران ، عراق ، وای‌فای
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