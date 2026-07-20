کد خبر: 1369952
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » اخبار كلی
مهدی مولایی

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی! رسانه‌ها در روز‌های آرامش و شرایط عادی کشور، همیشه ابزاری برای آگاهی‌بخشی عمومی به مردم هستند، اما در روزگار بحران و جنگ، افزون بر این رسالت، وظیفه‌ای بس سنگین‌تر و مهم‌تر نیز بر دوش دارند

رسانه‌ها در روز‌های آرامش و شرایط عادی کشور، همیشه ابزاری برای آگاهی‌بخشی عمومی به مردم هستند، اما در روزگار بحران و جنگ، افزون بر این رسالت، وظیفه‌ای بس سنگین‌تر و مهم‌تر نیز بر دوش دارند؛ پاسداری از امنیت روانی جامعه و رعایت ملاحظاتی که بی‌اعتنایی به آنها می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از یک خطای رسانه‌ای صرف بر کشور تحمیل کند! در روز‌های اخیر، گفت‌وگوی تلویزیونی جواد موگویی با وزیر امور خارجه، به سبب طرح برخی مطالب درباره مسائل امنیتی، ارائه نشانی برخی تونل‌های زیرزمینی تهران و نیز بیان ادعا‌هایی درباره وقایع داخلی نظیر ادعای سقوط مشهد در اغتشاشات دی‌ماه، با واکنش‌ها و انتقاد‌هایی همراه شد. فارغ از اینکه کدام بخش از این اظهارات درست، نادرست یا قابل مناقشه باشد، اصل ماجرا پرسشی مهم را پیش روی افکار عمومی جامعه قرار داده‌است؛ آیا در شرایط فعلی میان جنگ و درحالی که روزانه بخش‌هایی از خاک کشور مورد حملات جنایتکارانه دشمن است و امنیت ملی با تهدید‌های سخت و جدی امنیتی و جنگی روبه‌روست، هر سخنی را می‌توان از تریبون‌های عمومی بر زبان آورد؟
در همه کشور‌های جهان، هنگام بروز بحران‌های امنیتی و نظامی، قواعد فعالیت‌های رسانه‌ای، مطبوعاتی و تلویزیونی دستخوش تغییرات جدی و فوری و تابع پروتکل‌های خاص امنیتی می‌شود. آنچه در شرایط عادی ممکن است صرفاً یک خبر، تحلیل یا سرگرمی رسانه‌ای برای مجری و رسانه منتشرکننده مصاحبه تلقی شود، در وضعیت جنگی می‌تواند به داده‌ای ارزشمند برای دشمن و عاملی برای تشویش افکار عمومی بدل شود. به همین دلیل، رسانه‌های حرفه‌ای و مسئولان عالی‌رتبه در جهان، پیش از هر مصاحبه و اظهار‌نظر و فعالیت رسانه‌ای، میان «حق مردم برای دانستن» و «ضرورت حفظ امنیت ملی» توازن برقرار می‌کنند. این توازن، به معنی محدود کردن آزادی بیان نیست، بلکه جلوگیری از این است که خبر، تحلیل یا حتی حدس و گمان یک مجری یا مسئول، در زمانی نامناسب و از مجرایی نامطمئن، به ابزاری علیه منافع عمومی ملت تبدیل شود. 
از سوی دیگر، تریبون‌های عمومی و خصوصاً تحرکات و فعالیت‌های مسئولان ارشد نظام، محل آزمون و خطا نیستند. در زمانه رصد اطلاعاتی دقیق و موشکافانه دشمن، هر جمله‌ای که از زبان یک مقام رسمی یا مجری شناخته‌شده بیان می‌شود، به سرعت در رسانه‌های داخلی و خارجی بازنشر شده و گاه بدون کمترین راستی‌آزمایی، مبنای تحلیل‌ها و روایت‌های بعدی برای جامعه قرار می‌گیرد. اگر در چنین فضایی، ادعا‌هایی مطرح شود که صحت آنها محل تردید باشد یا اطلاعاتی بیان شود که انتشارشان با ملاحظات امنیتی ناسازگار است، نخستین زیان آن متوجه امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی خواهد بود. انتشار مصاحبه آقای موگویی با وزیرخارجه، واکنش‌ها و نگرانی‌های زیادی را در سطوح مختلف جامعه به دنبال داشته‌است. جامعه و مخاطب انتظار دارد رسانه‌ها و مسئولان کشور، به‌ویژه در شرایط حساس، مرجع انتشار اطلاعات دقیق، سنجیده و مسئولانه باشند؛ نه منشأ ابهام و تأیید گنده‌گویی‌های افسانه‌ای دشمن و افشای اطلاعات خاص طبقه‌بندی شده. 
مسئله، صرفاً یک گفت‌و‌گو یا یک برنامه تلویزیونی نیست، بلکه سخن از فرهنگ حکمرانی رسانه‌ای غالب بر کشور است. رسانه در شرایط جنگی، باید بیش از هر نهاد دیگری به خطوط قرمز امنیت ملی، اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و الزامات اطلاع‌رسانی در شرایط بحران پایبند باشد. همچنین صاحبان مسئولیت نیز باید بدانند که هر کلمه و جمله در روزگار جنگ، می‌تواند اثری فراتر از یک جمله داشته‌باشد. تأیید اطلاعات، یا بیان جزئیات روز واقعه شهادت رهبری یا عدم ارتباط وزیر خارجه کشور با رهبری معظم، مسائلی نیست که بتوان به سادگی و با لبخند برای رسانه‌ها فاش کرد. 
امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور به انضباط رسانه‌ای، هماهنگی در اطلاع‌رسانی و احساس مسئولیت مشترک نیاز دارد. نقد عملکرد رسانه‌ها و مسئولان، ضرورتی انکارناپذیر است، اما این نقد نیز باید به تقویت سازوکار‌های حرفه‌ای بینجامد. حفظ امنیت ملی، پاسداشت اعتماد عمومی و صیانت از منافع مردم، هدفی است که هیچ جذابیت رسانه‌ای، هیچ گفت‌وگوی پرمخاطب و هیچ رقابتی برای جلب توجه، نباید بر آن سایه بیفکند. لطفاً در گفت‌و‌گو‌های بعدی، نشانی بقیه تونل‌ها و پایگاه‌های نظامی را برای خودتان نگه دارید و در بیان جزئیات وقایع مهم خویشتنداری کنید. امروز با گذشت ده‌ها سال از وقایع مهم امنیتی در غرب و امریکا نظیر کودتا‌ها و جنگ‌ها، نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی آن کشور‌ها اطلاعات سوخته را با وسواسی بی‌نظیر و به صورت قطره‌چکانی و با احتیاط انجام می‌دهند. حضرات داخلی، اما چهارماه پس از امنیتی‌ترین و مهم‌ترین وقایع تاریخ انقلاب، سر میز چای و با لبخند درباره داده‌های نظامی و جزئیات وقایع و نوع ارتباط امنیتی مسئولان ارشد نظام صحبت می‌کنند. 
توقع جامعه از رسانه و مجری‌های توانمند و مسئولان باتجربه نظام، چیزی فراتر از آنچه رخ داده‌است!

برچسب ها: امنیت ، سبک زندگی ، رسانه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

از تنگه رانده در کوه مانده

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

پورعلی هم پرسپولیسی شد

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

انتظار برای امتحان

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

فرزندی که میراث دار تقوا، علم و اخلاق پدر بود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
همه در یک کشتی هستیم وحدت شرط پیروزی است
از قطعنامه تا تفاهم‌نامه
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار