لرستان در یک قدمی تبدیل شدن به قطب تولید کاغذ سنگی

جوان آنلاین: لرستان به دلیل دارا بودن معادن کربنات کلسیم که در سال‌های اخیر به مهم‌ترین ماده اولیه تولید کاغذ از سنگ تبدیل شده است، به شدت مورد توجه قرار گرفته است، این در حالی است که این موضوع مهم موجب شده تا از این مواد معدنی باارزش، کاغذ ارزان و زیادی تولید شده و از قطع درختان بی‌شماری جلوگیری شود. حالا خبر‌ها حکایت از آن دارد که با بومی‌سازی تولید ماشین‌آلات تولید کاغذ از سنگ در کشور، این استان در حال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم کشور در این زمینه است، موضوعی که با تحقق آن ضمن تولید کاغذ ارزانقیمت، به‌زودی شاهد رونق چاپ و نشر در کشور خواهیم بود.



الیگودرز در استان لرستان یکی از مناطقی است که دارای بیشترین ذخیره معدنی کربنات کلسیم است. آمار‌ها نشان می‌دهد که سالانه بیش از یک میلیون تن سنگ کربنات کلسیم از معادن این شهرستان استخراج و در نهایت نیمی از این حجم، فرآوری می‌شود. این ماده معدنی نوعی سنگ رسوبی است که بر اثر رسوب اجزای بدن موجودات زنده، خصوصاً آبزیان، به وجود می‌آید و به صورت سنگ آهک، گچ، گرانیت، آراگونیت، کلسیت و مرمریت یافت می‌شود. در حال حاضر این استان به قطب تولید کربنات کلسیم کشور تبدیل شده و ۳۰ واحد صنعتی در این زمینه فعال و ۲۵ واحد جدید نیز در دست ساخت است.

تبدیل شدن به قطب تولید کاغذ از سنگ

از آنجا که لرستان یکی از مهم‌ترین معادن سنگ کربنات کلسیم را داراست، این موضوع موجب شده تا با توجه به استفاده از آن در تولید کاغذ، این استان به شدت مورد توجه قرار بگیرد.

بهمن جعفری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی استان در حوزه کربنات کلسیم، در این خصوص می‌گوید: «وجود ذخایر غنی و باکیفیت این ماده معدنی، فرصت مناسبی برای توسعه صنایع فرآوری، تولید کاغذ از سنگ و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن فراهم کرده است.»

وی با اشاره به اینکه لرستان از استان‌های برخوردار کشور در زمینه ذخایر کربنات کلسیم به شمار می‌رود و کیفیت بالای این ماده معدنی، امکان استفاده از آن را در صنایع مختلف از جمله تولید کاغذ از سنگ، رنگ، پلاستیک، پلیمر، داروسازی، صنایع غذایی و سایر صنایع وابسته فراهم کرده است، می‌افزاید: «این صنعت علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست دارد، چراکه در فرآیند تولید آن نیازی به قطع درختان، مصرف گسترده آب و استفاده از مواد شیمیایی متداول در تولید کاغذ سلولزی وجود ندارد.»

در حالی که ایجاد اشتغال همواره مورد توجه مسئولان استان لرستان بوده است، بنابراین با تکمیل و توسعه واحد‌های فرآوری کربنات کلسیم و بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه تولید کاغذ از سنگ، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای تعداد قابل توجهی از جوانان فراهم شده و علاوه بر آن این موضوع می‌تواند به رونق اقتصادی مناطق معدنی کمک بسیاری کند.

بومی‌سازی صنعت تولید کاغذ

از آنجا که تولید کاغذ از ماده معدنی کربنات کلسیم نیازمند استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری‌های روز جهان است، استفاده از این امکانات ارزبری بسیاری در پی دارد و تحریم‌ها موجب می‌شود تا تهیه قطعات آسیب‌دیده به سختی انجام شود و کار تولید دچار وقفه شود؛ بنابراین این موانع، کارشناسان این صنعت را بر آن داشت تا بومی‌سازی را در دستور کار خود قرار دهند.

محمد‌مسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بازدید از پروژه تولید کاغذ از سنگ که با سرمایه‌گذاری ۵۰۰میلیارد تومانی در الیگودرز مراحل پایانی خود را پشت‌سر می‌گذارد، می‌گفت: «زمانی کشور‌های صاحب فناوری، تکنولوژی تولید این ماشین‌آلات را به سختی در اختیار دیگران قرار می‌دادند، اما در حال حاضر با حمایت‌های این وزارتخانه، بومی‌سازی و توسعه فناوری این صنایع در کشور انجام شده به صورتی که دیگر نیازی به واردات نیست و در این زمینه به خودکفایی رسیدیم.»

بر پایه این گزارش، این واحد صنعتی قرار است شهریور امسال با ظرفیت تولید ۱۲ هزار تن انواع محصولات کاغذی که در صنایع چاپ کاربرد دارد در مدار تولید قرار گیرد.