خسارت ۱۸۷۰ پرونده به ارزش ۳۱۹۹ میلیارد ریال به مالکان خودرو‌های آسیب‌دیده پرداخت شد.

جوان آنلاین: در ادامه روند رسیدگی و جبران خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان، در مرحله بیست‌ویکم پرداخت‌ها، خسارت ۱۸۷۰ پرونده به ارزش ۳۱۹۹ میلیارد ریال به مالکان خودرو‌های آسیب‌دیده پرداخت شد.

به گزارش تسنیم، طبق اعلام بیمه مرکزی، تا تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۵، تعداد ۳۶۰۷۸ فقره خسارت از سوی مراجع ذی‌ربط در ۲۹ استان کشور برای ارزیابی به شعب بیمه ایران معرفی شده که از این تعداد، ۳۲۳۶۸ فقره خسارت مورد ارزیابی قرار گرفته است.

با پرداخت‌های انجام‌شده در مرحله بیست‌ویکم، تعداد خسارات پرداخت‌شده به ۲۶۹۱۶ فقره افزایش یافته و مجموع خسارت پرداختی به خودرو‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان به ۲۴۶۷۴ میلیارد ریال رسیده است.

همچنین در بخش مربوط به خودرو‌های آسیب‌دیده جنگ ۱۲ روزه نیز تاکنون خسارت ۴۴۸۶ دستگاه خودرو به ارزش ۴۲۲۴ میلیارد ریال پرداخت شده است.

گفتنی است فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط همچنان در حال انجام است و بیمه ایران تا تعیین تکلیف تمامی پرونده‌ها، روند خدمت‌رسانی به زیان‌دیدگان را ادامه خواهد داد.