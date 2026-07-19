وزیر نیرو: ۹ هزار مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق کشور افزوده شد

وزیر نیرو با اعلام دستیابی به یک دستاورد بی‌سابقه در سطح جهان، از تزریق بیش از ۹ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق به شبکه سراسری خبر داد و گفت: این سرعت در توسعه و افزایش توان تولید، یک رکورد جهانی محسوب می‌شود، که نشان از اقتدار فنی و مدیریت عملیاتی نیرو‌های متخصص کشور دارد.

جوان آنلاین: عباس علی‌آبادی روز یکشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران هرمزگان که با حضور معاون اجرایی رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی در بندرعباس برگزار شد با اشاره به خسارت‌های وارد شده به تاسیسات زیربنایی این استان افزود: با وجود اینکه بخش‌هایی از شبکه‌های توزیع و زیرساخت‌های برق در این حملات آسیب دید، اما نیرو‌های عملیاتی با حضور بی‌وقفه در محل‌های حادثه‌دیده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ترمیم و بازسازی تاسیسات اقدام کردند، تا روند خدمات‌رسانی بدون وقفه استمرار یابد.

به گزارش ایرنا، وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و کارکنان صنعت آب و برق استان هرمزگان افزود: در شرایط جنگی، حفظ پایداری خدمات و تامین نیاز‌های حیاتی مردم، خط قرمز و اولویت غیرقابل‌تغییر وزارت نیرو بود که با به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها محقق شد.

مدیریت هوشمندانه شبکه در شرایط خاص

وزیر نیرو با بیان اینکه پایداری شبکه برق و آب هرمزگان در اوج بحران، حاصل رصد مستمر و مدیریت هوشمندانه مدیران استانی بود، تصریح کرد: اقدامات لازم با هماهنگی دقیق میان مجموعه‌های مختلف برای حفظ پایداری شبکه انجام شد و این پیام را به دشمنان داد که حتی در شرایط جنگی نیز نمی‌تواند مانع از خدمت‌رسانی نظام به ملت ایران شود.

علی‌آبادی با تاکید بر اهمیت همدلی و انسجام ملی در عبور از بحران‌ها، خاطرنشان کرد: دولت خود را خادم مردم می‌داند و این همراهی و اتحاد میان مردم و مسوولان، سد محکمی است که کشور را از سخت‌ترین شرایط عبور می‌دهد.

وی، ضمن قدردانی از صبر و همراهی مردم هرمزگان، ابراز امیدواری کرد: با تداوم همبستگی موجود، روند بازسازی کامل و رفع آسیب‌های ناشی از حملات جنگی با همان سرعت و قدرت بیشتر، تکمیل می‌شود.

وزیر نیرو طی سفر به هرمزگان و پیش از شرکت در نشست مدیریت بحران این استان، از مناطق و زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیز بازدید کرد.

در این سفر حسین ساجدی نیا، رییس سازمان مدیریت بحران کشور، هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، محمد اله‌داد سرپرست شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، محمد ادیب سیرت به عنوان سرپرست حوزه وزارتی وزارت نیرو و احمد زراعت کار، معاون وزیر نفت در برنامه‌ریزی و نیز معاون اجرایی رییس جمهور، وزیر نیرو را همراهی می‌کنند.