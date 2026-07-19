بلیت پرواز اربعین تهران ـ نجف ۲۴ میلیون شد/ مشهد ـ نجف ۲۸ میلیون

جوان آنلاین: ابوذر شیرودی اظهار کرد: با توجه به ضرورت برنامهریزی منسجم بهمنظور ارائه خدمات ایمن و منظم و بهمنظور ایجاد وحدت رویه، ارتقاء کیفیت خدمات، صیانت از حقوق مسافران، مدیریت ظرفیت ناوگان و تسهیل دسترسی زائران به خدمات حملونقل هوایی، ضوابط پروازهای اربعین حسینی ۱۴۰۵ در بخشنامهای به شرکتهای هواپیمایی داخلی ابلاغ شد.
به گزارش تسنیم، وی با اشاره به بازه زمانی عملیات پروازهای اربعین سال ۱۴۰۵ از ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، گفت: حداکثر بهای بلیت یکطرفه از استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان بهمقاصد بغداد یا نجف اشرف و بالعکس، مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال (۱۴ میلیون تومان) تعیین شده است.
شیرودی تصریح کرد: همچنین حداکثر بهای کل بلیت یکطرفه از تهران و سایر استانهای کشور بهمقاصد بغداد یا نجف اشرف و بالعکس، مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال (۱۲ میلیون تومان) تعیین شده است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: شرکتهای هواپیمایی موظفند حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ دریافت مجوزهای پروازی، برنامهی پروازی خود را در سامانههای فروش بارگذاری، ظرفیت پروازها را برای فروش (غیرچارتری) بازگشایی و فروش بلیت را برای عموم متقاضیان آغاز کنند و تمامی بلیتهایی که تاریخ پرواز رفت یا برگشت آنها بهمقاصد نجف اشرف یا بغداد (یا بالعکس) در بازهی فوق باشد، مشمول مفاد این بخشنامه خواهد بود.
وی از ممنوعیت هرگونه فروش بلیت بهنرخ گرانتر از مبلغ تعیینشده در مسیر مربوطه برای اتباع غیرایرانی بهقصد انتفاع بیشتر یا اولویت اتباع خارجی در خرید بلیت، خبرداد و گفت در صورت احراز تخلف حتی یک مورد، شرکت هواپیمایی متخلف از سهمیهی معاف از پرداخت رویالیتی عراق تا پایان آبانماه ۱۴۰۵ محروم خواهد شد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هرگونه فروش اجباری بلیت دوطرفه یا مشروط کردن فروش بلیت به خرید همزمان مسیر برگشت، را ممنوع دانست و گفت: نرخ بلیت برای مسافران بزرگسال و خردسال یکسان بوده و دریافت هرگونه مبلغ مازاد تحت هر عنوان ممنوع است.
شیرودی با بیان اینکه شرکتهای هواپیمایی مجاز به دریافت هیچ گونه اضافهبهایی از زائران توانخواه در فرودگاههای ایران و عراق نیستند، افزود: فروش بلیت بهصورت گروهی (بیش از ۹ نفر در یک رزرو) در بازه زمانی مذکور ممنوع بوده و تمامی قراردادهای چارتری فیمابین شرکتهای هواپیمایی و چارترکنندگان در بازه زمانی اربعین تعلیق است.
وی یادآورشد: عرضه و فروش بلیت اربعین در مسیرهای پرتقاضا، چه در ایران و چه توسط نمایندگی رسمی آن شرکت هواپیمایی در عراق، صرفاً با نرخهای ریالی مصوب این بخشنامه مجاز است و هرگونه فروش با قیمت بالاتر، گرانفروشی محسوب خواهد شد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از الزام شرکتهای هواپیمایی به تأمین هواپیمای پشتیبان در بخشنامه مذکور خبرداد و گفت: در صورت بروز تأخیر (بهاستثنای تأخیرهای ناشی از عوامل قهری)، شرکت هواپیمایی موظف است مطابق دستورالعمل حقوق مسافر اقدام کند.