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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۲
ايران » ايران
با حضور معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی ستفا و مدیران واحد‌های مجری صورت گرفت

تشریح برنامه‌های طرح ملی «مهرباران ایران» جهاددانشگاهی

تشریح برنامه‌های طرح ملی «مهرباران ایران» جهاددانشگاهی نشست تشریح برنامه‌ها و گام‌های اجرایی طرح ملی «مهرباران ایران» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه، مسجد و مشارکت‌های مردمی برای حل مسائل اجتماعی محلات، با حضور معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی ستفا و مدیران واحد‌های مجری برگزار و در آن بر نقش دانشجویان به‌عنوان تسهیلگران اصلی اجرای این طرح تأکید شد.

به گزارش جوان آنلاین از روابط عمومی سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی (ستفا)؛ نشست تشریح برنامه‌ها و گام‌های اجرایی طرح ملی «مهرباران ایران» با حضور دکتر علیگو، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، دکتر مهری‌سادات موسوی، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان (ستفا)، معاونان فرهنگی و مدیران ستفا واحد‌های مجری در محل سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان این نهاد برگزار شد.

 

در این نشست، ضمن تشریح اهداف، رویکرد‌ها و سازوکار‌های اجرایی طرح، مراحل اجرای آن به‌صورت گام‌به‌گام مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره نحوه هماهنگی میان واحد‌های مجری، تقسیم مسئولیت‌ها و الزامات اجرای موفق مرحله نخست طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مرحله نخست اجرای طرح ملی «مهرباران ایران» در استان‌های تهران، هرمزگان، کردستان، ایلام، خراسان شمالی، اصفهان، سیستان و بلوچستان و قم آغاز خواهد شد و نتایج حاصل از اجرای این مرحله، مبنای توسعه طرح در سایر استان‌های کشور قرار خواهد گرفت.

 

در ادامه این نشست، دکتر علیگو، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حل مسائل اجتماعی، به فرمایش‌های حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه دانشگاه مبدأ همه تحولات است و مساجد سنگر است، سنگر‌ها را پر کنید اشاره کرد و گفت: طرح ملی مهرباران ایران با تکیه بر ظرفیت دانشگاه و مسجد، به دنبال گسترش فعالیت‌های اجتماع‌محور و جلب مشارکت مردم در حل مسائل محلات است.

 

وی افزود: دانشجویان، به عنوان نیرو‌های جوان، متخصص و دغدغه‌مند، می‌توانند نقش مؤثری در شناسایی ظرفیت‌ها و نیاز‌های محلات، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد پیوند میان مردم و نهاد‌های محلی ایفا کنند.

 

همچنین دکتر مهری‌سادات موسوی، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی ستفا، ضمن تشریح فرآیند اجرایی طرح، در خصوص گام‌های اجرایی پیش رو توضیحات لازم را ارائه داد.

 

وی با اشاره به اهداف این طرح اظهار کرد: طرح ملی مهرباران ایران در راستای اهداف تعیین شده، تشکیل گروه‌های همسایه یاری مبتنی بر پلتفرم زمان واره و همچنین گروه‌های تخصصی مهرباران را پیگیری خواهد کرد و با شناسایی ظرفیت‌ها، نیاز‌ها و چالش‌های مرتبط با هر گروه تخصصی، اقدامات و فعالیت‌های مرتبط، با استفاده از ظرفیت‌های درون محلی و برون محلی اجرایی خواهد شد و با تکیه بر توانمندی‌های مردم، زمینه شکل‌گیری شبکه‌ای از همکاری‌های محلی را فراهم کند.

 

وی با بیان این که دانشجویان، تسهیلگران اصلی اجرای این طرح در محلات خواهند بود، افزود: دانشجویان به عنوان تسهیلگران طرح، نقش مهمی در تحقق اهداف طرح ایفا خواهند کرد.

 

براساس این گزارش، طرح ملی «مهرباران ایران» با رویکرد مسجدمحور، مشارکت فعال دانشجویان و داوطلبان محلی، علاوه بر ارائه خدمات تعاملی در گروه‌های همسایه یاری و خدمات تخصصی در گروه‌های مهرباران، می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای تاب آوری اجتماعی و سلامت اجتماعی ایفا نماید و بیش از پیش فرهنگ یاریگری را در جامعه ساری و جاری کند.

برچسب ها: مهر ، باران ، ایران
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