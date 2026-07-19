مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران، با صدور حکمی، دکتر آمنه بختیاری، پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی را به عنوان معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران منصوب کرد.

دکتر محمدصادق افراسیابی، مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران، با صدور حکمی ضمن تقدیر از فعالیت های دکتر الهه خوانساری‌ در دوران تصدی معاونت آموزش انجمن سواد رسانه ای ایران، دکتر آمنه بختیاری، پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی را به عنوان معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران منصوب کرد.

دکتر آمنه بختیاری از پژوهشگران شناخته‌شده حوزه سواد رسانه‌ای، خانواده و فضای مجازی است و طی سال‌های گذشته با تألیف و ترجمه آثار متعدد، اجرای طرح‌های پژوهشی ملی، انتشار ده‌ها مقاله علمی و پژوهشی، تدریس در دانشگاه‌ها و برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی، نقش مؤثری در توسعه ادبیات علمی و آموزش سواد رسانه‌ای در کشور ایفا کرده است. تألیف کتاب‌هایی همچون سواد رسانه‌ای و والدگری رسانه‌ای در فضای مجازی، تحولات خانواده دیجیتالی و ترجمه اسناد راهبردی یونسکو در حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، بخشی از سوابق علمی و اجرایی ایشان به شمار می‌رود.

مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران در این حکم، با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت آموزش‌های تخصصی، توانمندسازی و رتبه بندی مدرسان، توسعه دوره‌های آموزشی متناسب با تحولات هوش مصنوعی و رسانه‌های نوین و گسترش همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، ابراز امیدواری کرد برنامه‌های آموزشی انجمن بیش از پیش توسعه یافته و این سازمان مردم نهاد نقش مؤثرتری در ارتقای سواد رسانه‌ ای ایفا کند.