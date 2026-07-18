کد خبر: 1369353
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۰
سیاست » اخبار کلی
سیدعبدالله متولیان

مراقب چوپان خائن تنگه باشیم

مراقب چوپان خائن تنگه باشیم وقتی سپاه عظیم اسکندر مقدونی به تنگه دربند پارس رسید، شمشیر‌های آریوبرزن و یاران اندکش، آن‌چنان بر فرق مهاجمان فرود آمد که ارتش شکست‌ناپذیر او، در آن گذرگاه کوهستانی زمین‌گیر شد

وقتی سپاه عظیم اسکندر مقدونی به تنگه دربند پارس رسید، شمشیر‌های آریوبرزن و یاران اندکش، آن‌چنان بر فرق مهاجمان فرود آمد که ارتش شکست‌ناپذیر او، در آن گذرگاه کوهستانی زمین‌گیر شد و اسکندر یک گام هم نتوانست پیشروی کند، مگر با خیانت یک چوپان که راه مخفی کوهستان را به دشمن نشان داد. امروز در سنگین‌ترین جنگ ترکیبی تاریخ، نوادگان متکثر همان چوپان در پوشش و لباسی دیگر و با سلاح‌های پیچیده‌تر در تنگه هرمز کمین کرده‌اند. 
تنگه دربند پارس امروز کجاست؟ پاسخ روشن است؛ تنگه هرمز، اما نه صرفاً به عنوان یک آبراه، که به عنوان «نماد مقاومت» و «برگ برنده ایران» در جنگ تحمیلی ائتلاف اشرار. دشمن دیروز، با شمشیر از تنگه عبور نکرد؛ دشمن امروز نیز با ناو‌های غول‌پیکرش نتوانسته از آب‌های نیلگون خلیج فارس بگذرد. دلیل این ناتوانی، نه کمبود آتش که «چشم بسته بودن» آنهاست. دشمن برای عبور از این تنگه، محتاج «چشم» است؛ محتاج کسانی که راه مخفی را نشانش دهند. این «چشم اهل خیانت» است که امروز در جنگ ترکیبی، مهم‌ترین سلاح دشمن به شمار می‌رود. 
«چشم اهل خیانت» در عصر جنگ شناختی چیست؟ این چشم، دیگر فقط یک چوپان ساده نیست که از سر جهالت، مسیری را نشان دهد. این چشم، شبکه‌ای پیچیده با حداقل چهار لایه عملیاتی است؛ لایه اول، چشم فیزیکی دشمن: جاسوسان و عوامل نفوذی که مختصات دفاعی ما را رصد و به اتاق فرماندهی ائتلاف اشرار مخابره می‌کنند. اینان، راه مخفی کوهستان را نشان می‌دهند. 
لایه دوم، چشم شناختی دشمن: رسانه‌های معاند و شبکه‌های داخلی همکارشان که با «محاسبه معکوس هزینه-فایده»، مقاومت را علت خسارت‌ها و تسلیم را راه نجات جلوه می‌دهند. اینان، امید را در دل مدافعان تنگه به یأس و دلسردی بدل می‌کنند. 
لایه سوم، چشم سیاسی دشمن: جریانی که با متهم کردن نظام به «بازندگی متوهمانه»، شکاف بین ملت و حاکمیت را عمیق می‌کند. اینان، صفوف ما را از درون متلاشی می‌سازند؛ و لایه چهارم، چشم تدارکاتی دشمن: جریان غرب‌باور که بقای خود را در همسویی و سازش با دشمن می‌بیند و با القای ناامیدی و بزرگنمایی هزینه‌ها، افکار عمومی را برای پذیرش آتش‌بس ننگین آماده می‌کند تا ائتلاف اشرار نفسی تازه کند. اینان، سناریوی «جابه‌جایی برنده و بازنده» را اجرا می‌نمایند. 
مأموریت نهایی این چشم‌ها چیست؟ دود ناشی از خرمن آتش در اردوگاه دشمن به خوبی نشان می‌دهد که ائتلاف اشرار با توجه به ضربات سهمگینی که متحمل شده، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک آتش‌بس تحمیلی برای بازیابی قوا نیازمند است. بهانه این آتش‌بس را چه کسی فراهم می‌کند؟ همان چشمی که با وارونه‌نمایی، شکست‌های دشمن را «پیروزی» و اقتدار ایران را «بازندگی» معرفی می‌کند. 
راه کور کردن «چشم اهل خیانت» چیست؟ اگر می‌خواهیم آریوبرزن امروز، قربانی خیانت نشود، باید نخست، «چشم» را بشناسیم و ماهیت آن را افشا کنیم. هر تحلیلی که مقاومت را بی‌حاصل و تسلیم و سازش را عاقلانه نشان دهد، همان «چشم خیانت» است. 
دوم، «چشم» را با جهاد تبیین کور کنیم. هر حمله و تحریم دشمن را باید به مثابه سند شکست او بازخوانی نمود و پیروزی‌های راهبردی ایران را فریاد زد. 
سوم، با تقویت انسجام ملی حول محور ولایت‌فقیه، چشمان خودی را چنان تیز کنیم که هیچ چوپان خائنی نتواند راه مخفی را به دشمن نشان دهد. 
تاریخ به ما آموخته که تنگه دربند پارس، نه با شمشیر اسکندر که با خیانت یک چوپان سقوط کرد. امروز تنگه هرمز با خون آقای شهید ایران و دلاورمردان عرصه دفاع و ایستادگی و پایمردی ملت مبعوث فتح شده و تا زمانی که «چشم اهل خیانت» را کور نکرده‌ایم، این فتح بزرگ را پاس داریم. اسکندر امروز، چشم به راه چوپان دیگری برای بازگشت به میز مذاکره و فرصت‌سازی برای دشمن شکست‌خورده است. نگذاریم تاریخ تکرار شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ایران ، جنگ ، امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

ترامپ در بن‌بست 

بدون شرح

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

قانون تنگه‌ها

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

جان ناقابلم را به سوی جبهه‌های حق می‌برم

از تنگه رانده در کوه مانده

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است

حقوق بین‌الملل هم سد راه امریکا در تنگه هرمز است

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

میناب هم جنوب بود

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

آقای نوبخت! راه چاه نشان ندهید 

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

انهدام پایگاه موشکی ارتش آمریکا در کویت توسط نیروی زمینی سپاه

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار