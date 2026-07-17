کد خبر: 1369225
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
غلامرضا صادقیان

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان  گفت‌وگوی اخیر ونس این گمان را در برخی ایرانیان ایجاد کرده که «این یک شکاف بزرگ در امریکا و فرصتی برای دیپلماسی در عین حفظ اقتدار در میدان جنگ است».

گفت‌وگوی اخیر ونس این گمان را در برخی ایرانیان ایجاد کرده که «این یک شکاف بزرگ در امریکا و فرصتی برای دیپلماسی در عین حفظ اقتدار در میدان جنگ است». در این نوشته می‌خواهم بگویم ونس نیز مانند هم‌حزبی‌های خود و مانند حزب دموکرات در مقابل ایران به یک هدف از پیش تعیین‌شده فکر می‌کند و اگر برخی تفاوت‌ها را در روش بپذیریم، این تفاوت‌ها فقط در انواع فایده‌گرایی‌های امریکایی است، نه چیزی که از آن برای ایران آبی گرم شود. بنگریم که حتی دیدگاه ونس یعنی «دیپلماسی همراه با سایه‌ی جنگ و زور» می‌تواند خطرناک‌تر هم باشد. 
درک عمیق‌تر نشان می‌دهد سیاست دولت امریکا مقابل ایران دوگانه نیست، «چندلایه» است. لایه‌ی اول مانند جنگ روانی و رسانه‌ای است که ونس در آن نقش اصلی را بازی می‌کند. در لایه‌ی دوم، فشار محدود اقتصادی و نظامی وارد می‌شود، مانند آنچه اکنون در تنگه‌هرمز و حملات نقطه‌ای دیده می‌شود. در لایه‌ی سوم، مذاکرات پشت‌پرده وجود دارد که ونس به آن اشاره می‌کند، ولی جزئیاتش را فاش نمی‌کند تا امریکا بتواند در هر زمان هر ادعایی درباره‌ی نتایج آن داشته باشد. این لایه‌ها شاید گاهی با هم تناقض ظاهری داشته باشند، ولی همگی در خدمت هدف نهایی یعنی مهار کامل ایران است. 
ونس با هدف مشخص دو چیز را کنار هم قرار می‌دهد. ابتدا می‌گوید نمی‌توان با کسانی که چند پهپاد ارزان را در یک جزیره مخفی و به کشتی‌ها حمله می‌کنند، تا ابد جنگید زیرا ناخدا‌ها می‌ترسند از تنگه عبور کنند. سپس می‌گوید «نیروی نظامی یک ابزار است، اما دیپلماسی هم ابزاری دیگر است و من از امریکایی‌ها که می‌گویند نمی‌توانید با ایرانی‌ها مذاکره کنید، بسیار عصبانی‌ام». این دو کنار هم توان فریب همزمان تحلیلگران داخل امریکا و داخل ایران را دارد! ایرانی‌ها خواهند گفت ببین! خود ونس نیز به قدرت میدان ایران که می‌تواند به قدرت دیپلماسی ما کمک کند، اعتراف کرد. ولی ونس چنین چیزی نگفته! او بیشتر می‌گوید: «با چند پهپاد ارزان می‌توان نظم جهانی را مختل کرد، پس ما ناچاریم با همان نظام حامی تروریسم پشت میز بنشینیم تا آنها را از این توانایی خلع کنیم»! این یعنی مذاکره‌ای کاملاً تهاجمی برای گرفتن توانایی موجود، نه برای به‌رسمیت‌شناختن آن!
تحلیلگر امریکایی هم خواهد گفت چقدر منطقی! ونس می‌خواهد با ابزار قدرت دیپلماسی، میدان را از دست ایران خارج کند. ولی واقعیت این است که این سخنان ونس هدفی ثانوی علاوه‌بر مهار ایران هم دارد، زیرا او یک چهره‌ی بالقوه‌ی انتخاباتی است و نیاز دارد از سوی پایگاه ضدجنگ ترامپ پذیرفته شود و متهم به نرم‌بودن در برابر ایران هم نشود. 
نباید فریب «تفکیک‌سازی» ونس را خورد. اگرچه ونس از جنگ‌طلبان انتقاد می‌کند، ولی در عمل، رفتار دولت ترامپ که ترکیبی از حملات نظامی، تداوم تحریم‌ها، و شروط غیرقابل‌قبول است، تفاوت چندانی با آن جنگ‌طلبان ندارد؛ و این یعنی نباید امیدی به اختلافات درون‌امریکایی- اگر اختلافی باشد- برای کاهش فشار بست. 
دیپلماسی همراه با زور و سایه‌ی جنگ که حالا ونس نماد آن شده است، در بهترین حالت، به آتش‌بس ناپایدار می‌انجامد، نه به صلح پایدار، چنان‌که در گذشته هم چنین شد. توافق پایدار، نیازمند چیز‌های دیگری است که در سخنان ونس اثری از آن دیده نمی‌شود. 
کفر امریکایی همیشه اختلافاتی در منافع دارد ولی آنگاه که مقابل ملت‌های دیگر می‌ایستند، وحدتی ایمانی پیدا می‌کنند. بنابراین ونس نمی‌گوید مخالفان توافق در امریکا برخلاف منافع امریکا عمل می‌کنند، بلکه می‌گوید آنها روش اشتباهی برای رسیدن به همان هدف دارند. پس سخنان ونس را باید یک سند سیاسی و تبلیغاتی در نظر گرفت که برای مدیریت افکار عمومی داخلی امریکا و تقویت جایگاه شخصی او طراحی شده نه لزوماً تعیین سیاست‌خارجی امریکا. 
ایران نباید به‌دنبال شناخت دوست از دشمن در درون نظام سیاسی امریکا باشد. تنها ضامن امنیت ایران، اتکا به توان درون‌زای بازدارندگی است، نه توهم جناح‌های معتدل در امریکا. هرچند پذیرفتنی است که ایران روی شکاف داخلی منافع کوتاه‌مدت امریکا مانند کنترل تورم و قیمت نفت تمرکز کند و آن را اهرمی برای فشار متقابل در یک اقدام مقطعی سازد، اگرچه ناپایدار و کوتاه باشد. 
دیپلماسی ونس، نوعی اولتیماتوم است. او می‌گوید تأسیسات هسته‌ای را نابود کردیم و حالا باید برویم مذاکره‌ی بلندمدت کنیم. این یعنی تعیین سرنوشت مذاکره قبل از آن! و یعنی مذاکره، ادامه‌ی زور است، نه جایگزین آن! 
تا ما بخواهیم اصول دیپلماسی بلندمدت امریکایی را هضم کنیم، از هر جهت دچار هزیمت می‌شویم.

| سردبیر

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جی دی ونس ، امریکا ، ترامپ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

ترامپ در وحشت انتقام 

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

ترامپ در بن‌بست 

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

نقره‌داغ حمله‌کنندگان به پل ریلی آق‌قلا  باید به اندازه اهمیت آن بزرگ باشد 

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

بدون شرح

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

تقدیر از فرمانده نیروی دریایی سپاه برای تحکیم ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز

قانون تنگه‌ها

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

عذرخواهی بابت نایب‌قهرمانی! 

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

سوت آغاز پروژه ریلی رشت– آستارا به‌زودی به صدا در می‌آید

تقویم حقابه زاینده‌رود، امید تازه اصفهان

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است

اسپانیا از سد بلژیک گذشت؛ تقابل جذاب با فرانسه در نیمه‌نهایی

جان ناقابلم را به سوی جبهه‌های حق می‌برم

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

حقوق بین‌الملل هم سد راه امریکا در تنگه هرمز است

پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 

عهد انتقام

میناب هم جنوب بود

از تنگه رانده در کوه مانده

سیدعلی خمینی: ما با جبهه استکبار پدرکشتگی داریم

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

علف ایرانی با نرخ ریال گوشت را ارزان می‌کند

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار