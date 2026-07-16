«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

جوان آنلاین: نوعدوستی و کمک به دیگران ریشهای عمیق در فرهنگ ایرانیان مسلمان دارد و طیفی گسترده از مفاهیم و رفتارهای انساندوستانه را دربر میگیرد. در جامعهای که آموزههای قرآنی و سیره اهلبیت (ع) محور ارزشهاست، کمک به نیازمندان تنها یک کنش اقتصادی نیست، بلکه جلوهای از ایمان و تعهد اخلاقی به شمار میرود. خیرین و نیکوکاران، بازوان توانمند همبستگی اجتماعیاند؛ کسانی که بیهیاهو، چراغ خانهای را روشن میکنند، بیماری را درمان میکنند، دانشآموزی را راهی مدرسه میکنند و امید را به دل خانوادهای بازمیگردانند. تکریم این چهرههای خدوم، در حقیقت پاسداشت روح نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی در جامعه است.
ایران اسلامی در طول تاریخ خود، همواره شاهد جلوههای درخشانی از احسان و اکرام بوده است؛ از وقف مدارس و بیمارستانها گرفته تا تشکیل نهادهای مردمی و خیریههای گسترده در شهرها و روستاها. این فرهنگ ریشهدار، در بزنگاههای سخت همچون حوادث طبیعی، بیماریهای فراگیر و مشکلات اقتصادی، بیش از پیش خود را نشان داده و ثابت کرده است که سرمایه اصلی این سرزمین، دلهای مهربان مردمان آن است.
اکنون در شرایطی که روزهای دشوار جنگ را از سرگذرانده و روزهای سخت پس از آن را سپری میکنیم چه خوب است کمک به همنوعان را از شعار به عمل نزدیکتر کنیم. مجال آن است تا با تقویت فرهنگ همیاری و انفاق، گسترش فعالیتهای خیرخواهانه و حمایت هدفمند از نیازمندان، پلی میان نیاز و توان، میان اندوه و امید بسازیم و هر آینه با توانمندسازی افراد بر سلامت و توانمندی کل جامعه بیفزاییم.