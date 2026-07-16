جوان آنلاین: حجت‌الاسلام محمد دستاران، کارشناس مذهبی در گفت‌و‌گو با «جوان» با تأکید بر تفاوت‌های دقیق میان احسان، انفاق، صدقه و زکات می‌گوید: در ادبیات دینی، این مفاهیم در عین نزدیکی، دارای تمایز‌های ظریف و مهمی هستند. گفت‌و‌گو با وی را در ادامه می‌خوانید.



چه تفاوتی میان «احسان»، «انفاق»، «صدقه» و «زکات» در منابع اسلامی وجود دارد؟

در ادبیات دینی، این مفاهیم در عین نزدیکی، دارای تمایز‌های ظریف و مهمی هستند. صدقه در متون اسلامی غالباً به عنوان نشانه‌ای از تصدیق ایمان معرفی می‌شود. مؤمن با بخشش مال، باور قلبی خود را آشکار می‌سازد و پیوند میان ایمان و عمل را به نمایش می‌گذارد، حتی آموزه‌هایی مانند «زکات علم، نشر آن است» در همین چارچوب قابل تحلیل است. در صدقه، عنصر نیت و ایمان جایگاهی محوری دارد. انفاق، اما مفهومی گسترده‌تر دارد. ریشه این واژه به معنای پر کردن شکاف است. شکافی که میان نیازمند و توانگر شکل می‌گیرد. هر نوع هزینه‌کرد مال در مسیر درست، از کمک به خانواده تا یاری رساندن به دیگران می‌تواند مصداق انفاق باشد. انفاق لزوماً محدود به فقرای جامعه نیست و دامنه‌ای وسیع‌تر از صدقه دارد. گاهی صدقه و انفاق بر هم منطبق می‌شوند، مانند زمانی که فردی با نیت قرب الهی به نیازمند کمک می‌کند، اما همه انفاق‌ها صدقه نیستند و همه صدقات نیز الزاماً در قالب انفاق تعریف نمی‌شوند. احسان مفهومی فراگیرتر است که هر نوع نیکی را دربرمی‌گیرد، از کمک مالی تا احترام، دعا، همدلی، گره‌گشایی و رفتار کریمانه. در حقیقت، احسان چتری معنایی است که صدقه و انفاق نیز زیر آن قرار می‌گیرند. زکات نیز جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا واجبی شرعی با شرایط، مصارف و چارچوب‌های مشخص است. زکات برخلاف صدقه یک تکلیف الزام‌آور است و نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام را تقویت می‌کند. در قرآن کریم واژه زکات همیشه به یک معنا به‌کار نرفته است. گاه مطلق پرداخت‌های مالی را شامل می‌شود و گاه به زکات واجب اشاره دارد. در روایات نیز دامنه زکات توسعه یافته است. چنانکه امام علی (ع) می‌فرمایند: «هر چیزی زکاتی دارد و زکات عقل، بردباری در برابر نادانان است.»

این نگاه نشان می‌دهد که فرهنگ بخشش در اسلام تنها به مال محدود نیست، بلکه ابعاد اخلاقی، رفتاری و اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد.

چگونه می‌توان سیره اهل‌بیت (ع) را از سطح روایت تاریخی به الگوی عملی امروز تبدیل کرد؟

یکی از چالش‌های فرهنگی جامعه معاصر، محدود شدن سیره ائمه (ع) به بیان فضائل و ذکر مناسبت‌هاست. در حالی که سیره اهل‌بیت (ع) ظرفیت آن را دارد که به عنوان الگویی عملی برای زندگی فردی و اجتماعی امروز بازخوانی شود. سیره زمانی اثرگذار خواهد بود که از قالب روایت تاریخی خارج و به زبان نیاز‌های روز جامعه ترجمه شود. جامعه امروز با مسائل متنوعی در حوزه خانواده، اقتصاد، روابط اجتماعی، فرهنگ مصرف و مسئولیت اجتماعی روبه‌روست. در چنین شرایطی، بازخوانی کاربردی سیره ائمه (ع) می‌تواند الهام‌بخش راهکار‌های اخلاقی و رفتاری باشد. امامان (ع) چراغ هدایتند و مبنای رفتاری آنان بر عقلانیت، اخلاق، قرآن و فقه استوار است. شناخت این مبانی و تبیین آن در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و تربیتی، سیره را از یک خاطره تاریخی به یک الگوی زنده تبدیل می‌کند. حدیث ثقلین نیز تأکید می‌کند که عترت پیامبر (ص) هم‌سنگ قرآن کریم هستند و پیروی از آنان اختصاص به زمان خاصی ندارد. این آموزه نشان می‌دهد که سیره اهل‌بیت (ع) برای همه نسل‌ها و همه زمان‌ها کارآمد است.

چگونه می‌توان مفهوم «کرامت نیازمند» را در فرآیند کمک‌رسانی حفظ کرد؟

کرامت انسانی، محور اساسی هر نوع احسان و نیکوکاری است. قرآن کریم هشدار می‌دهد که صدقات با منت و آزار باطل می‌شوند. این آموزه نشان می‌دهد که شیوه کمک‌رسانی به اندازه اصل کمک اهمیت دارد. در فرهنگ دینی، نیازمند پیش از آنکه دریافت‌کننده کمک باشد، انسانی با عزت و شأن ذاتی است. سیره اهل‌بیت (ع) نیز بر همین اصل تأکید دارد. در روایات آمده است که آن بزرگواران هنگام کمک‌رسانی، مراقب بودند شخصیت فرد آسیب نبیند و عزت‌نفس او حفظ شود. کمک همراه با تحقیر، نمایش رنج دیگران، نگاه از بالا به پایین یا رفتار ترحم‌آمیز آمیخته با تکبر، با روح احسان ناسازگار است. نیکوکاری اصیل زمانی تحقق می‌یابد که با احترام، بی‌منت، بی‌هیاهو و همراه با حفظ شأن انسانی انجام شود. از سوی دیگر، کرامت نیازمند در انتخاب نوع کمک نیز جلوه دارد. قرآن کریم رسیدن به نیکی کامل را در گرو انفاق از محبوب‌ترین دارایی‌ها می‌داند. این نگاه تأکید می‌کند که بخشش از بهترین داشته‌ها، نشانه‌ای از صداقت در احسان و احترام به شخصیت نیازمند است. در حقیقت، نیکوکاری در منطق دینی تنها انتقال مال نیست، بلکه بازتابی از اخلاق، انسانیت و مسئولیت اجتماعی است و این خصلت‌ها و رفتار‌ها را توسعه می‌دهد.