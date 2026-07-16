جوان آنلاین: شخصی در محفلی بود و تلاش کرد برای حاضران داستان شبزندهداریها و نماز شب خواندنهای خود را بیان کند، ولی، چون چند نفری پرچانه هم در آن محفل حضور داشتند، مجال سخن گفتن به او نرسید. بعد از مدتی آب درخواست کرد. آب حاضر شد، نوشید و «سلامالله علی الحسین» گفت و اضافه کرد: «واقعاً امر غریبی است، تشنگی عجیبی داشتم، چراکه من همه شب، نیمهشب سر از بستر خواب برمیگیرم و نماز شب میخوانم و به همین سبب روزها تشنگی بسیار دارم و آبی پیاپی و فراوان مینوشم.» رندی پرسید: «جناب، بین نماز شب خواندن و عطش بسیار پیدا کردن چه تناسبی وجود دارد؟» او گفت: «مگر نمیدانی که نماز شب بسیار آب میکشد؟» «بله آقا، نماز شبش آب میکشد.»
حکایت بالا، تصویری از کسانی است که گاه برای دیده شدن، بزرگنمایی میکنند و حتی کار خیر را در معرض نمایش قرار میدهند، در حالی که همان عمل، اگر بیهیچ تکلفی و با نگاه درست انجام شود، اثرش چند برابر میشود و کسی هم احساس کمبود یا کوچک شدن نمیکند. در روزگار ما نیز نمونههای ملموس بسیاری از این وضعیت دیده میشود. خانمی که توانایی رفتن به مغازه و خرید نان را دارد، وقتی میشنود همسایهاش میگوید: «من برات میخرم»، اگر لحن یا رفتار طوری باشد که توانایی او به چشم نیاید، حس میکند بیاختیار و ناتوان است. حال آنکه او در همان عمل میتواند مستقل عمل کند و تنها نیازمند همراهی باشد. یا در مدرسهای، دو دفتر و چند مداد برای چند دانشآموز تهیه میکنیم و، چون عکسش در فضای مجازی منتشر میشود یا در صحبت با دیگران مطرح میکنیم، آنچه برای دانشآموزان ارزشمند است، گاه به حاشیه میرود. هدف کمک، شادی و آرامش بوده، نه تحقیر یا کوچککردن کسی، حتی به صورت ناخواسته. سیره امام حسن مجتبی (ع)، بهترین الگو در این زمینه است. ایشان همواره با دست پر و لبخند همراه، اما با حفظ شأن افراد، کمک میکردند. در نقلها آمده است که ایشان از نیازمندان حمایت میکردند، اما هرگز باعث نمیشدند کسی حس کند که ضعیف یا ناتوان است. هدیه و کمک، بیهیچ تکلف و نمایش، همیشه بیشترین اثر را دارد. در زندگی روزمره نیز میتوان به شیوه ایشان عمل کرد. برای نمونه، اگر کودکی در محله محتاج چند کتاب یا ابزار آموزشی است، همراهی او برای انتخاب کتابها، فرصت تجربه و تصمیمگیری را به او میدهد و باعث میشود خودش هم بخشی از فرآیند باشد. یا در خانوادهای که نیازمند دریافت بسته غذایی است، بهتر است کمک به گونهای ارائه شود که فرد بتواند خودش تصمیم بگیرد و احساس کند نقشی دارد، نه اینکه صرفاً دریافتکنندهای منفعل باشد. این نگاه نه تنها اثر کار خیر را چند برابر میکند، بلکه احساس رضایت و آرامش واقعی برای کسی که کمک میدهد و کسی که کمک میگیرد ایجاد میکند. وقتی کسی حس کند در دریافت کمک احترام او رعایت شده، به همان اندازه علاقه و انگیزه برای ادامه مسیر خیر بیشتر میشود. اینک در روزهایی که بنا به دلایل مختلف، بسیاری از خانوادهها نیازمند حداقلهایی برای امرار معاش هستند، فرصت داریم تا این الگوها را مرور و بازآفرینی کنیم. کافی است هر اقدام خیر را با دقت، همراهی و رعایت شأن فرد مقابل انجام دهیم. از خرید یک بسته موادغذایی ساده تا کمک به مدرسهای کوچک، اگر با نگاه درست و بدون نمایش انجام شود، همان کاری است که امام حسن مجتبی (ع) انجام میدادند. در نهایت، مهمترین نکته این است که کمک کردن همیشه به معنای انجام عمل بزرگ یا پرهزینه نیست. گاه یک لبخند، یک جمله همراه با گوش دادن، یا اجازه دادن به کسی برای انتخاب، بیش از هر چیزی اثرگذار است. همان لبخندی که از دل پاک و با نیت واقعی برمیآید، نه برای دیده شدن، بلکه برای شادی و آسودگی دل دیگران، میتواند مسیر زندگی را روشن کند. بنابراین، در این روزها به یاد کسانی بیفتیم که نیازمند دست یاری هستند و بهتر است نگاهی به درون داشته باشیم. چگونه کمک میکنیم، چه احساسی در دیگری ایجاد میکنیم و آیا فرصتی برای انتخاب و تصمیمگیری به او میدهیم یا خیر. همانگونه که امام حسن مجتبی (ع) نشان دادند، بهترین کمک، آن است که بیهیچ تکلفی و با توجه به شأن فرد مقابل انجام شود. در این نگاه است که ارزش واقعی نیکوکاری آشکار میشود و هر عمل خیر، بیهیچ هیاهو، خود، پیامآور عشق و امید خواهد بود.