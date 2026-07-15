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تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۰۲:۴۰
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نهضت جهادی  در راه نوسازی مدارس آذربایجان‌شرقی

نهضت جهادی  در راه نوسازی مدارس آذربایجان‌شرقی آذربایجان شرقی در آستانه سال تحصیلی جدید، شاهد بسیج گسترده امکانات و نیرو‌های جهادی برای نوسازی و زیباسازی فضا‌های آموزشی است
حوریه ملکی

جوان آنلاین: آذربایجان شرقی در آستانه سال تحصیلی جدید، شاهد بسیج گسترده امکانات و نیرو‌های جهادی برای نوسازی و زیباسازی فضا‌های آموزشی است. با اجرای «طرح شهید سید روح‌الله عجمیان» در مدارس کم‌برخوردار و همچنین بازسازی ضربتی مدارس آسیب‌دیده، جریان خدمت‌رسانی با مشارکت گروه‌های جهادی، خیرین و دستگاه‌های اجرایی شتاب گرفته است. این اقدامات نه تنها نویدبخش محیطی ایمن و با‌نشاط برای دانش‌آموزان است، بلکه گامی عملی در مسیر تحقق عدالت آموزشی و پایداری نهضت مدرسه‌سازی در استان محسوب می‌شود. 
 
تلاش برای فراهم‌سازی محیطی پویا و استاندارد برای فرزندان این مرز و بوم، اولویت نخست نظام تعلیم و تربیت استان آذربایجان شرقی است. در همین راستا، اجرای طرح‌های ملی نظیر «طرح شهید سید روح‌الله عجمیان» با هدف بهسازی، رنگ‌آمیزی و تعمیرات جزئی مدارس کم‌برخوردار با قوت در حال پیگیری است. نمونه‌ای از این اقدامات، در مدرسه شهید آل‌محمد (ص) شهرستان اهر با مشارکت گروه جهادی شهید محسن حججی کلید خورد که نشان‌دهنده هم‌افزایی نیرو‌های مردمی و آموزش‌وپرورش برای ارتقای کیفی فضای آموزشی است. ایجاد فضایی آرام‌بخش و استاندارد، اولویت متولیان است. این عزم جهادگران و خیرین، پیام‌آور امید برای خانواده‌هاست؛ چراکه مدارس بازسازی‌شده، فراتر از آجر و سیمان، مأمنی برای رشد استعداد‌ها و تقویت روحیه دانش‌دوستی میان آینده‌سازان ایران اسلامی است که با تکیه بر وحدت و همدلی مردم، به بار می‌نشیند. به گفته سبحان میرارادی، مسئول گروه جهادی ایران آباد، تداوم پیگیری‌های مستمر نوسازی مدارس، تضمین‌کننده سالی سرشار از آرامش و پویایی برای دانش‌آموزان خواهد بود. 
این جهادگر فعال تصریح می‌کند: با تسریع در تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده، محیطی ایمن و با‌نشاط مهیا می‌گردد که دغدغه‌های خانواده‌ها را به‌طور کامل رفع می‌کند. این همت جمعی، بستر مستحکمی فراهم می‌آورد تا آینده‌سازان آذربایجان با تمرکز کامل، مسیر بالندگی علمی را طی کنند. 

 بازسازی ضربتی، از نوسازی تا احداث 
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان شرقی، با تشریح وضعیت پروژه‌های عمرانی آموزش‌وپرورش، از پیشرفت خیره‌کننده عملیات بازسازی مدارس خبر داده و با اشاره به آسیب‌های وارد شده به برخی واحد‌های آموزشی در جریان حوادث اخیر، گفته که با مدیریت جهادی و کار شبانه‌روزی، تاکنون ۶۵ درصد از مدارس آسیب‌دیده به‌طور کامل مرمت و آماده‌سازی شده‌اند و برای مدارس دارای خسارت جدی نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است تا ظرف ۲۰روز آینده به چرخه بهره‌برداری بازگردند. فرهاد فرهودی با بیان اینکه نهضت مدرسه‌سازی حتی در شرایط دشوار متوقف نشده است، افزود: در ماه‌های اخیر ۲۲فضای آموزشی جدید به بهره‌برداری رسیده و برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت گرفته تا با افتتاح ۸۰‌پروژه دیگر تا مهرماه، در مجموع ۱۰۲مدرسه نوساز به نظام تعلیم و تربیت استان تقدیم شود. همچنین، پروژه‌های شاخصی نظیر دبیرستان صارمی مراغه که نیازمند بازسازی کامل بود، با مشارکت نهاد‌هایی همچون آستان قدس رضوی آغاز شده است تا ظرف یک سال، ظرفیت پذیرش ۷۲۰ دانش‌آموز در دو نوبت را فراهم کند. اجرای این طرح‌ها نمادی از وحدت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. حضور داوطلبانه گروه‌های جهادی در طرح شهید عجمیان و همراهی خیرین مدرسه‎ساز در کنار دستگاه‌های اجرایی، ثابت کرد که اراده ملی برای ارتقای عدالت آموزشی، قوی‌تر از هر مانعی است. اکنون دانش‌آموزان آذربایجان شرقی در حالی به استقبال مهرماه می‌روند که مدارس استان نه تنها در مسیر بازسازی، بلکه در مسیر تحول و شاداب‌سازی گام برمی‌دارند تا محیطی در خور شأن فرزندان ایران اسلامی فراهم آید. این اقدامات اطمینان‌بخش آن است که چرخه علم‌آموزی با قدرت و با تکیه بر زیرساخت‌های نوین، پرشورتر از همیشه به حرکت خود ادامه خواهد داد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: بسیج ، آموزش ، تحصیل
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