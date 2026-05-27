کد خبر: 1360506
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۵
اقتصاد » اخبار کلی

قفسه‌ها پر از کالاست؛ ذخیره‌سازی مناسب انبار‌ها

قفسه‌ها پر از کالاست؛ ذخیره‌سازی مناسب انبار‌ها رئیس اتحادیه خواربارفروشان با بیان اینکه هیچ‌گونه کمبودی در بازار نداریم، گفت: دولت با پر نگه داشتن انبار‌ها و تأمین کالا‌های استراتژیک، نیاز بازار را تامین کرد.

جوان آنلاین:با توجه به شرایط ویژه کشور، موضوع تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و وضعیت بازار از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان و فعالان اقتصادی بوده است؛ موضوعی که در شرایط حساس، نقش مهمی در حفظ آرامش روانی جامعه و جلوگیری از نوسانات بازار ایفا می‌کند. در چنین فضایی، مدیریت صحیح زنجیره تأمین و رفتار مصرف‌کنندگان می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر ثبات بازار داشته باشد.

به گزارش مهر، برسی‌ها و اظهارات مسئولان صنفی نشان می‌دهد که هم‌افزایی میان مردم، اصناف و سیاست‌گذاری‌های اجرایی توانسته از بروز تنش در بازار جلوگیری کند. در همین راستا، رضا پاشابیگی داریانی رئیس اتحادیه خواربارفروشان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار درباره وضعیت تأمین کالا گفت: هیچ‌گونه کمبودی در تامین و توزیع کالا‌ها در بازار نداریم؛ از زمان شروع جنگ تاکنون تمامی کالا‌ها موجود بود و قفسه‌ها نیز پر بودند.

وی افزود: این مسئله را می‌توان از سه منظر توضیح داد؛ نخست درایت مردم بود که وارد فضای خرید هیجانی نشدند و به سمت ایجاد انبار خانگی نرفتند.

پاشابیگی ادامه داد: دوم، مدیریت اصناف بود؛ به این معنا که مغازه‌داران با ایجاد احساس آرامش در میان مردم، از شکل‌گیری خرید‌های هیجانی جلوگیری کردند.

رئیس اتحادیه خواربارفروشان تهران گفت: سومین عامل نیز سیاست دولت بود که با پر نگه داشتن انبار‌ها و تأمین کالا‌های استراتژیک، شرایطی را فراهم کرد تا در صورت بروز هرگونه اتفاق، امکان پوشش و تأمین نیاز بازار برای مدتی وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: بنابراین در حال حاضر وفور کالا را داریم و کمبودی در این خصوص وجود ندارد؛ این موضوع حتی به صورت میدانی و بازدید از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها نیز قابل لمس است.

برچسب ها: اتحادیه خوار و بار فروشی ، کالاهای اساسی ، دولت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

ترامپ: نباید در ایران دخالت می‌کردیم

آنچلوتی پای نیمار ایستاد/ لیست برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ تغییر نمی‌کند

مثلث پیروزی در جنگ رمضان 

آب بخش‌های گسترده‌ای از شهر بندرعباس فردا سه‌شنبه قطع می‌شود

تروریست‌ها دور پیکر خونین مدافع امنیت پایکوبی می‌کردند!

آقای کلانتری! همان بهتر که تو نیستی! 

اقتصاددان امریکایی: جنگ با ایران مهار نشود به فروپاشی اقتصاد جهان می‌انجامد 

دوئل خونین بر سر پاتوق 

مغز مخاطبان اینترنشنال تخریب شده است 

پسرم تا پای جان برای وطن ایستادگی کرد

 کابوس فتح نبطیه در سراب صلح در تله مذاکره 

میراث امامین انقلاب 

تبادل آتش سنگین در جنوب لبنان، تلفات ارتش اسرائیل و ادعای پیشروی

خودکشی پس از قتل شریک عاطفی

 ترامپ برای هفتمین بار مقابل ایران عقب نشست 

 ایران و جنگ نامتقارن بازنویسی قواعد درگیری 

«جک‌زن‌ها» چگونه قربانی شکار می‌کنند؟ 

چرا ترکیه درباره پرونده دکتر بیضایی توضیح نمی‌دهد؟

زمان دقیق برگزاری کنکور سراسری و ارشد ۱۴۰۵ اعلام شد

مبدأ تجاوز به دکل مخابراتی جزیره سیریک هدف قرار گرفت

دعای میدان و خیابان بدرقه راهتان 

اعلامیه ایران قدرتمند جدید

مجلس نظم ایرانی هرمز را قانون می‌کند 

روز‌های آفتابی تکواندو

ترامپ دنبال توافق، گرفتار در بن‌بست 

صیانت از وحدت یک مسئولیت عمومی است 

رشد تولد فرزندان سوم به بعد با آخرین توان جمعیتی دهه شصتی‌ها 

تنگه هرمز به طنابی تبدیل شده که در حال خفه کردن ترامپ است!

سریال ورشکستی رسانه‌های معاند به اینترنشنال رسید

تئاتر بدون مخاطب ترامپ! 

پیامبران عقل مردم را بیدار می‌کردند 

عید سیدها؟!

نبرد پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اخلالگران معیشت مردم 

کالابرگ روی زمین، مسئولیت‌ها در هوا

نزدیک به نیم قرن برای این کشور و مردمش جنگید

بازداشت اتباع زورگیر در ایست و بازرسی + گفت‌وگو با متهم

تغسیل و تکفین گل‌های پرپر میناب روی دست خواهران طلبه 

عاملیت موساد در فتنه‌انگیزی‌های ایران تأیید شد

 ترسیم نقشه راه اقتصادی مجلس در شرایط جنگی 

پول به تالار شیشه‌ای بازگشت 

خود پزشکان با وضع مالیات بر سیگار مخالفت می‌کنند!

چاق شدن کالابرگ در مسیر بهارستان– پاستور

سریال «بچه زرنگ» در پلتفرم، نه تلویزیون!

خانواده اصیل ایرانی از سینما و نمایش خانگی حذف شده است

بقایی: دیپلماسی جایگزین قدرت نیست 

ولایت فقیه استمرار غدیر در دوران فروپاشی ایسم‌ها

دوست نداشت حتی یک وجب از خاک ایران به دست بیگانه بیفتد

شناور امریکایی- صهیونی هدف حمله موشکی سپاه قرار گرفت

متخصصان شرکت نیروگاهی البرز، پیش‌قدم در خودکفایی صنعت برق 

صورتحساب شکستن آتش‌بس ابلاغ شد!

پیشنهاد سردبیر
پیامبران عقل مردم را بیدار می‌کردند 
گفت‌وگوی «جوان» با پدر شهید محمد‌حسین نوروزی از شهدای راهور در جنگ تحمیلی رمضان
ناشران پخته‌خوار چگونه بازار کتاب را بلعیدند؟
کالابرگ روی زمین، مسئولیت‌ها در هوا
«تاریخچه تعلق تنگه‌هرمز به ایران و فرجام جنگ کنونی» در گفت‌و‌شنود با خسرو معتضد
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ناو دنا/ دوست نداشت وجبی از خاک ایران به دست بیگانه بیفتد
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای ناو دنا/ می‌گفت شهادت برایم از عسل شیرین‌تر است
روایت‌های امدادگر جنگ رمضان/ معجزه بود نه آواربرداری و امداد رسانی
اقتصاددان امریکایی: جنگ با ایران مهار نشود به فروپاشی اقتصاد جهان می‌انجامد 
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ تروریست‌ها دور پیکر خونین مدافع امنیت پایکوبی می‌کردند!
چرا ترکیه درباره پرونده دکتر بیضایی توضیح نمی‌دهد؟
عید سیدها؟!
خود پزشکان با وضع مالیات بر سیگار مخالفت می‌کنند!
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ مثلث پیروزی در جنگ رمضان 
آقای کلانتری! همان بهتر که تو نیستی! 
آخرین اخبار