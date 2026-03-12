کد خبر: 1348605
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

کنسولگری آمریکا در پیشاور برای همیشه بسته شد

کنسولگری آمریکا در پیشاور برای همیشه بسته شد پس از حمله معترضان پاکستانی به کنسولگری آمریکا، واشنگتن به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌ها این مرکز دیپلماتیک مهم در مرز افغانستان را برای همیشه تعطیل کرد.

جوان آنلاین: به نقل از ان‌بی‌سی‌نیوز، وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره این کشور اطلاع داد که قصد دارد کنسولگری واشنگتن در پیشاور پاکستان را تعطیل کند.

به گزارش مهر، ان بی سی نیوز، کنسولگری آمریکا در پیشاور را به خاطر نزدیکی به مرز افغانستان، مهمترین مرکز دیپلماتیک واشنگتن برای عملیات در افغانستان از سال ۲۰۰۱ تاکنون اعلام کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا در حالی صرفه جویی را بهانه تعطیلی این مرکز دیپلماتیک مهم در آسیای میانه کرده که این کنسولگری بعد از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، هدف حمله معترضان پاکستانی قرار گرفت.

بعد از حمله معترضان پاکستان به کنسولگری آمریکا در پیشاور، فعالیت‌های این مرکز به حالت تعلیق درآمد.

کنسولگری آمریکا در پیشاور یکی از مراکز مهم ارائه خدمات و حمایت از افغانستانی‌هایی بود که با آمریکا وناتو همکاری داشتند.

برچسب ها: پاکستان ، کنسولگری امریکا ، افغانستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

فرار ترامپ و امریکایی‌ها از جنگ امریکا!

ترامپ خودش را لو داد!

۸ چالش امریکا برای تداوم جنگ

آقاجانم! من ماندم و داغی از پشیمانی ندیدنت و نداشتنت تا ابد

آغاز اخراج با فرار ۳۶ هزار امریکایی

پالایشگاه نفت و گاز و مخازن سوخت حیفا آماج حملات پهپادی قرار گرفت 

آبشارانتقام

اجتماع مردمی بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی - تهران

کابوس امریکا و رژیم صهیونی تازه شروع شده است

نبرد روایت‌ها در فضای خبر 

رژیم امنیتی منطقه را تغییر می‌دهیم

تشییع شهدای جنگ رمضان - ۲

امید هست و تمام نمی‌شود

ملتی که با خدمت و همبستگی ایستاده است 

تجاوز و تعدی به مقامات و خاک ایران؛ کوس اضمحلال نظام حقوق بین الملل

پزشکیان شرایط پایان جنگ را اعلام کرد

تشییع حماسی فرماندهان شهید جنگ رمضان

دست برتر هم در منطقه هم در خیابان

تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱

حکمرانی هماهنگ، حلقه اتصال سیاست‌های ملی و توانمندی‌های منطقه‌ای است

شلیک به دنا انتقام از نماد توانمندی ایرانی

بیعت ایران با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عالیقدر انقلاب

با راهبری فرهیخته، در تداوم طریق

کاتس و ساعر: جنگ طولانی با ایران نمی‌خواهیم

حمله موشکی نیروی زمینی سپاه به پایگاه آمریکایی حریر

رستاخیز ایران

یک وجب از خاک ایران؟ چه محال خنده‌داری!

ایران یکپارچه علیه خام‌اندیشی دشمن

زاکانی: تهران خط مقدم نبرد با استکبار است 

موج جدید حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی

ایران زنگار فریب آتش بس را می‌زداید

اولین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای

«استقامت» میدان عمل ماست

تشییع مدافعان وطن با شعار «ایران می‌ماند»

جنگی که پایانش را ایران ترسیم می‌کند

خیابان با ما میدان با نیرو‌های مسلح

هشدار قاطع ایران به جمهوری آذربایجان

فیلم | روایت جواد موگویی از تنگه هرمز در روز دهم جنگ

چتر امنیتی امریکا دیگر سایه نمی‌دهد

حالا می‌توانیم هر نقطه‌ای که می‌خواهیم را بزنیم

انتقام حمله به زیرساخت‌های ملی را می‌گیریم

رئیس قوه قضائیه: اژه‌ای: با اخلالگران بازار قاطعانه برخورد می‌کنیم

شناسایی پیکر‌های مطهر شهدای ناو دنا / پیکر شهدا به زودی به کشور منتقل می‌شود

هدف دشمن ایران و ایرانی است و به زندگی شلیک می‌کند

روایت رسانه های اسرائیلی از شلیک موشک های خوشه ای ایران

موج ۳۴ عملیات وعده صادق ۴ با موشک‌های نقطه زن و سر جنگی‌های بالای یک تن اجرا شد

لاریجانی: هیچ اختلافی در کشور وجود ندارد/ هدف اصلی دشمن تجزیه ایران بود، اما شکست خورد

شناسایی و دستگیری ۳۰ جاسوس و مزدور مرتبط با دشمن توسط وزارت اطلاعات

بحران در حمل بار هوایی جهان، به خاطر جنگ در خاورمیانه

رهبر منتخب خبرگان امید مردم و یاس دشمنان

پیشنهاد سردبیر
راه وصول ملت به عظمت و شکوه هموار است
فیلم | روایت جواد موگویی از تنگه هرمز در روز دهم جنگ
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۲
اینفوگرافی | کشتار برای نفت!
رژیم امنیتی منطقه را تغییر می‌دهیم
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱
اجتماع مردمی بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی - تهران
بیعت ایران با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عالیقدر انقلاب
دست برتر هم در منطقه هم در خیابان
جزوه انتخاب ولی‌فقیه از منظر رهبر شهید انقلاب/ نظام اسلامی توقف ندارد
ظرفیت‌های دیپلماسی ورزشی را فعال کنید
نامه مریلا زارعی/ آقاجانم! من ماندم و داغی از پشیمانی ندیدنت و نداشتنت تا ابد
امید هست و تمام نمی‌شود
نشانه‌های شکست دشمن
تجربه تاریخی اپوزیسیون و جنگ داخلی در هفت کشور منطقه
آخرین اخبار