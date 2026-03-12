کنسولگری آمریکا در پیشاور برای همیشه بسته شد

پس از حمله معترضان پاکستانی به کنسولگری آمریکا، واشنگتن به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌ها این مرکز دیپلماتیک مهم در مرز افغانستان را برای همیشه تعطیل کرد.

جوان آنلاین: به نقل از ان‌بی‌سی‌نیوز، وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره این کشور اطلاع داد که قصد دارد کنسولگری واشنگتن در پیشاور پاکستان را تعطیل کند.

به گزارش مهر، ان بی سی نیوز، کنسولگری آمریکا در پیشاور را به خاطر نزدیکی به مرز افغانستان، مهمترین مرکز دیپلماتیک واشنگتن برای عملیات در افغانستان از سال ۲۰۰۱ تاکنون اعلام کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا در حالی صرفه جویی را بهانه تعطیلی این مرکز دیپلماتیک مهم در آسیای میانه کرده که این کنسولگری بعد از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، هدف حمله معترضان پاکستانی قرار گرفت.

بعد از حمله معترضان پاکستان به کنسولگری آمریکا در پیشاور، فعالیت‌های این مرکز به حالت تعلیق درآمد.

کنسولگری آمریکا در پیشاور یکی از مراکز مهم ارائه خدمات و حمایت از افغانستانی‌هایی بود که با آمریکا وناتو همکاری داشتند.