جوان آنلاین: پیمان فلسفی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامیدر گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تأخیر در قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی به ویژه گندم، اظهار کرد: شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی، در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و مسئول آن، وزیر این وزارتخانه است؛ لذا در مورد تأخیر در قیمت گذاری این محصولات، وی باید پاسخگو باشد.

به گزارش تسنیم، وی افزود: بر اساس قانون تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات اساسی کشاورزی برای سال آینده باید تا پایان تیر ماه هر سال توسط شورای مربوطه مشخص شود، گفت: متاسفانه تا کنون نرخ خرید تضمینی گندم مشخص نشده و کشاورزان متظر این موضوع هستند، اما تاخیر‌های مکرر در این زمینه وجود دارد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: این تاخیر در اعلام نرخ خرید محصولات اساسی کشاورزی باعث عدم استقبال کشاورزان به کشت گندم شده و در نتیجه خود کفایی در این حوزه با مشکلاتی مواجه می‌شود.

فلسفی گفت: قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که در سال ۱۳۹۹ از سوی مجلس شورای اسلامی اصلاح شد، شورایی متشکل از بخش خصوصی و بخش دولتی را مسئول قیمت گذاری نرخ خرید تضمینی ۳۲ محصول کشاورزی کرد که این شورا نرخ خرید تضمینی این محصولات اساسی کشاورزی را تعیین و اعلام می‌کند، تا کنون قیمت برخی از محصولات تعیین شده، اما قیمت گندم که یک کالای استراتژیک است هنوز مشخص نیست که امیدواریم به زودی مشخص شود.