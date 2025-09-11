حمایت تمام قد صدر اعظم آلمان از رژیم صهیونیستی

صدراعظم آلمان ضمن اتخاذ موضعی محتاطانه در قبال پیشنهاد کمیسیون اروپایی برای تعلیق حمایت‌های مالی از اسرائیل تاکید کرد که برلین همچنان در کنار این رژیم ایستاده است.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه هندلزبلات، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان حتی پس از حمله رژیم صهیونیستی به اهدافی در قطر و جنگ جاری در نوار غزه، در مورد طرح تحریم‌های بیشتر علیه اسرائیل موضع محتاطانه‌ای اتخاذ کرده است.

به گزارش تسنیم، وی در واکنش به طرح کمیسیون اروپایی برای تعلیق حمایت‌های مالی برای اسرائیل گفت: می‌خواهم دوباره بگویم: اساساً هیچ چیز در سیاست آلمان در قبال اسرائیل تغییر نکرده است. آلمان همچنان در کنار اسرائیل ایستاده است. این همچنین یک تعهد تاریخی است که ما از آن آگاه هستیم و من شخصاً آن را می‌پذیرم.

با این حال وی همچنین از رژیم صهیونیستی انتقاد کرده و گفت: در مورد تحریم‌ها، ابتدا مایلم منتظر بحث داخلی در شورای اروپا و همچنین بحث در درون ائتلاف باشم. به گفته وی ائتلاف با این مسئله موافق است که اقدامات اسرائیل غیرقابل قبول است.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی روز گذشته در سخنانی در پارلمان اروپا در استراسبورگ اعلام کرد که تمام پرداخت‌های مربوطه به رژیم صهیونیستی در واکنش به جنایات این رژیم اشغالگر در نوار غزه متوقف خواهد شد.

رئیس کمیسیون اروپایی همچنین اعلام کرد که پیشنهاد‌هایی را برای اعمال تحریم علیه وزرای افراطی و شهرک‌نشینان خشونت‌طلب به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا ارائه خواهد کرد. علاوه بر این، فون در لاین قصد دارد به کشور‌های عضو توصیه کند که توافق‌نامه‌های تجاری مندرج در یک توافق‌نامه مشارکت با این رژِیم را به حالت تعلیق درآورند.

فون در لاین همچنین اعلام کرد که در ماه اکتبر یک گروه اهداکننده برای فلسطین از جمله ایجاد ابزاری برای بازسازی نوار غزه تشکیل خواهد داد.

اتحادیه اروپا در مورد رویکرد خود در قبال اسرائیل دچار اختلاف نظر است. اعضای این اتحادیه تاکنون نتوانسته‌اند در مورد اقداماتی که قرار است توسط این نهاد مستقر در بروکسل اتخاذ شود، به توافق برسند.

الکساندر دوبریندت، وزیر کشور فدرال آلمان در واکنشی جانبدارانه از رژیم صهیونیستی و بدون در نظر گرفتن جنایات این رژیم در نوارغزه طرح توقف پرداخت‌های اتحادیه اروپا به اسرائیل را قابل درک ندانست.

دوبرینت با حمایت تمام قد از رژِیم صهیونیستی گفت: آلمان آشکارا طرف اسرائیل است؛ ما میانجی نیستیم. این بدان معنا نیست که نمی‌توان از شریک خود انتقاد کرد. اما وی تاکید کرد که معتقد است تصمیمات اخیر بروکسل نامناسب است.

یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان نیز موضع محتاطانه‌ای در این باره اتخاذ کرده و گفت: ما سخنان رئیس کمیسیون اروپایی را مورد توجه قرار داده‌ایم. فون در لاین تصریح کرده که در مورد جزئیات پیشنهادات خود با کشور‌های عضو گفت‌و‌گو خواهد کرد. وادفول افزود: ما منتظر آن هستیم.