درخواست جدید بارسا از لالیگا برای حل وضعیتی اضطراری

جوان آنلاین: بحث بازگشت تیم فوتبال بارسلونا به ورزشگاه نوکمپ جدید یکی از جنجالی‌ترین موضوعات فوتبال اسپانیا بوده است. ورزشگاهی که قرار بود ماه دسامبر سال گذشته آماده بهره‌برداری باشد و گفته می‌شد در بدترین حالت برای شروع فصل جدید آماده خواهد بود، نه تنها هنوز آماده نیست بلکه ممکن است تا یک ماه دیگر هم آماده نشود.

سازمان لیگ اسپانیا برای کمک به بارسلونا پذیرفت که تمام بازی‌های این تیم تا اواسط ماه سپتامبر بیرون از خانه باشد اگرچه هر روز که می‌گذرد احتمال آماده شدن نوکمپ برای بازی مقابل والنسیا در هفته چهارم ضعیف‌تر می‌شود. اوضاع زمانی بحرانی‌تر به نظر می‌رسد که مشخص می‌شود بارسلونایی‌ها ممکن است حتی در آن زمان هم نتوانند پذیرای خفاش‌ها باشند؛ نه در نوکمپ بلکه در المپیک مونتجوئیک.

مدیران باشگاه بارسلونا برآورد کرده بودند که تا اواسط ماه سپتامبر می‌توانند به نوکمپ جدید برگردند و به همین دلیل تنها تا آن زمان ورزشگاه مونتجوئیک را برای برگزاری بازی‌های خانگی‌شان اجاره کرده‌اند. براساس همین برنامه‌ریزی، شورای شهر بارسلونا، ورزشگاه مونتجوئیک را درست در همان روز بازی بارسلونا – والنسیا در اختیار یک خواننده آمریکایی قرار داده تا کنسرت خود را در آن برگزار کند.

طبق گزارش نشریه مارکا، مدیران بارسلونا همچنان نگران آن هستند که ورزشگاه نوکمپ برای میزبانی از والنسیا آماده نباشد و به همین علت در رایزنی‌های که به تازگی با مدیران باشگاه والنسیا و سازمان لیگ اسپانیا داشته‌اند، درخواست کرده‌اند که در جای میزبان و میهمان در این بازی عوض و به این ترتیب بازی در ورزشگاه مستایای والنسیا برگزار شود.

اگر این درخواست بارسایی‌ها پذیرفته شود، تعداد بازی‌های خارج از خانه متوالی بارسلونا به چهار مورد افزایش خواهد یافت که این شامل مصاف با مایورکا، لوانته، رایو وایکانو و والنسیا خواهد بود. البته با احتساب اولین بازی اروپایی کاتالان‌ها که یوفا پذیرفته خارج از خانه باشد، این بازی‌ها به پنج مورد افزایش می‌یابد.