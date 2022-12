﻿ پاسخ فرهنگستان علوم پزشکی به ادعای کذب «مجله لنست»

سید علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج مطالب کذب درباره پزشکان و نظام ارائه خدمات سلامت در مجله علمی لنست ابراز تاسف کرد.



وی در نامه‌ای به پرفسور ریچارد هورتون سردبیر مجله پزشکی لنست ابراز ناراحتی خود را اینگونه عنوان کرد. متن نامه به شرح ذیل است:



پروفسور ریچارد هورتون

سردبیر مجله پزشکی لنست



احتراما عطف به گزارش مجله لنست با عنوان « Iranian medics at the forefront of protests» از درج مطالبی سراسر کذب درباره جمهوری اسلامی ایران علی‌الخصوص پزشکان و نظام ارائه خدمات سلامت در مجله‌ای که به عنوان یک مجله وزین علمی شناخته شده است بسیار متاسفیم. از همه تاسف بار تر آنکه تمام مطالب سراسر کذب را از قول منابعی نقل کرده‌اید که سوابق دشمنی و جاسوسی در کشور ما را دارند.



اگر قرار بود مطالب مذکور در آن مقاله بر پایه علمی باشد لااقل از منابع دیگر که با مردم و کشور ما دشمنی نداشته باشند نیز نقل قول می‌شد. فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران که متشکل از دانشمندان فرهیخته و اساتید شاخص دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است، مطالب مندرج در آن مقاله را اهانت به جامعه خدوم ارائه‌کنندگان مراقبت‌ها و خدمات سلامت و علی‌الخصوص پزشکان که خدمات کم نظیر خود را به مردم در دوران جنگ تحمیلی صدام علیه ایران و نیزتحت شرایط تحریم های ظالمانه امریکا و کشورهای غربی حامی او در همه گیری کووید 19 با صداقت نشان داده‌اند می‌داند و از آن مجله انتظار دارد مطالب کذب درج شده در آن مقاله را در اسرع وقت اصلاح کند.



گفتنی است مجله علمی لنست در اقدامی غیر متعارف با توهین به جامعه پزشکی ایران مطالبی کذب در خصوص برخی اتفاقات اخیر در ایران در آخرین نشریه خود منتشر کرده است .