﻿ برترین کلاس گل آرایی از نگاه مردم در سال 1401

اگر به دنبال یادگیری اصولی و دقیق مهارت گل آرایی هستید . بی تردید به دنبال یادگیری حضوری کلاس گل آرایی خواهید بود . اما شاید دغدغه شما ، انتخاب بهترین کلاس گل آرایی و بهترین آموزشگاه گل آرایی باشد . البته که طبیعی است . زیرا در حال حاضر بیش از 10 آموزشگاه گل آرایی در سرتاسر کشور درحال فعالیت هستند . اما کدام آموزشگاه می تواند گل آرایی را به صورت آکادمیک و اصولی به شما آموزش دهد . ضمنا در فضایی که همه ادعا بهترین بودن دارند ، واقعا کدام آموزشگاه بهترین است ؟ در این مطلب با پرداختن به مستندات موجود و تجربه مردم به انتخاب بهترین آموزشگاه گل آرایی می پردازیم .

بهترین آموزشگاه گل آرایی از نگاه مردم

قطعا بهترین آموزشگاه گل آرایی از نگاه مردم شرایط زیر را به ترتیب الویت خواهد داشت .

ارایه بهترین قیمت برای سرمایه گذاری در مهارت های گل آرایی ( قیمت )

مدرن و زیبا بودن نمونه کار های آموزشگاه برای رقابت با بهترین گل فروشی ها ( کیفت آموزش و استفاده از مدرسین گل آرایی خبره )

آموزش گل آرایی بر اساس آخرین استاندارد های آموزش گل آرایی در سطح بین المل و جهانی ( آموزش آکادمیک )

ارایه بهترین خدمات در طول برگزاری دوره ( ارایه بهترین خدمات )

ارایه پشتیبانی بعد از دوره و همراهی شما در ابهامات گل آرایی ( ارایه بهترین پشتیبانی )

مشاوره کسب و کار بعد از دوره برای راه اندازی کسب و کار گل آرایی شما ( راه اندازی کسب و کار )

ایجاد شرایط تمرین و تکرار بعد از دوره ( کارورزی یا کارآموزی )

ایجاد شرایط استخدام بعد از دوره ( موقعیت شغلی مطمئن )

بنابر این مطابق با استاندارد هایی که در بالا قید کردیم به مقایسه آموزشگاه های گل آرایی می پردازیم . دقت کنید که تحلیل و بررسی های زیادی در فضا وب موجود است . اما ما سعی کردیم بدون جانبداری و با مقایسه دقیق بهترین کلاس گل آرایی در ایران را انتخاب کنیم .

تحلیل و بررسی های نمادین !

اگر همین حالا کلمه بهترین آموزشگاه گل آرایی را جست و جو کنید . بعضی از مطالب بسیار جانبدارانه و به دور از واقعیت است . در واقع بیشتر یک شو آف تبلیغاتی است . کافیست ببینید چطور بهترین کلاس گل آرایی را در گل آرا بودن مدیریت یک آموزشگاه دیده اند . ( به طور مثال در یک مقاله گفته شده اگر مدیر یک آموزشگاه گل آرا نیست . پس آموزشگاه خوبی نیست ! ) گویا آن ها متوجه شده اند که توان رقابت با آموزشگاه ها گل آرایی دیگر را ندارند . بنابر این به شیوه سمپاشی و دروغ پردازی در حال فریب افکار عمومی هستند .

چطور فریب این تحلیل ها رو نخوریم ؟!

قطعا هوش و ذکاوت و منطق شما هیچ وقت اجازه نخواهد داد که فریب این تبلیغات موذیانه رو بخورید . کافیست نگاهی به رستوران های بزرگ مک دونالد بندازیم یا صد ها برند دیگر ... مدیر رستوران های مک دونالد یک آشپز نیست . ایلان ماسک مدیر بزرگ ترین کمپانی ها ، خود یک فضانورد نیست . بنابر این خیلی ساده می توانید به منطق بی پایه و اساس آن ها پی ببرید .

رتبه بندی بهترین آموزشگاه های گل آرایی در تهران

آموزشگاه گل آرایی بوی گل - رتبه اول

آموزشگاه گل آرایی بوی گل با بهره گیری از بهترین اساتید گل آرایی در ایران و انتخاب یک استاندارد آموزش درست و بین المللی ( مطابق با استاندارد های World Skills ) توانسته است گوی سبقت را از رقبا بگیرد . این آموزشگاه با مدیریت مهندس آرمان سفیدی اداره می شود . ایشان بنیان گذار اولین آموزشگاه گل آرایی در ایران و بنیان گذار کوچینگ گل آرایی هستند . یکی از دلایلی که این آموزشگاه فاصله زیادی با سایر رقبا دارد نیز مستقیما در اطلاعات و سوابق ایشان است .

ویژگی های ممتاز آموزشگاه گل آرایی بوی گل

اولین و بزرگ ترین آموزشگاه گل آرایی با 3 شعبه در تهران و سابقه 7 ساله و تجربه آموزش بیش از 8500 هنرجو گل آرایی

ارایه انواع دوره بر اساس انواع نیاز ها ( دوره های اقتصادی ، دوره های جامع )

ارایه زیباترین نمونه کار های گل آرایی در بین رقبا

پیروی از سخت ترین استاندارد های آموزش گل آرایی

استفاده از برترین اساتید گل آرایی در ایران



فیلم برداری از کلاس ها و عکاسی حرفه ای در استدیو عکاسی بوی گل

ارایه قوی ترین پشتیبانی کسب و کار گل آرایی در بین رقبا

ارایه قوی ترین پشتیبانی مهارت گل آرایی در بین رقبا

ارایه خدمات راه اندازی گل فروشی و گل فروشی اینترنتی یا کافه گل و ...

تنها آموزشگاه گل آرایی و بادکنک آرایی تخصصی

تنها آموزشگاه دارای فروشگاه اینترنتی

ارایه کارآموزی بعد از دوره گل آرایی

ایجاد شرایط استخدام بعد از حضور در دوره ها

ارایه مدرک بین المللی گل آرایی خارجی

تور بازار گل آرایی در کلاس ها برای آشنایی دقیق تر هنرجویان با بازار کار گل آرایی

استفاده از راهنمایی ها و مشاوره شخصی مهندس آرمان سفیدی

کلاس های کسب و کار گل آرایی ، انحصاری آموزشگاه بوی گل

ارایه پکیج آموزش آنلاین گل آرایی به هنرجویان به بعد از حضور در دوره ها

آدرس شعبه اول :

میدن توحید ، خیابان شهید طوسی پلاک 100

آدرس شعبه دوم :

سردار جنگل ، بعد از میدان دانشگاه ، خیابان شاهد ، نبش شاهد یکم

آدرس شعبه سوم :

ستارخان ، زیر پر ستارخان ، خیابان توکلی ، کوچه آقایی راد ، پلاک 21

شماره تماس :

02128424059

نام صفحه اینستاگرام : Booyegol

آموزشگاه گل آرایی فلوآرت - رتبه دوم

مدیریت این آموزشگاه سرکار خانم اعتصام هست . ایشان نام فلوآرت را از دو کلمه flow و Art انتخاب کرده اند . درحال حاضر تمرکز فلوآرت از روی آموزش برداشته شده است . بیشتر ایشان روی گل فروشی خودش در شریعتی تمرکز کرده اند . از ویژگی های برتر این آموزشگاه می توان به نکات زیر اشاره کرد .

ویژگی های ممتاز



دومین آموزشگاه در برترین آموزشگاه های گل آرایی

ارایه نمونه کار های قابل قبول و زیبا

پیروی از استاندارد های آموزش گل آرایی

استفاده از برترین اساتید گل آرایی در ایران

تنها آموزشگاه دارای گل فروشی در تهران

ارایه مدرک بین المللی داخلی

آدرس آموزشگاه : خیابان شریعتی، خیابان شهید کلاهدوز (خیابان دولت)، خیابان شهید نعمتی، کوچه ۱۲، پلاک ۳

تلفن آموزشگاه : تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۶۱۵۱۳۲ – ۰۹۳۰۲۱۱۰۴۴۷

آموزشگاه گل آرایی تاروردی - رتبه سوم



مدیریت این آموزشگاه سرکار خانم تاروردی است . ایشان با 7 سال سابقه کار در صنف گل آرایی شناخته می شوند . شروع آموزش گل آرایی در فیلد گل فروشی را از سال 1400 شروع کردند . ایشان به صورت تخصصی در گل آرایی تشریفات سوابق درخشانی دارد .

ویژگی های ممتاز

سومین آموزشگاه تخصصی گل آرایی

ارایه نمونه کار های قابل قبول و زیبا

پیروی از استاندارد های آموزش گل آرایی

تنها آموزشگاه دارای موسسه تشریفات گل آرایی

کارگاه آموزشی پرنیلا - رتبه چهارم

مدیریت این کارگاه آموزشی خانم همتیان است . ایشان آموزشگاه گل آرایی ندارند . اما مکانی را اختصاص داده اند تا بتواند هنر گل آرایی را به هنرجویانش آموزش دهد .

ویژگی های ممتاز

رتبه چهارم در بهترین آموزشگاه گل آرایی



ارایه نمونه کار های قابل قبول و زیبا

پیروی از استاندارد های آموزش گل آرایی

آموزشگاه گل آرایی فلاور اسکول - رتبه پنجم

این آموزشگاه برای آقای ستار ولی زاده می باشد . ایشان از سال 1395 این آموزشگاه را تاسیس کرده اند . پدر ایشان آقای فریدون ولی زاده است که به خانوادگی در شغل گل فروشی فعالیت کرده اند .

ویژگی های ممتاز

رتبه پنجم در بهترین آموزشگاه گل آرایی

آموزشگاه های گل آرایی در اصفهان

بررسی این آموزشگاه ها در این مقاله نمی گنجد . اما معمولا آموزشگاه های گل آرایی در اصفهان ، آموزشگاه های گل آرایی برتری هستند . شاید نه در حد اندازه های آموزشگاه های گل آرایی در تهران اما باید به این موضوع دقت کرد . گل آرایی در اصفهان به مراتب از تهران بیشتر مورد استقبال مردم قرار می گیرد .

آموزشگاه گل آرایی در قم

معمولا تاسیس آموزشگاه گل آرایی در شهرستان ها راحت تر است . زیرا از هزینه های کمتری بابت اجاره و سایر هزینه ها پرداخت می کنند . توصیه می کنیم به دنبال آموزشگاه های برتر در تهران باشید . زیرا آموزشگاه های گل آرایی در این استان فعلا در سطح استانداردی در آموزش گل آرایی قرار ندارند و بیشتر شوآف برای آن ها اهمیت دارد . کافی است در محیط وب جست و جو کنید و مقاله های جعلی و تحلیل های دروغین یک آموزشگاه خاص را مطالعه کنید .

آموزشگاه گل آرایی در مشهد

فعلا آموزشگاه خاصی در مشهد که به صورت رسمی شناخته شده نیست . بعضا گل فروشی ها به صورت تجربی هنر گل آرایی را آموزش می دهند . اما هنوز آموزشگاه گل آرایی قدرتمندی به شکل تخصصی در مشهد تاسیس نشده است .

آموزشگاه گل آرایی در شیراز

در شیراز نیز به مانند مشهد بعضی از گل فروشی ها گل آرایی را آموزش می دهند . اما هنوز آموزشگاه گل آرایی در شیراز به صورت حرفه ای و تخصصی تاسیس نشده است .

آموزشگاه گل آرایی در اردبیل و آموزشگاه گل آرایی در تبریز

در اردبیل و تبریز نیز به مانند شهرستان های دیگر این موضوع برقرار هست . هنوز آموزشگاه گل آرایی به شکل تخصصی تاسیس نشده است .

کلام آخر

برای انتخاب بهترین آموزشگاه گل آرایی خودتان نیز تحقیق نهایی را انجام دهید و بهترین تصمیم را بگیرید .

