کارشناسان و فعالان رسانه معتقدند راه بازگشت مرجعیت خبری به رسانه‌های داخلی اعتماد به رسانه‌های شناسنامه‌دار، ارجحیت دادن منافع مردمی، صداقت و سرعت عمل در انتشار اخبار است.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دیروز نسبت به کاهش مرجعیت رسانه‌ای کشور هشدار داد. فرشاد مهدی‌پور در مراسم اختتامیه جشنواره رسانه‌ای ابوذر گفت: «احساس می‌شود مرجعیت رسانه‌ای کشور در حال تضعیف است و باید در این مورد چاره‌اندیشی شود.»

به گفته معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد «سپهر رسانه‌ای ایجاب می‌کند در کشور مسئولیت رسانه‌ای را تقویت کنیم و بصیرت را افزایش دهیم، گام اول برای ایجاد بصیرت در بخش رسانه شناخت زیست‌بوم رسانه‌ای کشور و زیست‌بوم رسانه‌ای در خارج کشور است. شناخت تنها کفایت نمی‌کند و باید برای آن برنامه داشته باشیم تا در کارزار بزرگ رسانه‌ای جهان شکست نخوریم. گام دوم در این راه افزایش دانش کافی فعالان رسانه‌ای کشور است.»

لزوم افزایش سواد رسانه‌ای در جامعه

مصطفی انتظاری، مدیرمسئول «خبر فوری» در گفتگو با «جوان» ضمن تأیید سخنان معاون مطبوعاتی در خصوص کاهش مرجعیت رسانه‌ای گفت: «باید حداقل سه اولویت را برای افزایش مرجعیت رسانه‌ای کشور مدنظر قرار داد. ابتدا اینکه دولتمردان و مسئولانی که به عنوان منبع خبر شناخته می‌شوند، خبر را به صورت کامل در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. هرگونه اطلاعات اشتباه یا وعده‌هایی که محقق نشود، در مرحله اول رسانه را متضرر می‌کند و باعث کاهش اعتماد مردم به رسانه می‌شود.»

انتظاری ادامه داد: «اولویت دوم توجه به رسانه به عنوان مرجع خبر است. دیده شده که مسئولی خبری را اعلام می‌کند یا موضع‌گیری انجام می‌دهد و پس از رسانه‌ای شدن آن حرف‌های خود را تکذیب می‌کند و مدعی می‌شود رسانه حرف‌هایم را درست منتقل نکرده است. این کار برای رسانه دردسرساز و هزینه‌تراش است و اعتماد مردم را به رسانه مخدوش می‌کند.»

وی توجه به زیرساخت‌های فنی رسانه‌ها را ذیل توجه به رسانه به عنوان مرجع خبر دانست و ادامه داد: «رسانه‌ها یا باید به شیوه رسانه‌های غربی عمل کنند، یعنی به مثابه یک بنگاه تابع نظام بازار باشند و منافع اقتصادی را در کار رسانه‌ای لحاظ کنند یا اینکه حوزه فرهنگ را اولویت قرار دهند و به کار فرهنگی توجه کنند. در مورد دوم رسانه که کنشگر فرهنگی است از نظر اقتصادی دچار نقصان شده و نیازمند حمایت دولت می‌شود.»

مدیر مسئول خبر فوری تأکید کرد: «حمایت دولت از رسانه‌ها باید عادلانه باشد و فقط شامل گروهی خاص نشود که سایرین از آن بی‌بهره باشند.»

انتظاری با بیان اینکه ارتقای سواد رسانه‌ای مخاطب اولویت سوم برای بازگرداندن مرجعیت خبری کشور است، گفت: «باید تلاش شود سواد رسانه‌ای در کشور افزایش پیدا کند. مخاطب داخلی باید بداند که رسانه فارسی‌زبان خارج از کشور که بودجه‌اش را یک دولت خارجی می‌دهد، دلسوز واقعی نیست و هزینه‌ای که می‌کند برای این است که در جای دیگر با امتیازخواهی از کشورمان هزینه‌هایش را از جیب مردم ما بردارد. متأسفانه مردم به این موضوع کمتر توجه دارند، آن‌ها باید بدانند رسانه‌های داخلی مثل بازیکنان تیم ملی هستند و برای موفقیت کشور و مردم کار می‌کنند. اگر سواد رسانه‌ای افزایش پیدا کند و این دیدگاه محقق شود، فکر می‌کنم شاهد افزایش مرجیعت خبری کشور باشیم.»

خبررسانی سریع و صادق

محمد سلطانی‌فر، استاد ارتباطات و معاون اسبق مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز در گفتگو با «جوان» در خصوص راه‌های افزایش مرجیعت خبری رسانه‌های داخلی گفت: «رسانه باید با مردم صداقت داشته باشد، منافع ملی را به منافع حزبی و جناجی اولویت داده و منافع مردم را سرلوحه عمل خود قرار دهد.»

سلطانی‌فر سرعت عمل در انتشار خبر را یکی از راه‌های به دست آوردن مرجعیت خبری عنوان کرد و ادامه داد: «رسانه باید در پوشش خبری با سرعت عمل کند و در عین حال خبر را به صورت کامل و حرفه‌ای تنظیم و منتشر کند.»

این استاد ارتباطات با تأکید بر رعایت اصول حرفه‌ای تنظیم خبر گفت: «یک خبر کامل باید دارای شش عنصر خبری باشد که شامل who (چه کسی؟) when (چه زمانی؟) where (کجا؟) what (چه؟) why (چرا؟) how (چگونه؟) است. رسانه‌ای حرفه‌ای عمل می‌کند که همه این عناصر را در اخبار خود بگنجاند نه اینکه برخی از رسانه‌ها فقط از یک یا دو عنصر استفاده کنند.

سلطانی‌فر ارائه خبر همراه با تفسیر را راه دیگری برای ایجاد مرجعیت خبری دانست و گفت: «داشتن تفسیر درست نه تفسیر مغرضانه در کنار خبر باید مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد.»

بازگشت مرجعیت با توجه به مشکلات مردم

پیمان جبلی، رئیس جدید صداوسیما نیز از لزوم بازگشت مرجعیت خبری این رسانه فراگیر خبر داده است. رئیس رسانه ملی در سخنانی که چندی پیش به مناسبت روز دانشجو انجام داده بود، به مسئله مرجعیت خبری صداوسیما و لزوم داشتن مرجعیت در جنگ روایت‌ها اشاره کرده و گفته بود: «این سازمان باید فراجناحی عمل کند و روابط عمومی اشخاص نباشد، مرجع اصلی در جنگ روایات باشد و ارتباط مخدوش مردم به رسانه را بازسازی کند.»

جبلی درباره مرجعیت رسانه‌ای گفت: «ممکن است اشتباهاتی هم داشته باشیم. من به جا‌هایی هم که ما را احضار کردند گفتم دل ما را خالی نکنید، البته در آن جلسات به ما نگفتند کار بدی کردید، گفتند کار خوبی بود اما… و از شما می‌خواهم سال دیگر در حل این «اما»‌ها کمک کنید. ما در مرجعیت خبری و افزایش اعتماد مردم قطعاً چالش داریم، با این حال تا وقتی رسانه ملی اعتماد مردم را جلب نکند، نمی‌تواند هدایت فرهنگی داشته باشد.»

افزایش روزافزون رسانه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای، تهدیدی جدی برای مرجعیت خبری رسانه‌های داخلی به شمار می‌رود و تأکید رئیس صداوسیما و معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد نشان می‌دهد در سطح کلان مدیریت رسانه، دغدغه مرجعیت رسانه‌های کشور وجود دارد. نظرات کارشناسان حوزه رسانه می‌تواند به عنوان بخشی از نقشه راه تقویت مرجعیت خبری رسانه‌های داخلی مورد استفاده تصمیم‌گیران این حوزه قرار گیرد.