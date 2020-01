﻿ خونخواهی سلیمانی

سرویس سیاست جوان آنلاین: «In the Name of God, the Beneficent, the Merciful» این عبارت، صرفاً ترجمه انگلیسی «بسم‌الله الرحمن الرحیم» است که ساعاتی پس از ترور و شهادت قاسم سلیمانی، توسط اکانت انگلیسی رهبری توئیت شد و تاکنون هزاران بار بازنشر شده است. این خلاصه حرف یک ملت است پس از ترور فرمانده عالی‌رتبه نظامی‌شان از سوی دولتی دیگر، و غیر آن فعلاً حرف دیگری نیست و هر چه گفته می‌شود، پیرامون همین کلام رهبر کشورمان است؛ این، آغاز ماست.



خبر، برای مردم ایران خبر نبود، فاجعه بود، مثل یک پتک که ناگاه روی سر فرود بیاید و همه وجود آدم را متلاشی کند؛ بسیاری از مردم، خبر را با پیام رهبری شنیدند: «دیشب ارواح طیبه شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند.» دلیل شهادت او عملیات تروریستی دولت امریکا در بغداد بود. اقدامی که ایران را به یکباره در احساسی آمیخته از غم و خشم و انتقام فرو برد؛ «انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه دیشب آلودند» و ما مردم ایران و رهبرمان البته نیک می‌دانستیم که در غم از دست دادن او، در خشم عملیات تروریستی دولت امریکا و در باورمان به انتقامی که خواهیم گرفت، تنها نیستیم؛ «شهید سلیمانی چهره بین‌المللی مقاومت است و همه دلبستگان مقاومت خونخواه اویند.» تأثیر قاسم سلیمانی، اما فقط در یک منطقه نبود و شهادت او جهان را تکان داد؛ نام او با حروف لاتین و نیز عبارت جنگ جهانی سوم به زبان انگلیسی از ترند‌های اول جهان در توئیتر شد.



شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی جهان برنامه‌های عادی خود را قطع کردند و مردم دلباخته سلیمانی، در برخی کشور‌ها علیه ترور او و علیه دولت امریکا راهپیمایی کردند و برای اولین بار در حرم امام حسین علیه السلام فریاد مرگ بر امریکای مردم عراق پیچید. در ایران، عزاداری اول از خانه‌ها شروع شد، بعد به فضای مجازی رسید، بعد پارچه مشکی سر در ساختمان‌ها شد، بعد عکس شد روی موتور و ماشین مردم، بعد به خیابان رسید و سینه زنی و «ای اهل حرم سید و سالار نیامد، علمدار نیامد»، بعد نماز جمعه و شعار‌های مرگ بر امریکا، بعد صدای قرآن مساجد، و در نهایت انگار یک آیه زمزمه ذهن‌ها شد؛ «سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا‌ای مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ؛ و آنان که ظلم و ستم کردند به زودی خواهند دانست که به چه کیفرگاهی باز می‌گردند.» ما انتقام می‌گیریم. مهم‌تر آنکه با رفتن فرمانده مقاومت، جهاد به پایان نخواهد رسید؛ این را رهبری گفتند تا دوست و دشمن بدانند: «خطّ جهاد مقاومت با انگیزه مضاعف ادامه خواهد یافت.» جوانان هم دانسته‌اند که جز رهبر، هیچ کس نمی‌تواند تسلای شان دهد و غروب جمعه را راهی خیابان فلسطین جنوبی شدند، خیابان منتهی به بیت رهبری و شعار می‌دادند: «خون سردار حسین، شر اسرائیل را از این جهان کم می‌کند.»



قاسم سلیمانی، همچون شهدای دیگر برای ما زنده خواهد ماند؛ هم از این رو، رهبری در پیام خود، این شهادت را به روح مطهر خود او هم تبریک گفتند؛ پیامی از این دنیای فانی به جهان باقی.



سردار قاآنی جانشین سردار شهید



ساعاتی پس از پیام اولیه رهبری، ایشان در حکمی سردار اسماعیل قاآنی را به سمت فرماندهی نیروی قدس سپاه منصوب کردند: «بسم الله الرحمن الرحیم، درپی عروجِ شهید عالی‌مقام سردار پرافتخار حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه، فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به سردار سرافراز سرتیپ اسماعیل قاآنی که در شمار برجسته‌ترین فرماندهان سپاه در دفاع مقدس بوده و در طول سالیان متمادی در نیروی قدس در کنار سردار شهید در منطقه خدمت کرده است می‌سپارم. برنامه آن نیرو عیناً همان برنامه دوران فرماندهی شهید سلیمانی است. از همه همکاران آن نیرو حضور و همکاری آنان را با سردار قاآنی خواهانم و توفیق و تأیید و هدایت الهی را برای ایشان مسئلت می‌کنم. سید علی خامنه‌ای، ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸»



خون وحدت‌آفرین



بامداد جمعه ۱۳ دی ماه ۹۸، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیرو قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حمله پهپادی ارتش تروریست امریکا ترور شد و به شهادت رسید. همراه او ابومهدی المهندس، فرمانده میدانی حشدالشعبی نیز به شهادت رسید. علاوه بر این دو فرمانده عالی رتبه محور مقاومت در منطقه، همراهان آنان هم شهید شدند که چهارتن از نیرو‌های سپاه در میان آنان بودند؛ سردار سرتیپ پاسدار حسین جعفری نیا، سرهنگ پاسدار شهرود مظفری نیا، سرگرد پاسدار هادی طارمی و سروان پاسدار وحید زمانیان.

پیام‌های تسلیت مقامات ایران یکی پس از دیگری صادر شد. سران قوا، رئیس و اعضای مجمع تشخیص، فعالان سیاسی، وزرا و اعضای کابینه؛ مسئولان عزادارتر از مردم، مردم عزادارتر از مسئولان. این میانه آنچه رنگ باخت، جهت‌گیری‌های سیاسی بود. قاسم سلیمانی آن همه برای همه مردم ایران، برای امنیت این سرزمین و سرزمین‌های دیگر مجاهده کرده بود که نامش در چارچوب هیچ جناح سیاسی، هیچ قشر خاص و هیچ قوم و شهری محدود نشود. در شهر او کرمان، مردم همانقدر عزادار بودند که در اهواز و اصفهان و قم و تبریز و تهران و مشهد و حتی بنگلور هند و یا کشمیر. یک نفر با مداحی برایش عزاداری کرد، دیگری با موسیقی غمگین؛ هر کس به فراخور روحیه‌اش؛ بازیگران سینما و ورزشکاران هم در غم او صفحات مجازی خود را سیاه کردند و حتی عناصر ضدانقلاب همچون مسعود بهنود یا محمد منظرپور (سردبیر سابق صدای امریکا) به تقبیح و سرزنش برخی عناصر خودفروخته خارجی یا اعضای منافقین و سلطنت‌طلب‌ها پرداختند که از ترور قاسم سلیمانی به ابراز شادی پرداخته بودند. قاسم سلیمانی، سردار ایرانی و ملی بود؛ همه ما از هر قشر و جناحی، به یک میزان امنیت‌مان را مدیون او هستیم.