جوان آنلاین: عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش عملکرد فصلی بانک مرکزی به اعضای کمیسیون ارائه شد.
به گزارش تسنیم، همتی همچنین تأکید کرد: تمام تلاش و تمرکز بانک مرکزی این است تا معیشت مردم تأمین شود و نگرانی درباره تأمین ارز دارو و کالاهای اساسی وجود ندارد، دارو و معیشت مردم اولویت اول بانک مرکزی است.
رئیسکل بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا که گفته بود؛ "اقتصاد ایران در عرض دو هفته از هم پاشیده خواهد شد. "، گفت: جوجه را آخر پاییز میشمارند!