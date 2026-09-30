نوسان هر گرم طلا در کانال ۲۵ میلیون تومان

جوان آنلاین: اتحادیه طلا امروز (چهارشنبه، هشتم مهر) نرخ هر اونس طلا را ۴۱۸۳ دلار اعلام کرد که بر این اساس آن طلای ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۵۲۹ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار ۳۴ میلیون و ۳۶ هزار تومان قیمتگذاری شد.
در بازار سکه نیز، سکه بهار آزادی طرح جدید ۲۵۹ میلیون تومان، طرح قدیم ۲۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۱۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رفت.
سکه گرمی امروز نیز در کانال ۳۷ میلیون تومان معامله شد.
نوسان انواع نرخ ارز مبادلهای
امروز در مرکز مبادله ارز و طلا قیمت فروش حواله دلار ۱۷۴ هزار و ۱۸۱ تومان و حواله یورو ۱۹۷ هزار و ۴۳۵ تومان بود.
همچنین درهم امارات ۴۷ هزار و ۴۲۸ تومان، یوان چین ۲۵ هزار و ۹۵۸ تومان و روبل روسیه ۲ هزار و ۶۳ تومان اعلام شد.