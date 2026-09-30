نوسان هر گرم طلا در کانال ۲۵ میلیون تومان

معامله‌گران بازار طلا، امروز (چهارشنبه، هشتم مهرماه) همزمان با افزایش قیمت انس طلای جهانی، هر گرم طلای ۱۸ عیار را به قیمت ۲۵ میلیون و ۵۲۹ هزار تومان معامله کردند.

جوان آنلاین: اتحادیه طلا امروز (چهارشنبه، هشتم مهر) نرخ هر اونس طلا را ۴۱۸۳ دلار اعلام کرد که بر این اساس آن طلای ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۵۲۹ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار ۳۴ میلیون و ۳۶ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

در بازار سکه نیز، سکه بهار آزادی طرح جدید ۲۵۹ میلیون تومان، طرح قدیم ۲۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۱۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رفت.

سکه گرمی امروز نیز در کانال ۳۷ میلیون تومان معامله شد.

نوسان انواع نرخ ارز مبادله‌ای

امروز در مرکز مبادله ارز و طلا قیمت فروش حواله دلار ۱۷۴ هزار و ۱۸۱ تومان و حواله یورو ۱۹۷ هزار و ۴۳۵ تومان بود.

همچنین درهم امارات ۴۷ هزار و ۴۲۸ تومان، یوان چین ۲۵ هزار و ۹۵۸ تومان و روبل روسیه ۲ هزار و ۶۳ تومان اعلام شد.