جوان آنلاین: قیمت گاز طبیعی در اروپا پس از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که باعث گیر افتادن یکپنجم از عرضه جهانی الانجی در پشت تنگه هرمز شد، جهش چشمگیری داشته است.
به گزارش ایسنا، این قیمتهای بالا، همزمان با افزایش سرسامآور قبضهای انرژی خانوارها و جهش هزینههای انرژی برای بخش صنعت، به معضلی برای دولتها تبدیل شده است.
افزایش شدید قیمت گاز طبیعی، بنزین و گازوئیل در ماههای اخیر به وضوح به تورم دامن زده است. بانک مرکزی اروپا از ژوئن تاکنون، نرخهای کلیدی بهره را دو نوبت افزایش داده و احتمال افزایشهای بیشتر نیز وجود دارد. البته شورای حکام این بانک اوایل ماه جاری اعلام کرد که با توجه به چشمانداز بسیار نامطمئن، هیچ تعهد قبلی نسبت به مسیر خاصی برای نرخ بهره ندارد.
بحران عرضه الانجی خاورمیانه
تمام این عدم قطعیتها ناشی از فقدان محمولههای الانجی قطر در بازار است. از اوایل ماه مارس، قیمت گاز در اروپا بازتابدهنده وضعیت تنگنا در بازار جهانی گاز بوده، زیرا بخش عمده عرضه الانجی قطر همچنان متوقف مانده و هیچ شفافیتی درباره زمان بازگشت روند عادی حملونقل محمولههای الانجی از تنگه هرمز وجود ندارد.
در هفتههای اخیر، برخی محمولههای قطر و امارات از تنگه هرمز عبور کردهاند، اما حجم آنها برای تغییر موازنه جهانی الانجی بسیار ناچیز است.
اختلال در جریان صادرات الانجی از خاورمیانه طی شش ماه گذشته، قیمت گاز برای تحویل در ماه سپتامبر در آسیا و اروپا را به بالاترین سطح خود از زمان بحران انرژی سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ رسانده است، زیرا خریداران برای دستیابی به آن بخش از عرضه موجود که نیازی به عبور از تنگه هرمز ندارد، با یکدیگر رقابت میکنند. بهدلیل محدودیت عرضه، افزایش قیمتها و ساختار منحنی آتی قیمتها در وضعیت «بکواردیشن» - وضعیتی که در آن قیمت فیوچرز قرارداد آتی برای تحویل در آینده، کمتر از قیمت فعلی بازار نقدی است- سطح ذخایر گاز اروپا به پایینترین حد تاریخی خود رسیده است.
بر اساس دادههای شرکت «گاز اینفرا استراکچر یوروپ»، تا ۲۸ سپتامبر، تاسیسات ذخیرهسازی گاز در اتحادیه اروپا ۷۱ درصد پر بودند، در حالی که میانگین این رقم برای همین بازه زمانی در پنج سال گذشته ۸۶ درصد بوده است. برخی اقتصادهای بزرگ، از جمله آلمان، در فصل جاری ذخیرهسازی، سطح ذخایر گازی پایینتر از میانگین داشتهاند. برای مثال، تاسیسات ذخیرهسازی آلمان تنها حدود ۵۷ درصد پر هستند که نگرانیهایی را درباره امنیت عرضه در صورت سردتر بودن زمستان پیشرو نسبت به زمستانهای گذشته ایجاد کرده است.
امنیت عرضه گاز اروپا
شرکت دولتی «قطر انرژی» هفته جاری، وضعیت «فورس ماژور» (شرایط اضطراری و خارج از کنترل) را برای تحویل الانجی تا پایان نوامبر تمدید کرد. برای شرکت ایتالیایی «ادیسون» که خریدار گاز است، این دوره فورس ماژور تا اوایل دسامبر ادامه دارد. شرکت ادیسون روز دوشنبه اعلام کرد که در سال جاری، ۳۵ محموله از گازهای قرارداد بلندمدت این شرکت با قطر هنوز به ایتالیا نرسیده است.
شرکت VNG، یکی از بزرگترین واردکنندگان گاز آلمان، نیز هفته جاری اطمینان داد که با وجود رسیدن سطح ذخایر گاز طبیعی به پایینترین حد تاریخی، آلمان با کمبود عرضه گاز مواجه نیست.
تنوعبخشی به منابع به اروپا در تامین گاز کمک میکند، اما بحران هرمز باعث شده است که هزینه این تامین بسیار بیشتر از دوران پیش از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران باشد. در نتیجه، اروپا برای تامین فوری محمولههای الانجی بهای سنگینی میپردازد.
سیاستگذاران و مقامات میگویند که اروپا با کمبود فوری گاز مواجه نیست، اما در عین حال، هشدار میدهند که تا زمان تداوم بحران در تنگه هرمز، قیمتها بسیار بالاتر از سطح دو سال گذشته باقی خواهند ماند.
کمیسیون اروپا هفته گذشته، پس از نشست «گروه هماهنگی گاز» — که وظیفه مشاوره به کمیسیون در خصوص هماهنگی اقدامات مربوط به امنیت عرضه در شرایط اضطراری منطقهای یا مربوط به اتحادیه اروپا را بر عهده دارد — اعلام کرد: «با وجود پایینتر بودن سطح ذخایر نسبت به میانگینهای تاریخی، کمیسیون و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجددا تائید کردند که وضعیت عرضه گاز در اتحادیه اروپا همچنان باثبات است.»
با این حال، اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا هشدار دادهاند که جهش قیمت عمدهفروشی گاز طبیعی، سریعتر از گذشته به قیمتهای خردهفروشی و نرخ تورم بخش برق در منطقه یورو سرایت خواهد کرد.
دن یورگنسن، کمیسر انرژی اروپا، از دولتهای اتحادیه اروپا خواسته است تا اقداماتی را برای محدود کردن تقاضای انرژی و گاز در نظر بگیرند، زیرا وضعیت عرضه گاز از زمان آغاز تجاوز نظامی به ایران بهبود نیافته است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، یورگنسن در نامهای اخیر به دولتهای اتحادیه اروپا که توسط یورونیوز دیده شده است، نوشته است: «از شما دعوت میکنم اقداماتی را انجام دهید یا ادامه دهید که میتواند تزریق را حفظ کند یا تقاضای گاز و برق را تا زمانی که لازم است کاهش دهد».