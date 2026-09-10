والدینی که خودشان کلاس اولی هستند!

جوان آنلاین: شش سالش تمام شده و حالا قرار است وارد خانه‌ای جدید شود که تفاوتی زمین تا آسمان با خانه و خانواده خودش دارد. اینجا یک خانه شلوغ است با یک عالم بچه که هرکدام متعلق به خانه و خانواده‌ای با دنیا‌هایی متفاوت هستند. در این خانه، هرچند چیز‌های خیلی جذابی در انتظار اوست، ولی به هر حال قوانین و مقرراتی دارد که شاید آزادی او را نسبت به آنچه در خانه پدری داشته محدود کند. در چنین شرایطی شاید او دچار اضطرابی شود که اگر کنترل شده نباشد و اگر آمادگی‌اش را نداشته باشد، ضربه‌هایی به شخصیت و روح و روان او بزند که آثارش تا سال‌ها و شاید ده‌ها سال در وجودش بماند. پس برای آمادگی او در مواجهه با این دنیای جدید چه باید کرد. بی‌تردید نقش والدین و مدرسه در این زمینه بسیار مهم است. البته مدرسه معمولاً با وظایف و نقش خود آشناست، پس این والدین دانش‌آموزان کلاس اولی هستند که باید ابتدا خودشان را و سپس فرزندشان را برای پذیرش و کنار آمدن با شرایط جدید آماده کنند. والدینی که این شرایط تازه به نوعی تمام فضای کار و زندگی آنان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، و درواقع خودشان نیز در این تجربه جدید، به نوعی کلاس‌اولی هستند. آنان باید بدانند چگونه اضطراب جدایی کودک در روز‌های اول را مدیریت و تاب‌آوری او را برای حضور در مدرسه تقویت کنند.

چند روزی بیشتر به بازگشایی مدارس نمانده است و باید بدانیم که ورود به مدرسه اولین و بزرگ‌ترین تغییر ساختاری در زندگی یک کودک محسوب می‌شود. اگر هنوز کاری جدی برای آمادگی خود و کودکتان انجام نداده‌اید، هنوز هم دیر نشده است. پس دست به کار شوید و با مطالعه و بهره‌گیری از نظرات مشاورین و همچنین استفاده از تجارب دوستان و آشنایانی که این مراحل را گذرانده‌اند، شش ساله دلبندتان را برای ورود به خانه دوم آماده کنید.