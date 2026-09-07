جوان آنلاین: عباس علیآبادی روز دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی نیروگاه شهدای پاکدشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از جمله اقدامات اساسی است که در دولت چهاردهم با جدیت پیگیری میشود و رئیسجمهوری نیز شخصا این موضوع را دنبال میکند.
وی افزود: در اجرای این طرحها، منابع ملی و منابع بخش خصوصی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و زمینهای فراهم شده است تا ظرفیتهای طبیعی کشور، از زمین و کوهستان گرفته تا دیگر عرصههای مستعد، به نیروگاه تبدیل شوند، نیروگاههایی که میتوانند زیرساخت توسعه آینده کشور باشند.
وزیر نیرو با اشاره به عرضه سهام صندوق نور در بورس و فروش تمامی سهام عرضهشده در روز گذشته گفت: این اتفاق خبر خوبی برای مردم است و نشان میدهد مردم تا چه اندازه به این حوزه اعتماد، شناخت و درک صحیحی از ظرفیت این نوع سرمایهگذاری دارند.
علیآبادی با تبریک این موفقیت به سرمایهگذاران، بهویژه بانک دی و مؤسسه کوثر، خاطرنشان کرد: این سرمایهگذاری ارزشمند نشاندهنده ظرفیت بالای مشارکت مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت برق و انرژیهای تجدیدپذیر است و به نیروگاه شهدای پاکدشت نیز که میزبان این نیروگاه ارزشمند تجدیدپذیر است، تبریک میگویم.
وی با بیان اینکه کشور در عصر هوشمندسازی و انقلاب صنعتی چهارم قرار دارد، ادامه داد: در شرایطی که مصرف برق به طور مستمر در حال افزایش است، باید انرژی مورد نیاز توسعه کشور را از مسیر انرژیهای پاک تأمین کنیم و توسعه تجدیدپذیرها را به یک بخش پایدار از زیرساخت انرژی کشور تبدیل کنیم.
وزیر نیرو درباره آخرین وضعیت تحقق برنامه ۱۲ هزار مگاواتی نیروگاههای خورشیدی و تجدیدپذیر گفت: تا پایان این ماه به مردم وعده دادهایم که ظرفیت نیروگاههای خورشیدی و تجدیدپذیر کشور به هفت هزار مگاوات برسد و امیدواریم با فراهم شدن همه شرایط و با یاری خداوند این هدف محقق شود.
علیآبادی افزود: جنگ تحمیلی تا حدودی برنامههای ما را به تأخیر انداخت، اما این موضوع هرگز موجب توقف برنامه توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر نشد. بنا داریم تا پایان امسال، در صورت فراهم بودن شرایط، ظرفیت تجدیدپذیرها را به ۱۲ هزار مگاوات برسانیم و در پایان دولت نیز از رقم ۳۰ هزار مگاواتی که وعده دادهایم عبور کنیم.
وی درباره ظرفیت شبکه برق برای پذیرش نیروگاههای تجدیدپذیر اظهار کرد: در حال حاضر شبکه برق کشور با توجه به وجود نیروگاههای برقآبی و ظرفیت ذخیرهسازیهای موجود، قابلیت جذب این میزان انرژی را دارد، اما با توسعه نیروگاههای برقآبی، ذخیرهسازها و سایر زیرساختهای مورد نیاز، امکان افزایش این ظرفیت در آینده نیز فراهم خواهد شد و محاسبات فنی آن باید توسط بخشهای مهندسی مربوط انجام شود.
علیآبادی تاکید کرد: وزارت نیرو در کنار توسعه ظرفیت تولید برق، اصلاح اقتصاد کشور را نیز دنبال میکند و بخش قابل توجهی از این اصلاحات به حوزه انرژی و نیروگاههای برق مربوط است. اصلاحات اقتصادی در این بخش در حال انجام است و عرضه صندوق نور نیز با هدف جذب سرمایههای خرد مردم و مشارکت دادن آنها در این بازار صورت گرفت.
وی ادامه داد: این اقدامات میتواند زمینهساز توسعه بازار انرژی در آینده باشد؛ بازاری که با توسعه خودروهای برقی، هوشمندسازی شبکهها و دیگر فناوریهای جدید، به برق بیشتری نیاز خواهد داشت.
وزیر نیرو با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به مصرف برق گفت: برق باید برای تولید و خلق تولید ناخالص نداخلی مصرف شود، نه برای اسراف. هدف ما این است که برق کشور در مسیر تولید، توسعه اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد.
علیآبادی درباره وضعیت تامین برق کشور نیز اظهار کرد: اکنون در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم و در منطقه، کمتر کشوری را میتوان یافت که در چنین شرایطی قرار داشته باشد. در دو سال گذشته عملکرد صنعت برق بهگونهای بوده که میتوان با اطمینان به مردم گفت ظرفیت انجام کارهای بزرگ در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به رشد مصرف برق در کشور گفت: رشد مصرف برق در کشور حدود هشت درصد بوده است، هرچند در دو سال گذشته این روند کاهش پیدا کرده و امیدواریم با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی، مدیریت مصرف و توسعه ظرفیت تولید، بتوانیم این روند را به شکل مطلوب مدیریت کنیم.
وزیر نیرو افزود: میتوان به مردم وعده داد که از نظر تأمین برق کشور مشکلی نخواهیم داشت و وزارت نیرو نیز آمادگی دارد با همکاری مردم، برق را در مسیر مصرف مولد و افزایش تولید ناخالص داخلی قرار دهد.
علیآبادی با اشاره به وضعیت خاموشیها در سال جاری گفت: تا بیستم تیرماه امسال مطلقاً خاموشی نداشتیم، اما از بیستم تیرماه در برخی مناطق ناچار شدیم برای مدیریت شرایط و حفظ پایداری شبکه، محدودیتهایی اعمال کنیم.
وی تصریح کرد: اگر قرار بود خاموشیها را به صنعت تحمیل کنیم، اساسا با چنین میزان کسری مواجه نبودیم، اما سیاست ما این بود که حتیالامکان تولید و فعالیتهای صنعتی حفظ شود.
وزیر نیرو در پایان با تأکید بر اولویتهای دولت در حوزه برق گفت: اولویت نخست ما حل مشکلات مردم، حفظ تولید ناخالص داخلی و جلوگیری از وارد شدن فشار مضاعف به اقشار ضعیف جامعه است؛ نباید برق را به هزینهای برای اقشار ضعیف و در خدمت مصرف غیرمولد تبدیل کنیم.