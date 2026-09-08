جوان آنلاین: مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین از طراحی و آغاز اجرای طرح ابتکاری «نوجهادانه» با هدف شناسایی، سازماندهی و توانمندسازی نوجوانان جهادی خبر داد. این طرح که با رویکردی نوین در حال اجراست، می‌کوشد نوجوانان را از جایگاه مخاطبان صرف خارج کرده و آنان را به کنشگران فعال، مسئولیت‌پذیر و مدیران جهادی برای حل مسائل اجتماعی کشور تبدیل کند. این برنامه با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و با تمرکز بر دو محور اصلی «اصلاح الگوی مصرف» و «مواسات و همدلی»، زمینه‌ای فراهم کرده است تا نوجوانان قزوینی در میدان‌های واقعی خدمت، هویت اجتماعی خود را بازتعریف کرده و سهمی مؤثر در اعتلای ایران اسلامی ایفا کنند.

میلاد جباری، مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین، در تشریح چرایی و چگونگی اجرای طرح ملی نوجهادانه گفت: پیشرفت همه‌جانبه کشور در گام اول، نیازمند تربیت نسلی است که علاوه بر آگاهی، از روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، توان اقدام جمعی و آمادگی حضور در میدان حل مسائل جامعه برخوردار باشد.

وی افزود: نوجوانان به عنوان سرمایه‌های انسانی آینده کشور، ظرفیت ارزشمندی برای شکل‌دهی به جریان‌های اجتماعی، فرهنگی و جهادی دارند و باید این ظرفیت به شکل نظام‌مند، هدفمند و شبکه‌ای فعال شود.

به گفته جباری، این طرح در پی آن است که مجموعه‌های مردمی و تربیتی با بهره‌گیری از نیروی خلاق و پرانرژی نوجوانان، خود آغازگر اقدامات جهادی باشند و رویکردی نو در مواجهه با چالش‌های اجتماعی ایجاد کنند.

تبدیل کارگران جهادی به مدیران

نکته کلیدی در طرح «نوجهادانه»، گذار از فعالیت‌های فیزیکی صرف به مدیریت کلان مسائل است. جباری در این باره تصریح کرد: هدف این طرح صرفاً انجام فعالیت‌های عمرانی و تعمیرات مدارس نیست، بلکه میدان‌داری نوجوانان برای حل مسائل کشور و ایجاد پیوند میان خدمت میدانی و تعالی فکری است.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین با اشاره به راهبرد اصلی این برنامه تأکید کرد: راهبرد ما در این طرح، ارتقای نوجوانان از سطح «کارگر جهادی» به «مدیر جهادی» است. در واقع هدف نهایی این است که فعالیت‌های مقطعی جهادی به یک جریان پایدار و ملی تبدیل شود تا نوجوانان در فرآیند خدمت، علاوه بر کسب مهارت، برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ‌تر اجتماعی در آینده نیز تربیت شوند.

این طرح برای دستیابی به اهداف خود، ساختاری سه مرحله‌ای را تدوین کرده است. جباری در تشریح ساختار اجرایی «نوجهادانه» گفت: این طرح در سه رکن پویش و جذب، کنش مهارتی و روایتگری طراحی شده است و با تعریف مأموریت‌های عملی، ایجاد میدان‌های واقعی خدمت و تولید روایت‌های اثرگذار، مسیر رشد نوجوانان جهادی را دنبال می‌کند.

وی افزود: تمرکز اصلی ما در اجرا، بهره‌گیری از ظرفیت نهضت بهسازی مدارس است تا دانش‌آموزان در بستری ملموس، با مفاهیم کار گروهی و حل مسئله آشنا شوند. این رکن‌بندی باعث می‌شود نوجوانان در مسیری مرحله‌بندی شده، ابتدا جذب شوند، سپس در میدان عمل مهارت کسب کنند و در نهایت با روایت‌گری، تجربیات خود را به دیگران منتقل کنند.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین از تمامی نوجوانان علاقه‌مند به شکل‌دهی و راه‌اندازی این حرکت دعوت کرد تا برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت پیوستن به این پویش ملی، با شماره تلفن ۰۹۱۹۱۸۱۴۱۱۶ تماس بگیرند.

وی همچنین خطاب به مجموعه‌های مردمی و تربیتی استان که سابقه فعالیت‌های جهادی مرتبط دارند، گفت: از تمامی گروه‌های فعال می‌خواهیم روایت‌ها و تولیدات رسانه‌ای خود را از فعالیت‌های انجام شده در قالب این طرح، از طریق پیام‌رسان شاد به نشانی www. nojavane. ir ارسال کنند.

جباری خاطرنشان کرد، به روایت‌های برتر و اثرگذار این فعالیت‌ها، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد تا از این طریق، جریان روایتگری جهادی در میان نسل نوجوان کشور بیش از پیش تقویت شود.