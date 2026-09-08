جوان آنلاین: خوزستان به واسطه موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد، دارای ظرفیتهای کمنظیری از جمله سواحل نیلگون، منابع عظیم نفت، گاز و انرژی، طبیعت بکر، رودخانههای خروشان و آثار باستانی کهن است، سرمایههایی که میتوانند این دیار را به شکوفایی بینظیر برسانند. در کنار این مواهب، گردشگری استان اکنون با تمرکز بر بازارهای مرزی، توریسم درمانی و گردشگری کشاورزی، مسیر تازهای برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی گشوده است. در همین راستا، استاندار خوزستان با تشریح برنامههای توسعهای جنوب استان از پیگیری جدی ایجاد بازارچه مرزی مشترک در شلمچه، توسعه گردشگری سلامت و اجرای طرحهای زیرساختی خبر داده است. در کنار این اقدامات، گردشگری کشاورزی به معنای تجربه زیستن در مزارع و درک زندگی روستایی است که نه تنها اقتصاد محلی را متحول میکند، بلکه ریشههای فرهنگی ما را زنده نگه میدارد. سواحل دریا و رودخانهها در خوزستان نیز همواره یکی از مقاصد اصلی گردشگران بودهاند که با تکیه بر مدیریت هوشمندانه به کانونهای جذب ثروت تبدیل خواهند شد.
در جهان امروز، گردشگری نه تنها یک صنعت خدماتی، بلکه موتور محرک اقتصاد بسیاری از کشورهای پیشرفته است که بخش عمده درآمد ملی خود را بر پایه آن استوار کردهاند. ایران با تنوع اقلیمی و فرهنگی بینظیر، چنان توانمندی بالایی در این حوزه دارد که هر استان آن میتواند به تنهایی یک قطب ویژه و مستقل باشد. خوزستان در این میان، موزهای زنده از ظرفیتهای گوناگون است؛ جایی که صنعت، تاریخ، کشاورزی و طبیعت در کنار هم قرار گرفتهاند تا این استان را به مقصدی استراتژیک برای گردشگران داخلی و بینالمللی تبدیل کنند.
توسعه متوازن در پهنه انرژیها
استاندار خوزستان با تشریح برنامههای توسعهای منطقه جنوب استان از پیگیری ایجاد بازارچه مرزی مشترک در شلمچه، توسعه گردشگری درمانی و اجرای طرحهای زیرساختی خبر داد.
سید محمدرضا موالیزاده در این باره گفت: «آبادان و خرمشهر علاوه بر جایگاه تاریخی و نقش برجسته در مقاومت، از ظرفیتهای قابل توجهی برای تولید، اشتغال و رشد برخوردارند و مسیر توسعه پایدار این منطقه باید با برنامهریزی دقیق دنبال شود.»
وی با اشاره به جایگاه تاریخی خرمشهر و روحیه مقاومت ملت ایران افزود: «ایستادگی مردم در برابر تجاوز رژیم بعث عراق نمونهای روشن از انسجام ملی بود که امروز نیز عزت و جایگاه ملت ایران ریشه در همین روحیه دارد.»
استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در استان گفت که طی روزهای اخیر و در جریان بازدید چند روزه نمایندگان از مناطق مختلف خوزستان، فرصت ارزشمندی برای بررسی ظرفیتها و پیگیری برنامههای توسعهای در سطح ملی فراهم شد.
موالیزاده در خصوص برنامههای توسعه تجارت مرزی تصریح کرد: «بر اساس تفاهمات انجامشده با طرف عراقی، ایجاد بازارچه مرزی مشترک در شلمچه در دستور کار قرار گرفته و مقدمات اجرای آن فراهم شده است.»
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای حوزه سلامت در جنوب استان گفت: «توسعه گردشگری و بهویژه گردشگری درمانی یکی از محورهای مورد توجه در آبادان و خرمشهر است و ارتقای سطح دانشکده علوم پزشکی آبادان به دانشگاه، زمینه مهمی برای توسعه خدمات تخصصی درمانی فراهم کرده است.»
استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به احداث مرکز پیشرفته جراحی قلب در خرمشهر اظهار داشت: «با تکمیل این طرح، ظرفیت خدمات تخصصی درمانی در جنوب خوزستان افزایش خواهد یافت.»
موالیزاده با بیان اینکه ساماندهی فضای شهری و بهرهگیری از ظرفیت سواحل از برنامههای توسعهای است، افزود: «طرح ایجاد شهرک صنعتی در محدوده بین بهمنشیر و اروند و توسعه محورهای راه مانند اهوازـخرمشهر، از دیگر برنامههای تقویت زیرساختها و اشتغالزایی در منطقه است.»
تحول اقتصادی با گردشگری مرزی
گردشگری ساحلی همواره یکی از موارد مورد علاقه مسافران بوده است و سواحل خوزستان با هوایی مطبوع و طبیعتی بکر، به یکی از بهترین مقاصد گردشگری ایران تبدیل شده است. مسافران میتوانند از امکانات رفاهی و تفریحی گسترده در ۹ایستگاه گردشگری دریایی استان استفاده کنند و خاطراتی به یادماندنی در کنار آبهای نیلگون خلیج فارس و رودخانههای خروشان خوزستان بسازند. استان خوزستان با برنامهریزیهای گسترده و اقدامات ایمنی پیشرفته، آماده میزبانی از گردشگران در سواحل و بنادر خود است. آمادهسازی ۹ ایستگاه مجاز گردشگری دریایی در بنادر امام خمینی (ره)، هندیجان و خرمشهر شامل دو ایستگاه در بندر امام خمینی (ره) و پارک ساحلی، اسکله بحرکان در شهرستان هندیجان و چندین ایستگاه در خرمشهر شامل اسکلههای سیدنی، چاسبی، کوت شیخ، موزه جنگ و جزیره مینو برای پذیرایی از گردشگران فراهم شده است. این ایستگاهها با امکانات رفاهی و ایمنی پیشرفته، تجربهای لذتبخش و ایمن را برای مسافران فراهم میکنند. شناورهایی که به گردشگران خدماترسانی میکنند، از تجهیزات ایمنی کامل از جمله چندین هزار جلیقه نجات برخوردار هستند. همچنین برای افزایش ضریب ایمنی، بویهاندازی برای تعیین محدوده تردد شناورها انجام شده و حضور غریقنجاتها در هر اسکلهها ضریب امنیت را بالا برده است.
پیوند کشاورزی با صنعت گردشگری
خوزستان سرزمینی است که خاک آن با آب رودخانههای خروشان و تلاش دستان پینه بسته کشاورزان گره خورده است تا تمدنی از جنس زندگی و تولید را بنا نهد. این خطه که همواره به عنوان قطب کشاورزی کشور شناخته شده است، اکنون در آستانه تحولی قرار دارد تا ظرفیتهای بالقوه خود را در حوزههای مختلف زراعی، باغی و شیلاتی به فرصتهایی ملموس برای شکوفایی اقتصادی تبدیل کند. گردشگری کشاورزی، پیوندی ناگسستنی میان سبک زندگی روستایی و نیازهای جامعه مدرن به آرامش و تجربه است که میتواند نقشه راهی برای توسعه پایدار باشد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در تشریح برنامههای توسعهای این سازمان، بر لزوم بهرهگیری هدفمند از مزیتهای اقتصادی مناطق روستایی در راستای تحقق اقتصاد سبز تأکید کرده و میگوید: «شناسایی و اولویتبندی قابلیتهای هر منطقه بر اساس ویژگیهای زراعی، باغی، دامی، شیلاتی و طبیعی، باید با رویکردی استاندارد و در راستای دستورالعملهای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان صورت گیرد تا بیشترین بازدهی اقتصادی حاصل شود.»
جواد سلطانی کاظمی با اشاره به ظرفیتهای بالای استان در حوزههای گردشگری طبیعی و فرهنگی، تصریح میکند: «توسعه مدیریت شدهگردشگری روستایی میتواند به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار عمل کرده و ضمن حفظ منابع طبیعی و میراث فرهنگی، زمینه ماندگاری جمعیت در روستاها و پیشگیری از مهاجرت را فراهم آورد.»
سلطانی کاظمی همچنین بر لزوم انجام مطالعات دقیق امکانسنجی اقتصادی و شناسایی مزیتهای رقابتی مناطق با مشارکت فعال جوامع محلی تأکید کرده و توضیح میدهد که ظرفیتهای بالقوه گردشگری خوزستان باید به فرصتهای واقعی اقتصادی تبدیل شده و بستری مناسب برای اشتغال پایدار و ارتقای اقتصاد محلی فراهم شود.
جانبخشی به روستاها با توریسم
به هر نقطه از خوزستان که بنگریم هزاران ظرفیت نهفته است. این استان با برخورداری از حدود ۲۲۰کیلومتر نوار ساحلی، رودخانههای متعدد، بنادر و اسکلههای فعال و پتانسیلهای بالقوه آبزیپروری از قابلیتهای قابل توجهی برای توسعه گردشگری شیلاتی برخوردار است. همچنین در رودخانههای اصلی استان گونههای مختلف ماهیان بومی رهاسازی میشود و انتظار میرود از این ظرفیتهای ارزشمند در راستای توسعه گردشگری استفاده شود. در همین راستا مدیرکل شیلات خوزستان نیز بر ضرورت بهرهگیری از پتانسیلهای آبی استان تأکید میکند.
سیدشریف موسوی میگوید: «موضوع گردشگری در حوزه شیلات تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است در حالی که توسعه گردشگری یکی از ارکان مهم اقتصاد دریامحور به شمار میرود و باید از تمامی ظرفیتهای موجود در این بخش به بهترین شکل استفاده کرد.»
این مسئول با اشاره به ظرفیتهای شهرستان شوشتر معتقد است که این شهرستان با برخورداری از ۲ هزار و ۹۹۳هکتار اراضی آبزیپروری و تولید سالانه بیش از ۲۰هزار تن آبزیان یکی از شهرستانهای پیشرو و توسعهیافته استان در حوزه تولید آبزیان به شمار میرود و با توجه به پیشینه و ظرفیتهای موجود میتواند به یکی از قطبهای گردشگری و بومگردی استان تبدیل شود.
شکوفایی خوزستان در مسیر پیشرفت
در میان ظرفیتهای کشاورزی خوزستان، گل نرگس بهبهان جایگاه ویژهای دارد. این گل نه تنها محصولی اقتصادی، بلکه نمادی از هویت و افتخار استان است. سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با درک این اهمیت، نقش محوری در توسعه و پایداری کشت این محصول ایفا میکند. جشنواره ملی گل نرگس در بهبهان به عنوان یک جاذبه فرهنگی، فرصتی برای عرضه مستقیم محصول و جذب هزاران گردشگر است. علاوه بر این، سنت تقدیم گلهای نرگس به بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، پیوند عمیق معنوی مردم خوزستان را با اهلبیت (ع) به نمایش میگذارد.
سرپرست معاونت گردشگری خوزستان میگوید که از ویژگیهای مهم گردشگری کشاورزی ایجاد فعالیتهای اقتصادی و افزایش اشتغال و درآمد در محیط روستایی است.
پیمان نبهانی ادامه میدهد: «این شاخه از گردشگری با هدف بهبود معیشت کشاورزان و توسعه پایدار روستایی، حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی فعالان بخش گردشگری کشاورزی، کاهش بیکاری و افزایش درآمد روستاییان مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.»
خوزستان با بهرهگیری از طیف گستردهای از ظرفیتها، از سواحل خلیج فارس و رودخانههای خروشان گرفته تا مزارع پربار و مرزهای تجاری، گنجینهای از فرصتهای گردشگری است که در انتظار شکوفایی است. تلفیق هوشمندانه گردشگری درمانی، مرزی، کشاورزی و ساحلی، میتواند موتور محرک اقتصاد استان و کانون اشتغالزایی در مناطق محروم باشد. اگر زیرساختهای لازم با برنامهریزی دقیق پیریزی شوند، خوزستان نه تنها جایگاه خود را در نقشه گردشگری ایران تثبیت میکند، بلکه با بازآفرینی هویت فرهنگی و اقتصادی خود، به نمادی از توسعه پایدار و شکوفایی در جنوب کشور بدل خواهد شد.