سرعت گرفتن ورامین برای استفاده هرچه بیشتر ازخورشیدی شدن

جوان آنلاین: شهرستان ورامین استان تهران به دلیل قرارگرفتن در منطقهای که در بیشتر طول سال آفتابی است، ظرفیت بالقوهای در زمینه استفاده از نیروگاههای خورشیدی را دارد. این درحالی است که بالا رفتن میزان مصرف برق خانگی دراین منطقه در کناراستفاده از آن در کشاورزی، دامداری وپرورش طیور میطلبد تا استفاده از انرژی خورشیدی رونق بگیرد. موضوعی که موجب شده تا نصب وتجهیز نیروگاههای خورشیدی در میان دستاندرکاران این مشاغل با استقبال خوبی مواجه شود. حالا به گفته مدیر منطقه برق منطقهای ورامین در حال حاضر بیش از ۳۸۳مگاوات نیروگاه خورشیدی در این شهرستان درحال احداث است وعلاوه بر آن تقاضا برای احداث ۲ هزارو ۹۷ مگاوات در مراحل تأیید قرار دارد.
شهرستان ورامین به دلیل برخورداری از تابش مناسب خورشید در بخش عمدهای از سال، دارا بودن زمینهای مستعد و قرار گرفتن در محدوده شبکه برق استان تهران، شرایط خوبی برای احداث نیروگاههای خورشیدی دارد.
این درحالی است که علاوه بر استفاده از انرژی برق در مصارف خانگی، وجود برخی صنایع وکشاورزی ودامداری وپرورش طیور موجب شده نا نیاز به مصرف برق دوچندان شود، این میزان مصرف در زمان اوج مصرف مهمترین چالش برای تأمین انرژی الکتریسیته مورد نیازاست، لذا دراین شرایط توسعه نیروگاههای خورشیدی در ورامین میتواند بخشی از نیاز شبکه در ساعات پیک را پوشش دهد.
در سالهای اخیراحداث نیروگاههای خورشیدی دراین شهرستان به شدت مورد توجه قرار گرفته است که به عنوان مثال میتوان از احداث نیروگاه خورشیدی ۳۵۰مگاواتی روستای حصارگلی ورامین با هدف تأمین برق مورد نیاز خانگی وصنایع در سال گذشته نام برد.
موضوعی که موجب شده تا اجرای طرح نیروگاه خورشیدی با ظرفیت هزار مگاوات در شهرستان ورامین مورد تأیید قرارگرفته و در حال حاضر درفازهای مختلف اجرایی شود.
استقبال ازاحداث نیروگاههای خورشیدی
پاک بودن در کنار ارزانی وشرایط خوب برای احداث نیروگاههای خورشیدی از جمله دلایلی است که موجب شده تا ایجاد آن به شدت مورد توجه قرار بگیرد، همچنین حمایتهای مالی دولتی برای احداث وقابل خرید وفروش برق تولیدی اشتیاق به این نیرو گاهها را در ورامین دوچندان کرده است.
محمدرضا علمای، مدیر منطقه برق ورامین میگوید: «با توجه به آفتابی بودن اکثر روزهای سال و ظرفیت بالای تابش در شهرستان، ورامین از پتانسیل ویژهای برای توسعه نیروگاههای خورشیدی برخوردار است و احداث نیروگاههای جدید در حال تبدیل کردن این شهرستان به یکی از مناطق راهبردی کشور در زمینه استقرار نیروگاههای خورشیدی است.»
وی میافزاید: «بزرگترین مزرعه انرژی خورشیدی در شهرستان ورامین واگذار شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است و با توجه به ظرفیت موجود، این شهرستان میتواند در سطح کشور به عنوان یکی از قطبهای تولید انرژی خورشیدی معرفی شود.»
آمار نشان میدهد، در حال حاضر بیش از ۴/۱۲ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی دراین شهرستان به بهرهبرداری رسیده و با تکمیل طرحهای جدید، سهم انرژی پاک در سبد تولید برق منطقه افزایش خواهد یافت.
احداث این نیروگاهها تنها برای تأمین برق شهرستان نیست، بلکه با افزایش ظرفیت تولید، برق تولیدی میتواند به شبکه سراسری تزریق شود و در تأمین انرژی مورد نیاز سایر مناطق و کاهش فشار بر شبکه استان تهران نیز مؤثر باشد.
ورامین خورشیدیتر میشود
شرایط خوب احداث نیروگاه در ورامین موجب شده تا گامهای خوبی در این راه برداشته شود به طوری که در حال حاضر یک نیروگاه خورشیدی ۶مگاواتی در حال ساخت است که طبق برنامه، عملیات احداث آن طی حدود دو هفته آینده به پایان میرسد و پیشبینی میشود اتصال آن به شبکه نیز طی یک ماه آینده انجام شود.
همچنین یک نیروگاه ۱۵مگاواتی نیز در حال احداث است که طبق برنامه، حداکثر طی دو تا سه ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
این اتفاق خوب درحالی رقم میخورد که اتصال این نیروگاهها به شبکه در کوتاهمدت، ظرفیت جدیدی از تولید برق پاک را وارد مدار میکند و میتواند در تأمین برق مورد نیاز شبکه در دوره اوج مصرف مؤثر باشد.
مدیر برق منطقهای ورامین با اشاره به در حال احداث بودن بیش از ۳۸۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در این شهرستان میگوید: «وجود تقاضای ۲ هزارو ۷۹۷ مگاواتی برای احداث نیروگاههای جدید، توسعه زیرساختهای انتقال برق و ظرفیت بالای تابش خورشید، ورامین را به یکی از کانونهای مهم توسعه انرژی خورشیدی کشور تبدیل کرده است.»