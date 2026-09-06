جوان آنلاین: ابراهیم شفیعی یکی از دوبلور‌های انیمیشن «سفینه نجات» درباره همکاری با این پروژه و چالش‌های کنونی دوبله ایران صحبت کرد.

ابراهیم شفیعی دوبلور کاراکتر «باباحاجی» در انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» در گفت‌و‌گو با جوان بیان کرد: مدیر دوبلاژ پس از دریافت فیلم، شخصیت‌ها را بر اساس توانایی‌های صوتی گویندگان و تناسب صدای هر گوینده با شخصیت مربوطه انتخاب می‌کند. سپس با گویندگان تماس گرفته شده و مراحل دوبلاژ آغاز می‌شود. در این پروژه، آقای سعید شیخ‌زاده با توجه به سابقه همکاری حدوداً ۲۵‌ساله‌مان در حوزه دوبلاژ، من را برای ایفای نقش انتخاب کردند.

وی درباره ایفای لهجه ترکی برای این شخصیت توضیح داد: با توجه به اینکه آذری‌زبان هستم و شخصیت مذکور نیز لهجه آذری دارد، سعی کرده‌ام این لهجه را به‌گونه‌ای ادا کنم که برای کودکان جذاب و غیرزننده باشد و ارتباط مؤثری با آنها برقرار کند. پیش‌تر نیز در نقش بابای عمو پورنگ در «بچه محل» تجربه بازی با لهجه ترکی را داشته‌ام، اما این نقش از حیث لحن و صدا تفاوت‌هایی داشت و کوشیدم اجرای متفاوت‌تری نسبت به نقش قبلی ارائه دهم.

این هنرمند تأکید کرد: هرچند ممکن است برخی از ترک‌زبانان در جا‌هایی با این لهجه احساس خوشایندی نداشته باشند، اما هدف من این بوده که لحن را چنان شیرین و دل‌پذیر بیان کنم که برای مخاطبان ترک‌زبان نیز رضایت‌بخش باشد.

شفیعی درباره بازخورد مخاطبان نسبت به «سفینه نجات» گفت: در فضای مجازی نظرات مثبت و رضایت‌بخشی درباره اکران «سفینه نجات» مشاهده کردم و کودکان و خانواده‌هایی که اثر را دیده‌اند، از آن استقبال کرده‌اند. خوشبختانه بازخورد‌های دریافتی بسیار خوب بوده‌است.

این دوبلور درباره وضعیت کنونی دوبله در ایران توضیح داد: عوامل متعددی بر تضعیف هنر دوبله تأثیرگذار است. از یک سو، درگذشت پیشکسوتان و دوبلور‌های قدیمی که صدا‌های ماندگاری در دهه‌های ۳۰، ۴۵ و ۶۰ داشتند و خاطرات بسیاری برای مردم ساخته‌اند، ضربه‌ای جدی به دوبله وارد کرده‌است. از سوی دیگر، کیفیت فیلم‌های جهانی نیز به ویژه پس از دوران کرونا کاهش یافته و انتخاب فیلم‌های مناسب برای دوبله در پلتفرم‌ها و صداوسیما نیازمند دقت بیشتری است. متأسفانه گاهی فیلم‌های درجه دو یا سه که چندان جذابیت ندارند، برای دوبله انتخاب می‌شوند، در حالی که پرداختن به شخصیت‌های فیلم‌های پرمخاطب می‌تواند به دیده‌شدن بیشتر کار گویندگان جوان کمک کند.

وی افزود: ورود گروه‌های بسیار متعدد به عرصه دوبله، اگرچه گاهی با کیفیت‌های خوب همراه است، اما در بسیاری موارد کیفیت پایین باعث شده است که دوبله برای مخاطب تنها نقش زیرنویس را ایفا کند و جنبه هنری آن کمرنگ شود. در گذشته، به جنبه هنری دوبله توجه بیشتری می‌شد، تمرین‌ها بیشتر بود و مدیران دوبلاژ حساسیت بالاتری داشتند.

این هنرمند درباره دستمزد پایین دوبلور‌ها گفت: دستمزد‌های فعلی به‌گونه‌ای نیست که گوینده یا مدیر دوبلاژ بتواند زمان کافی برای یک فیلم صرف کند و ناچار است برای تأمین معیشت، سرعت کار را افزایش داده و تعداد فیلم‌های بیشتری را در هفته دوبله کند. این امر به ناچار بر کیفیت کار تأثیر می‌گذارد. وی تأکید کرد: عوامل دیگری همچون سانسور فیلم‌ها، انتخاب نامناسب آثار، عجله در کار و نبود پیشکسوتانی که از آنها آموخته‌ایم، نیز مزید بر علت شده‌اند. پس از همه‌گیری کرونا، فرایند دوبله به صورت انفرادی انجام می‌شود و هر گوینده نقش خود را جداگانه ضبط می‌کند که این خود به افت کیفیت دامن می‌زند.

شفیعی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این پروژه انرژی و وسواس زیادی به کار رفته و کیفیت نهایی بسیار بالاست. بازخورد‌های دریافتی حاکی از آن است که اگر نام کاراکتر‌ها و موضوعات ایرانی نبود، مخاطبان تصور می‌کردند اثر محصول خارجی است. این نشان‌دهنده طراحی دقیق شخصیت‌ها و هماهنگی میان کارگردان، مدیر دوبلاژ و گویندگان است. امید می‌رود این انیمیشن که از ارزش هنری بالایی برخوردار بوده و برای کودکان قابل تماشای مکرر است، مورد استقبال خانواده‌ها قرار گیرد. تمامی اجزای آن از جمله انیمیشن، موسیقی، صداپیشگی و کارگردانی به شکلی حرفه‌ای ارائه شده و برای بینندگان لذت‌بخش خواهد بود.