کد خبر: 1378015
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۴
سیاست » اخبار کلی
سخنگوی دولت خبر داد:

نرخ بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر می‌ماند؛ بنزین کارت جایگاه از ۱۷ شهریور ۱۰ هزار تومان می‌شود

2 سخنگوی دولت تأکید کرد: طبق روال گذشته، ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی با همان شرایط قبلی در خدمت مردم خواهد بود امانرخ کارت جایگاه از بامداد هفدهم شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امشب (یکشنبه ۱۵ شهریور) در گفت وگویی تلویزیونی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که مدت‌ها است ذهن همه را مشغول کرده، موضوع نرخ بنزین است. همان‌طور که به مردم قول داده بودیم، نرخ بنزین سهمیه‌ای، یعنی بنزین ۱۵۰۰ تومانی ۶۰ لیتر و بنزین ۳۰۰۰ تومانی ۵۰ لیتر، هیچ‌گونه تغییری نخواهد داشت.

وی در ادامه اظهار کرد:، اما با توجه به شرایطی که همه مردم از ما بهتر می‌دانند و تجربه زیسته همه مردم است که این روز‌ها در ایران زندگی می‌کنند و همچنین سیاست‌گذاری‌هایی که از قبل وجود داشته و طبیعتاً باعث شده با افزایش مصرف مواجه شویم، جریان عرضه و تقاضا به هم خورده است و برای پایداری جریان عرضه و تقاضا و تاب‌آوری ملی باید این موضوع را اصلاح کنیم.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه اقدامات دولت در سمت عرضه انجام شده است تصریح کرد: از جمله افزایش تولید که ان‌شاءالله آقای عظیمی‌فر به عنوان سخنگوی تخصصی این موضوع، توضیحات لازم را خدمت مردم ارائه خواهند کرد.

وی افزود: در سمت تقاضا نیز یک‌سری اقدامات صورت گرفته است؛ از جمله توجه به حمل‌ونقل عمومی، CNG و LPG کردن بسیاری از خودروها، اما یک اصلاح قیمتی نیز خواهیم داشت که نرخ کارت جایگاه از بامداد هفدهم شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

مهاجرانی در ادامه با بیان اینکه در جلسات کارشناسی، عدد‌های خیلی متنوعی مطرح می‌شد گفت: ولی، چون آقای رئیس‌جمهور به مردم قول داده بودند و عدد ۱۰ هزار تومان را مطرح کرده بودند، عدد نهایی روی همان ۱۰ هزار تومان بسته شد.

وی در ادامه گفت: این موضوع را تأکید می‌کنم که ما ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی خواهیم داشت و طبق اعداد و ارقامی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده، ۸۵ درصد از مردم عزیزمان با همین ۱۱۰ لیتر نیازشان مرتفع خواهد شد، ولی نرخ کارت سوخت جایگاه به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

مهاجرانی در ادامه گفت: همچنین تأکید می‌کنم که همه درآمدی که ناشی از این افزایش خواهد بود، صرف معیشت مردم خواهد شد و طبیعتاً در این زمینه گزارش‌های لازم به مردم داده خواهد شد.

سخنگوی دولت در ادامه بیان کرد: همان‌طور که عرض کردم، آقای مهندس عظیمی‌فر به عنوان رئیس شرکت پالایش و پخش و سخنگوی تخصصی این حوزه، در برنامه‌هایی که شرکت می‌کنند و همچنین در گفت‌و‌گو‌های خبری، توضیحات تکمیلی را خدمت مردم عزیز ایران ارائه خواهند داد.

سخنگوی دولت در جمع بندی سخنان خود بیان کرد: پس جمع‌بندی کنم؛ طبق روال گذشته، ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی با همان شرایط قبلی در خدمت مردم خواهد بود.

وی در ادامه گفت: تأکید می‌کنم که همه آنچه ظرفیت تولید داخل هست، در خدمت و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و نرخ بنزین کارت جایگاه از بامداد هفدهم شهریورماه به نرخ ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: آقای عظیمی‌فر به عنوان رئیس شرکت پالایش و پخش و سخنگوی تخصصی این موضوع، برای توضیحات تکمیلی در خدمت مردم عزیز و همچنین برای پاسخ به پرسش‌های تخصصی خبرنگاران محترم خواهند بود.

برچسب ها: سخنگوی دولت ، نرخ بنزین ، بنزین سهمیه ای
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

فرصت‌های ایستادن با شرق

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

یک دقیقه تا مرگ

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

لولو‌های سرخرمن جنگ

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

خون روی زمین نمی‌ماند

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

الزامات پیروزی ملت ایران در این مرحله از جنگ

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار