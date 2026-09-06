سخنگوی دولت تأکید کرد: طبق روال گذشته، ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی با همان شرایط قبلی در خدمت مردم خواهد بود امانرخ کارت جایگاه از بامداد هفدهم شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امشب (یکشنبه ۱۵ شهریور) در گفت وگویی تلویزیونی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که مدت‌ها است ذهن همه را مشغول کرده، موضوع نرخ بنزین است. همان‌طور که به مردم قول داده بودیم، نرخ بنزین سهمیه‌ای، یعنی بنزین ۱۵۰۰ تومانی ۶۰ لیتر و بنزین ۳۰۰۰ تومانی ۵۰ لیتر، هیچ‌گونه تغییری نخواهد داشت.

وی در ادامه اظهار کرد:، اما با توجه به شرایطی که همه مردم از ما بهتر می‌دانند و تجربه زیسته همه مردم است که این روز‌ها در ایران زندگی می‌کنند و همچنین سیاست‌گذاری‌هایی که از قبل وجود داشته و طبیعتاً باعث شده با افزایش مصرف مواجه شویم، جریان عرضه و تقاضا به هم خورده است و برای پایداری جریان عرضه و تقاضا و تاب‌آوری ملی باید این موضوع را اصلاح کنیم.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه اقدامات دولت در سمت عرضه انجام شده است تصریح کرد: از جمله افزایش تولید که ان‌شاءالله آقای عظیمی‌فر به عنوان سخنگوی تخصصی این موضوع، توضیحات لازم را خدمت مردم ارائه خواهند کرد.

وی افزود: در سمت تقاضا نیز یک‌سری اقدامات صورت گرفته است؛ از جمله توجه به حمل‌ونقل عمومی، CNG و LPG کردن بسیاری از خودروها، اما یک اصلاح قیمتی نیز خواهیم داشت که نرخ کارت جایگاه از بامداد هفدهم شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

مهاجرانی در ادامه با بیان اینکه در جلسات کارشناسی، عدد‌های خیلی متنوعی مطرح می‌شد گفت: ولی، چون آقای رئیس‌جمهور به مردم قول داده بودند و عدد ۱۰ هزار تومان را مطرح کرده بودند، عدد نهایی روی همان ۱۰ هزار تومان بسته شد.

وی در ادامه گفت: این موضوع را تأکید می‌کنم که ما ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی خواهیم داشت و طبق اعداد و ارقامی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده، ۸۵ درصد از مردم عزیزمان با همین ۱۱۰ لیتر نیازشان مرتفع خواهد شد، ولی نرخ کارت سوخت جایگاه به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

مهاجرانی در ادامه گفت: همچنین تأکید می‌کنم که همه درآمدی که ناشی از این افزایش خواهد بود، صرف معیشت مردم خواهد شد و طبیعتاً در این زمینه گزارش‌های لازم به مردم داده خواهد شد.

سخنگوی دولت در ادامه بیان کرد: همان‌طور که عرض کردم، آقای مهندس عظیمی‌فر به عنوان رئیس شرکت پالایش و پخش و سخنگوی تخصصی این حوزه، در برنامه‌هایی که شرکت می‌کنند و همچنین در گفت‌و‌گو‌های خبری، توضیحات تکمیلی را خدمت مردم عزیز ایران ارائه خواهند داد.

سخنگوی دولت در جمع بندی سخنان خود بیان کرد: پس جمع‌بندی کنم؛ طبق روال گذشته، ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی با همان شرایط قبلی در خدمت مردم خواهد بود.

وی در ادامه گفت: تأکید می‌کنم که همه آنچه ظرفیت تولید داخل هست، در خدمت و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و نرخ بنزین کارت جایگاه از بامداد هفدهم شهریورماه به نرخ ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: آقای عظیمی‌فر به عنوان رئیس شرکت پالایش و پخش و سخنگوی تخصصی این موضوع، برای توضیحات تکمیلی در خدمت مردم عزیز و همچنین برای پاسخ به پرسش‌های تخصصی خبرنگاران محترم خواهند بود.