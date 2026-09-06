همزمان با استمرار تجمعات شبانه مردم در میادین تهران، تیم «محفل ستاره‌ها» در یک برنامه ۱۰ شبِ متوالی با حضور در ۱۰ میدان پایتخت، میهمان مردم و به‌ویژه کودکان و نوجوانان خواهد بود.

جوان آنلاین: این برنامه با هدف ایجاد فضایی قرآنی، شاد و صمیمی در میان اجتماعات مردمی و با حضور چهره‌های شناخته‌شده برنامه «محفل ستاره‌ها» برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، در این برنامه، احمد ابوالقاسمی و حامد شاکرنژاد از چهره‌های قرآنی و میزبانان «محفل ستاره‌ها»، در کنار حامد مدرس و احسان مهدی، مجریان برنامه، در نقاط مختلف تهران حضور خواهند داشت و برای مردم، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، برنامه‌های متنوعی اجرا خواهند کرد.

این رویداد از یکشنبه با حضور در میدان انقلاب آغاز می‌شود و در ادامه در ۹ میدان دیگر تهران استمرار خواهد داشت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مسیر حضور «محفل ستاره‌ها» در میادین تهران به شرح زیر است:

- یکشنبه: میدان انقلاب

- دوشنبه: میدان تجریش

- سه‌شنبه: میدان ونک

- چهارشنبه: میدان شهدا

- پنجشنبه: میدان شهرری

- جمعه: فلکه دوم صادقیه

- شنبه: میدان شهید طهرانی مقدم

- یکشنبه: میدان خراسان

- دوشنبه: میدان نبرد

- سه‌شنبه: نازی‌آباد

برنامه‌های «محفل ستاره‌ها» در این میادین از حوالی ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و در کنار حضور و همراهی با مردم، بخش‌هایی ویژه برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده است.