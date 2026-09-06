جوان آنلاین: این برنامه با هدف ایجاد فضایی قرآنی، شاد و صمیمی در میان اجتماعات مردمی و با حضور چهرههای شناختهشده برنامه «محفل ستارهها» برگزار میشود.
به گزارش ایسنا، در این برنامه، احمد ابوالقاسمی و حامد شاکرنژاد از چهرههای قرآنی و میزبانان «محفل ستارهها»، در کنار حامد مدرس و احسان مهدی، مجریان برنامه، در نقاط مختلف تهران حضور خواهند داشت و برای مردم، بهویژه کودکان و نوجوانان، برنامههای متنوعی اجرا خواهند کرد.
این رویداد از یکشنبه با حضور در میدان انقلاب آغاز میشود و در ادامه در ۹ میدان دیگر تهران استمرار خواهد داشت.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، مسیر حضور «محفل ستارهها» در میادین تهران به شرح زیر است:
- یکشنبه: میدان انقلاب
- دوشنبه: میدان تجریش
- سهشنبه: میدان ونک
- چهارشنبه: میدان شهدا
- پنجشنبه: میدان شهرری
- جمعه: فلکه دوم صادقیه
- شنبه: میدان شهید طهرانی مقدم
- یکشنبه: میدان خراسان
- دوشنبه: میدان نبرد
- سهشنبه: نازیآباد
برنامههای «محفل ستارهها» در این میادین از حوالی ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و در کنار حضور و همراهی با مردم، بخشهایی ویژه برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده است.