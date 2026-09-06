کد خبر: 1377967
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تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۵
اقتصاد » اخبار کلی

مدنی‌زاده: قرارداد‌های اقتصادی ایران و روسیه در مسیر نهایی شدن است

3 وزیر اقتصاد امروز در بدو ورود به روسیه گفت: قرارداد‌های اقتصادی ایران و روسیه در مسیر نهایی شدن قرار دارد.

جوان آنلاین: سید علی مدنی‌زاده روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در آغاز سفر به روسیه در فرودگاه بین‌المللی شرمیتووا مسکو با بیان اینکه به عنوان نماینده رئیس‌جمهور در سفر به روسیه به دنبال نهایی کردن تفاهم‌نامه‌های قبلی دو کشور هستم، گفت: با امضای قرارداد‌های مربوطه و توسعه روابط مالی دو کشور، گشایش‌های خوبی در راه است.

سیدعلی مدنی‌زاده با اشاره به سفر به مسکو و پس از آن دهلی نو اظهار داشت: این دو سفر را نباید دو رویداد جدا از هم تلقی کرد؛ سفر به مسکو برای رایزنی‌های دوجانبه و سفر به هند برای حضور در اجلاس بریکس و رایزنی‌های گسترده با وزرای اقتصادی این اجلاس بخصوص در این شرایط مقابله با جنگ اقتصادی علیه کشورمان است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه‌های ما در سفر به روسیه، رایزنی دو جانبه اقتصادی و پیگیری تفاهم نامه‌های مشترک و قرارداد‌هایی است که پیش از این هماهنگ شده و قرار است به امضا برسد.

وزیر اقتصاد روسیه را یکی از شرکای مهم ایران دانست و تصریح کرد: این کشور ظرفیت‌های بسیار گسترده جهت توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور از تجارت و سرمایه گذاری تا ارتباطات مالی و حمل و نقل انرژی و زیرساخت وجود دارد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه ما توسعه کریدور‌های بین المللی شمالی و جنوبی است، تشریح کرد: ایران در این مسیر میتواند نقش بسیار مهمی را در اتصال اقتصاد روسیه و کشور‌های شمال منطقه به بازار‌های جنوب و به ویژه هندوستان ایفا کند؛ بنابراین توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت فقط یک پروژه عمرانی نیست بلکه بخشی از برنامه بلند مدت توسعه اقتصادی ایران است.

وی ادامه داد: بنابراین توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت صرفاً یک پروژه عمرانی نیست بلکه بخشی از برنامه بلند مدت توسعه اقتصادی ایران برای تبدیل شدن به یک مسیر مهم تجارت منطقه‌ای است.

مدنی‌زاده سفر دوم خود را به کشور هندوستان برای شرکت در اجلاس بریکس عنوان کرد و افزود: بریکس امروز یکی از مهمترین مجموعه‌های اقتصادی کشور‌های نوظهور است و حضور ایران در این مجموعه فرصت‌های جدیدی را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و مالی کشور فراهم میکند.

وی تشریح کرد: در این اجلاس موضوعات مهمی از جمله تامین مالی توسعه، همکاری‌های بانکی و مالی، تسهیل تجارت و سرمایه گذاری و نقش اقتصاد‌های نوظهور در نظام مالی بین المللی مورد بحث قرار می‌گیرد برای مثال؛ ایجاد بازار در کالا‌های استراتژیک، بازار انرژی بریکس و یا تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و نیز پیمان‌های دو یا چند جانبه پولی.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش بر این است تا دیپلماسی اقتصادی را از یک مفهوم صرفاً سیاسی و تشریفاتی به ابزار عملی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور تبدیل کنیم، گفت: سفر روسیه و پس از آن حضور در اجلاس در هند در همین چارچوب تعریف می‌شود؛ هدف ما روشن است و آن استفاده از ظرفیت روابط خارجی برای مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی و برای تقویت اقتصاد داخلی توسعه تجارت و تولید جذب منابع مالی و سرمایه گذاری و ایجاد فرصت‌های جدید برای اقتصاد ایران است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: نتایج این سفر‌ها بتواند به شکل ملموس در اقتصاد کشور و برای زندگی مردم آثار خود را نشان دهد.

برچسب ها: وزیر اقتصاد ، روسیه ، ایران
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