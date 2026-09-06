کد خبر: 1377951
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۴
سیاست » اخبار کلی
قالیباف:

باید یک قانون دقیق و بدون ابهام برای مقابله با نفوذ نوشته شود

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره طرح مقابله با نفوذ، گفت: باید قانونی تدوین کنیم که در حوزه امنیت شخصی افراد مزاحمتی ایجاد نکند و در عین حال، دقیق، شفاف و بدون ابهام باشد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری خطاب به هیئت رئیسه مجلس، گفت: رعایت آیین نامه از سوی هیئت رئیسه مجلس ضروری است و ما شاهدیم اصلاحی در طرح مقابله با نفوذ اعمال شد که موافق و مخالف صحبت نکردند.

به گزارش مهر، وی در تذکر دیگری با انتقاد از مواضع معاون اول رئیس جمهور در مورد طرح مقابله با نفوذ، گفت: عارف در جایی مطرح می‌کند که قالیباف به ما قول داده طرح مقابله با نفوذ را از دستور کار خارج کند و پس از آن نیکزاد از قول قالیباف گفت که وی چنین حرفی نزده، اما این کفایت نمی‌کند و عارف باید صراحتاً در رسانه‌ها اعلام کند که دروغ گفته است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: آنچه معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به مجلس گفت دروغ نارواست، اگر واقعاً دولت خیلی میل دارد بیاید بالای سر مجلس بزند، شعبه دوم دولت؛ مثل اینکه این‌ها خیلی میل دارند مجلس را به شکل کلی از صحنه خارج کنند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: بنده رئیس جلسه هستم و نسبت به آیین نامه تسلط دارم و شما به بنده نمی‌توانید بگویید اقدامات ما خلاف آیین نامه است و اگر ماده‌ای را ارجاع دادیم، بر اساس آیین نامه تصمیم گرفته شده و ماده ۱۵۳ به ما اجازه می‌دهد که اگر رئیس جلسه، ابهامی را تشخیص داد، می‌تواند آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد. در مورد این موضوع خاص من با هیئت رئیسه و معاونت قوانین مشورت کردم، ضمن اینکه اگر این مشورتم انجام نشود اختیارات رئیس مجلس برای ارجاع به کمیسیون باقی است.

وی ادامه داد: اینکه مطرح می‌کنید مجلس یک شعبه از دولت است، حرف خوبی نیست، آن هم با توجه به شرایطی که بر کشور حاکم است و همه حرف از وحدت و همدلی می‌زنیم، این ادبیات مناسب نیست. من حتماً مثل شما سخن نمی‌گویم و اختیار صحبت‌های خود را دارم. از شما متعجبم و آقای نیکزاد هم به درستی گفت و شخص معاون اول رئیس جمهور هم می‌داند که من با وی در موضوع طرح نفوذ همکلام نشدم و این بحث نبوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جامعه احساس نگرانی نسبت به موضوع مطرح شده درخصوص طرح نفوذ داشت، گفت: من قبل از صحبت‌های شما، این را مطرح کردم که من مدافع طرح نفوذ هستم و از اول هم این بوده و آقای نجابت نیز به عنوان طراح زحمت کشید و من در جریان آن هستم.

قالیباف گفت: حتماً هر ایران دوستی با این قانون برای مقابله با نفوذ موافق است، اما ما باید قانونی بنویسیم که در حوزه امنیت شخصی افراد مزاحمتی ایجاد نکند. ضمن اینکه باید قانونی دقیق، بدون ابهام شفاف تدوین شود و من خواهش می‌کنم در شرایطی که امروز در کشور حاکم است، با مهر و محبت با یکدیگر سخن بگوییم. حتماً استقلال قوا وجود دارد.

برچسب ها: محمدعلی نقدعلی ، قالیباف ، مجلس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

فرصت‌های ایستادن با شرق

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

یک دقیقه تا مرگ

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

لولو‌های سرخرمن جنگ

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

خون روی زمین نمی‌ماند

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

الزامات پیروزی ملت ایران در این مرحله از جنگ

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار