باید یک قانون دقیق و بدون ابهام برای مقابله با نفوذ نوشته شود

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره طرح مقابله با نفوذ، گفت: باید قانونی تدوین کنیم که در حوزه امنیت شخصی افراد مزاحمتی ایجاد نکند و در عین حال، دقیق، شفاف و بدون ابهام باشد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری خطاب به هیئت رئیسه مجلس، گفت: رعایت آیین نامه از سوی هیئت رئیسه مجلس ضروری است و ما شاهدیم اصلاحی در طرح مقابله با نفوذ اعمال شد که موافق و مخالف صحبت نکردند.

به گزارش مهر، وی در تذکر دیگری با انتقاد از مواضع معاون اول رئیس جمهور در مورد طرح مقابله با نفوذ، گفت: عارف در جایی مطرح می‌کند که قالیباف به ما قول داده طرح مقابله با نفوذ را از دستور کار خارج کند و پس از آن نیکزاد از قول قالیباف گفت که وی چنین حرفی نزده، اما این کفایت نمی‌کند و عارف باید صراحتاً در رسانه‌ها اعلام کند که دروغ گفته است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: آنچه معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به مجلس گفت دروغ نارواست، اگر واقعاً دولت خیلی میل دارد بیاید بالای سر مجلس بزند، شعبه دوم دولت؛ مثل اینکه این‌ها خیلی میل دارند مجلس را به شکل کلی از صحنه خارج کنند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: بنده رئیس جلسه هستم و نسبت به آیین نامه تسلط دارم و شما به بنده نمی‌توانید بگویید اقدامات ما خلاف آیین نامه است و اگر ماده‌ای را ارجاع دادیم، بر اساس آیین نامه تصمیم گرفته شده و ماده ۱۵۳ به ما اجازه می‌دهد که اگر رئیس جلسه، ابهامی را تشخیص داد، می‌تواند آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد. در مورد این موضوع خاص من با هیئت رئیسه و معاونت قوانین مشورت کردم، ضمن اینکه اگر این مشورتم انجام نشود اختیارات رئیس مجلس برای ارجاع به کمیسیون باقی است.

وی ادامه داد: اینکه مطرح می‌کنید مجلس یک شعبه از دولت است، حرف خوبی نیست، آن هم با توجه به شرایطی که بر کشور حاکم است و همه حرف از وحدت و همدلی می‌زنیم، این ادبیات مناسب نیست. من حتماً مثل شما سخن نمی‌گویم و اختیار صحبت‌های خود را دارم. از شما متعجبم و آقای نیکزاد هم به درستی گفت و شخص معاون اول رئیس جمهور هم می‌داند که من با وی در موضوع طرح نفوذ همکلام نشدم و این بحث نبوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جامعه احساس نگرانی نسبت به موضوع مطرح شده درخصوص طرح نفوذ داشت، گفت: من قبل از صحبت‌های شما، این را مطرح کردم که من مدافع طرح نفوذ هستم و از اول هم این بوده و آقای نجابت نیز به عنوان طراح زحمت کشید و من در جریان آن هستم.

قالیباف گفت: حتماً هر ایران دوستی با این قانون برای مقابله با نفوذ موافق است، اما ما باید قانونی بنویسیم که در حوزه امنیت شخصی افراد مزاحمتی ایجاد نکند. ضمن اینکه باید قانونی دقیق، بدون ابهام شفاف تدوین شود و من خواهش می‌کنم در شرایطی که امروز در کشور حاکم است، با مهر و محبت با یکدیگر سخن بگوییم. حتماً استقلال قوا وجود دارد.