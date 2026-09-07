جوان آنلاین: مدیر تحصیلات تکمیلی و برنامهریزی آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه از راه اندازی چهار رشته جدید در مقاطع دکتری، کارشناسیارشد و کارشناسی در این دانشگاه خبر داد.
ثمین روانشادی، مدیر تحصیلات تکمیلی و برنامهریزی آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه، با اشاره به راهاندازی این چهار رشته جدید، گفت: این مرکز در راستای توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و با توجه به نیازهای علمی کشور اقدام به راهاندازی چهار رشته جدید کرده است.
وی افزود: رشته فوتونیک در مقطع دکتری، رشته علوم و فناوریهای کوانتومی و رشته اینترنت اشیا در مقطع کارشناسی ارشد و رشته باستانشناسی در مقطع کارشناسی چهار رشته جدید دانشگاه رازی هستند که برای مهر امسال دانشجو میپذیرند. این مسئول تصریح کرد: سه رشته جدید در حوزه فناوریهای نوظهور و پیشرفته قرار دارند و میتوانند نقش مهمی را در توسعه علمی و فناورانه کشور ایفا کنند. در کنار آن راهاندازی رشته باستانشناسی نیز بیانگر توجه دانشگاه به حوزه علوم انسانی، هویت فرهنگی و میراث تاریخی است. روانشادی در خصوص اهمیت راهاندازی رشته فوتونیک در مقطع دکتری، توضیح داد: این رشته از حوزههای مهم و راهبردی علوم و فناوری است که با موضوعاتی همچون نور، لیزر، اپتیک، حسگرها و فناوریهای پیشرفته ارتباط دارد. وی ادامه داد: توسعه این رشته نیازمند تربیت نیروی انسانی متخصص در سطح تحصیلات تکمیلی و به ویژه دکتری است. همچنین راهاندازی این رشته در مقطع دکتری میتواند ظرفیت دانشگاه را در زمینه پژوهشهای تخصصی افزایش دهد و زمینه فعالیتهای علمی و فناورانه را در حوزههای مرتبط فراهم کند. مدیر تحصیلات تکمیلی و برنامهریزی آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: هدف از راهاندازی این رشته این است که دانشجویان علاوه بر دانش نظری، در پروژههای پژوهشی و مسائل واقعی فناوری نیز مشارکت داشته باشند. روانشادی در ادامه در خصوص رشته فناوریهای کوانتومی نیز عنوان کرد: این رشته یکی از مهمترین حوزههای علمی و فناورانه آینده محسوب میشود و در زمینههای محاسبات کوانتومی، ارتباطات کوانتومی، حسگرهای کوانتومی و رسم نگاری کاربرد دارد. وی افزود: راهاندازی این رشته در مقطع کارشناسی ارشد اقدامی آیندهنگرانه است، چراکه دانشگاهها باید پیش از آن که نیاز به متخصصان این حوزه به یک چالش جدی تبدیل شود، برای تربیت نیروی متخصص اقدام کنند، لذا امیدواریم راهاندازی این رشته بستری برای شکلگیری فعالیتهای پژوهشی و فناورانه جدید در دانشگاه فراهم کند. این مسئول گفت: اینترنت اشیا از فناوریهای مهم در تحول دیجیتال است و کاربردهای گستردهای در صنعت، کشاورزی، سلامت، شهر هوشمند، انرژی و مدیریت منابع دارد. روانشادی افزود: راهاندازی این رشته در مقطع کارشناسی، با هدف تربیت متخصصانی انجام شده که بتوانند در طراحی و توسعه سامانههای هوشمند نقشآفرینی کنند. از نگاه ما این رشته ظرفیت خوبی برای ارتباط میان دانشگاه، صنعت و مجموعههای فناورانه و دانش بنیان دارد.