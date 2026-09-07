جوان آنلاین: باغات قصردشت شیرازاستان فارس به عنوان یکی از مکانهای دیدنی طبیعی شیرازهمواره مورد توجه گردشگران ایرانی وخارجی بوده است. علاوه بر آن این منطقه نقش مهمی در تلطیف هوای این شهردارد به طوری که همواره حفظ ونگهداری آن یکی از مهمترین وظایف مدیران شهری ومسئولان استانی است. با تمام این مزایا، خشکسالیهای اخیردر این منطقه موجب شده تا زنگ خطر نابودی این باغات به صدا درآید. موضوعی که حالا موجب شده تا به گفته رئیس ناحیه ویژه باغات شهرداری شیراز برای رفع این بحران وتأمین آب مورد نیاز، تسریع در تکمیل تصفیهخانه جدید قصردشت در دستور کار قرار گرفته وتا ماه آینده آب تصفیهشده در اختیار این باغها قرار بگیرد.
از آنجا که حفظ باغهای شیرازفارس نقش مهمی در تلطیف آبوهوای گرم این منطقه دارد، لذا حفظ ونگهداری از آنها همواره مهمترین مسئله محیطزیست این استان است. بررسیها نشان میدهد با توجه به نوع پوشش باغات در این استان به سه درجه تقسیم شدهاند که نوع درجه یک آن باغهایی هستند که درحال حاضر سرسبز هستند وحفظ آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که نوع دوم آنها نیمه سرسبزبوده واز لحاظ اهمیت حفظ در رتبه دوم قرار دارد؛ و در مرحله آخر باغات رتبه سوم قرار دارند که یا خشک شدهاند و یا در آستانه خشکشدن هستند. آمارها نشان میدهد درحال حاضر از ۲ هزارو ۱۴۰ هکتار باغ موجود در شهرشیرازحدود ۸۵۰ هکتار متعلق به باغات قصردشت است، لذا حفظونگهداری آن از اهمیت دوچندانی برخودار است. در حال حاضر، باغ ارم، باغ جهاننما، باغ دلگشا و باغ عفیفآباد گرفته تا باغات قصردشت که همگی بخشی از جاذبههای طبیعی، فرهنگ و تمدن شیراز به شمار میروند، یکی از مهمترین مناطق گردشگری شیراز به شمار میروند که حفظونگهداری آنها از اهمیت دوچندان برخوردار است.
تأمین آب باغهای قصر دشت
شیراز جز معدود شهرهایی است که دارای چنین باغات ارزشمندی است و با توجه به اینکه در گذشته مساحت این باغات ۳ هزار هکتار بوده و امروز این میزان کاهش یافته است بنابراین باید به شدت از آنان محافظت کرد.
در حال حاضر ۸۵۰ هکتار از باغات قصردشت باقی مانده است که طی ۲۶ سال گذشته این میزان به تملک شهرداری شیرازدرآمده است تا با حفظ ونگهداری آن، از تخریب این محیط طبیعیوزیبا جلوگیری کند.
هفته گذشته بود که تصفیهخانه فاضلاب محلی «سبزآب شیراز» با ظرفیت آبدهی حداقل ۱۰۰لیتر بر ثانیه و با هدف تأمین آب مورد نیاز ۳۰۰هکتار از باغات قصردشت، همزمان با هفته دولت و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار فارس به بهرهبرداری رسید.
این مجموعه نخستین تصفیهخانه از این نوع در محدوده باغات قصردشت است که بهرهبرداری از «سبزآب شیراز» میتواند نقش مؤثری در حفظ و پایداری این باغات ایفا کند. محمدامین، معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز در این خصوص میگوید: «این تصفیهخانه از سه بخش اصلی شامل سازه پشتیبانی، ساختمان آزمایشگاه و واحد فرایندی تشکیل شده است.»
وی با اشاره به نقش آزمایشگاه این مجموعه در پایش مستمر کیفیت آب تصریح میکند: «کیفیت آب در مراحل مختلف تصفیه در این آزمایشگاه ارزیابی میشود.»
این مسئول درباره تجهیزات بخش فرایندی توضیح میدهد: «هوای مورد نیاز فرایند تصفیه از طریق تجهیزات هوادهی به حوضچه فرایندی هدایت میشود و در این بخش چهار دستگاه توربوجت نصب شده که هر یک با سرعت حدود ۸۰۰دور در ثانیه، وظیفه تأمین هوای مورد نیاز فرایند را بر عهده دارند.»
معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز با اشاره به ظرفیت این مجموعه برای خدماترسانی به حدود ۲۰۰هزار نفر، میافزاید: «تصفیهخانه «سبزآب شیراز» یکی از پیشرفتهترین و منحصربهفردترین تصفیهخانههای کشوراست.»
امین در تشریح بخش نهایی فرایند تصفیه تو ضیح میدهد: «در این مرحله دو دستگاه دیسکفیلتر ساخت آلمان با ظرفیت تصفیه ۱۰۰لیتر بر ثانیه برای هر دستگاه نصب شده است و این تجهیزات با استفاده از پارچههای مخصوص، از عبور ذرات بزرگتر از ۴۰ میکرون جلوگیری میکنند.»
وی میگوید: «پس از مرحله دیسکفیلتر، فرایند اوزونزنی به عنوان یکی از روشهای پیشرفته تصفیه آب در جهان انجام میشود که هدف آن حذف تخم انگلها، ویروسها و سایر ذرات باقیمانده است.»
همچنین پس از مرحله دیسکفیلتر، فرایند اوزونزنی به عنوان یکی از روشهای پیشرفته تصفیه آب در جهان انجام میشود که هدف آن حذف تخم انگلها، ویروسها و سایر ذرات باقیمانده است.
معاون شهردار شیراز با اشاره به اینکه گرید A استاندارد اتحادیه اروپا برای مصارف کشاورزی است، تصریح میکند: «اجرای این فرایندها با هدف دستیابی به کیفیت مناسب آب برای آبیاری باغات انجام میشود.»
روز گذشته بود که بیژن زارعی، رئیس ناحیه ویژه باغات شهرداری شیراز در حاشیه بازدید از جشنواره «خنکای شیراز» که در نگارستان قصردشت با اشاره به آغاز فعالیت آزمایشی تصفیهخانه جدید قصردشت گفت: «طبق برنامهریزی انجامشده، این تصفیهخانه تا یک ماه دیگر به چرخه آبرسانی باغات قصردشت اضافه میشود.»
وی افزود: «راهاندازی این تصفیهخانه برای باغهای قصردشت اقدامی ارزشمند است و در حفظ این سرمایههای طبیعی و تاریخی شهر شیراز تأثیر بسزایی خواهد داشت.»
این اقدامات در حالی است که وسعت زیادی از باغهای شیراز به تملک شهرداری درآمده است و برخی از آنها به دلایل کهنسالی، بیآبی، فرسودگی و عدم رسیدگی لازم در حال خشک شدن هستند و با راهاندازی تصفیه خانه میتوان بخش قابل ملاحظهای از آب مورد نیاز باغات را تأمین کرد.
علاوه بر آن مدیریت شهری شیراز طی سالهای اخیر برنامههای مختلفی را برای صیانت از باغات شیراز در دستور کار قرار داده است که میتوان به حفظ حریم این محیطهای طبیعی، جلوگیری از تخریب آنها اشاره کرد.
جشنواره «خنکای شیراز» با هدف معرفی قصردشت
از آنجا که باغ قصر دشت شیراز برای خیلیها ناشناس است لذا برای شناساندن این مکان طبیعی دیدنی اقدامات خوبی انجام شده که میتوان به برگزاری جشنواره «خنکای شیراز» با هدف معرفی باغات قصردشت اشاره کرد.
رئیس ناحیه ویژه باغات شهرداری شیراز با تأکید برضرورت برگزاری برنامههای فرهنگی و گردشگری در دل باغات قصردشت میگوید: «این ویژهبرنامههای آموزشی، فرهنگی و هنری با هدف معرفی اصولی باغات شیراز و آموزش نحوه حفاظت و نگهداری صحیح از این سرمایههای شهری برگزار شد.»
زارعی میافزاید: «برگزاری جشنواره «خنکای شیراز» که محیطی فرهنگی، آموزشی، هنری و گردشگری را فراهم کرده است، ظرفیت گردشگری باغهای قصردشت را بهصورت حرفهای به شهروندان معرفی میکند و میتواند زمینه آشنایی بیشتر مردم با این ظرفیت را فراهم کند.»
به گفته صاحب نظران این جشنواره تأثیر بسزایی در شناخت شهروندان از ظرفیتها و پتانسیلهای کمترشناختهشده گردشگری باغات قصردشت خواهد داشت. سایه افکندن خشکسالی بر بیشتر استانهای کشور از جمله استان فارس موجب شد تا برخی از افراد سودجو با استفاده ازاین موضوع اقدام به قلع وقم درختان کرده وبه جای آنها ویلاسازی کنند، موضوعی که با ورود شورای شهر شیراز و استفاده از مادههای قانونی با کمک دادگستری فارس ناکام ماند.
از آنجا که شهرداری به تنهایی نمیتواند این باغات را حفظ کند، لذا نیاز است مجموعه استانداری، فرمانداری، جهاد کشاورزی و دیگر نهادها در کنار شهرداری قرار بگیرند و از این باغات نگهداری کنند و نقش رسانهها در حفظ و نگهداری از این باغات در ستاد آبادگری با غات قصردشت مورد توجه بوده است، چراکه رسانه میتواند با اطلاعرسانی و آگاهی، شهروندان را نسبت به مراقبت از باغات تحریک کند. این اتفاق درحالی بود که با تصویب طرح ساماندهی باغات قصرالدشت شیراز عملاً جلوی هرگونه تصرف با بهانههای واهی گرفته شد.