هجوم تقاضا به بورس؛ شاخص ۱۲۲ هزار واحد جهش کرد

جوان آنلاین: معاملات بورس تهران امروز (یکشنبه) با برتری محسوس تقاضا نسبت به عرضه آغاز و در ادامه با تداوم روند صعودی شاخصها دنبال شد؛ بهطوریکه شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با ۱۲۲ هزار و ۲۷۷ واحد رشد به رقم ۶ میلیون و ۷۲۳ هزار واحد رسید.
به گزارش ایسنا، این رشد در شرایطی رقم خورد که بازار در روز معاملاتی قبل نیز جهش قابل توجهی را تجربه کرده بود و شاخص کل بیش از ۱۲۰ هزار واحد افزایش یافته بود. به این ترتیب، بورس تهران در دو روز متوالی شاهد رشدهای سنگین شاخص بوده است.
گزارشهای بازار نیز از گستردگی تقاضا و افزایش تعداد نمادهای مثبت و صفهای خرید حکایت دارد.
در معاملات امروز، شاخص کل هموزن نیز همسو با شاخص کل حرکت کرد و با ۳۲ هزار واحد افزایش به یک میلیون و ۸۵۴ هزار واحد رسید. رشد همزمان شاخص هموزن اهمیت دارد؛ چراکه نشان میدهد موج صعودی معاملات تنها محدود به شرکتهای بزرگ و شاخصساز نبوده و بخش قابل توجهی از نمادهای بازار نیز با افزایش تقاضا مواجه شدهاند.
از سوی دیگر، ارزش معاملات امروز به آستانه ۴۷ هزار میلیارد تومان رسید و تعداد معاملات نیز از مرز یک میلیون فقره عبور کرد؛ ارقامی که در کنار رشد شاخصها، از افزایش تحرک و نقدشوندگی بازار حکایت دارد.
در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، فملی، فارس، شپنا، وپاسار، تابان، شستا و تاپیکو بیشترین نقش را در حرکت شاخص داشتند. حضور همزمان نمادهایی از صنایع فلزی، پتروشیمی، پالایشی، بانکی و سرمایهگذاری در میان نمادهای اثرگذار، نشاندهنده گستردگی نسبی جریان تقاضا در بازار است.
در فرابورس ایران نیز روند معاملات همسو با بورس تهران دنبال شد. شاخص کل فرابورس ۸۹۴ واحد رشد کرد و به رقم ۵۲ هزار و ۳۰۴ واحد رسید. همچنین در این بازار بیش از ۵۰۰ هزار معامله به ثبت رسید.
در مجموع، معاملات روز یکشنبه را میتوان یکی از پرتقاضاترین روزهای اخیر بازار سرمایه دانست؛ بهخصوص آنکه عبور شاخص کل از مرز روانی ۶.۷ میلیون واحد، در کنار رشد شاخص هموزن و افزایش ارزش معاملات، تصویری از برتری قابل توجه خریداران ارائه میدهد.
با این حال، تداوم این روند در روزهای آینده به حفظ جریان نقدینگی، قدرت تقاضا و توان بازار برای عبور از مقاومتهای جدید بستگی خواهد داشت و صرف رشد دو روزه شاخص را نمیتوان بهتنهایی نشانه قطعی تداوم روند صعودی دانست.