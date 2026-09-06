کد خبر: 1377932
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۴
اقتصاد » اخبار کلی

هجوم تقاضا به بورس؛ شاخص ۱۲۲ هزار واحد جهش کرد

بورس بازار سرمایه در دومین روز معاملاتی هفته با موج قدرتمند تقاضا و شکل ‌گیری صف‌های خرید همراه شد و شاخص کل بورس تهران با رشد بیش از ۱۲۲ هزار واحدی، وارد کانال ۶.۷ میلیون واحد شد.

جوان آنلاین: معاملات بورس تهران امروز (یکشنبه) با برتری محسوس تقاضا نسبت به عرضه آغاز و در ادامه با تداوم روند صعودی شاخص‌ها دنبال شد؛ به‌طوری‌که شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با ۱۲۲ هزار و ۲۷۷ واحد رشد به رقم ۶ میلیون و ۷۲۳ هزار واحد رسید.

به گزارش ایسنا، این رشد در شرایطی رقم خورد که بازار در روز معاملاتی قبل نیز جهش قابل توجهی را تجربه کرده بود و شاخص کل بیش از ۱۲۰ هزار واحد افزایش یافته بود. به این ترتیب، بورس تهران در دو روز متوالی شاهد رشدهای سنگین شاخص بوده است.

گزارش‌های بازار نیز از گستردگی تقاضا و افزایش تعداد نمادهای مثبت و صف‌های خرید حکایت دارد.  

در معاملات امروز، شاخص کل هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل حرکت کرد و با ۳۲ هزار واحد افزایش به یک میلیون و ۸۵۴ هزار واحد رسید. رشد همزمان شاخص هم‌وزن اهمیت دارد؛ چراکه نشان می‌دهد موج صعودی معاملات تنها محدود به شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز نبوده و بخش قابل توجهی از نمادهای بازار نیز با افزایش تقاضا مواجه شده‌اند.

از سوی دیگر، ارزش معاملات امروز به آستانه ۴۷ هزار میلیارد تومان رسید و تعداد معاملات نیز از مرز یک میلیون فقره عبور کرد؛ ارقامی که در کنار رشد شاخص‌ها، از افزایش تحرک و نقدشوندگی بازار حکایت دارد.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، فملی، فارس، شپنا، وپاسار، تابان، شستا و تاپیکو بیشترین نقش را در حرکت شاخص داشتند. حضور همزمان نمادهایی از صنایع فلزی، پتروشیمی، پالایشی، بانکی و سرمایه‌گذاری در میان نمادهای اثرگذار، نشان‌دهنده گستردگی نسبی جریان تقاضا در بازار است.

در فرابورس ایران نیز روند معاملات همسو با بورس تهران دنبال شد. شاخص کل فرابورس ۸۹۴ واحد رشد کرد و به رقم ۵۲ هزار و ۳۰۴ واحد رسید. همچنین در این بازار بیش از ۵۰۰ هزار معامله به ثبت رسید.

در مجموع، معاملات روز یکشنبه را می‌توان یکی از پرتقاضاترین روزهای اخیر بازار سرمایه دانست؛ به‌خصوص آنکه عبور شاخص کل از مرز روانی ۶.۷ میلیون واحد، در کنار رشد شاخص هم‌وزن و افزایش ارزش معاملات، تصویری از برتری قابل توجه خریداران ارائه می‌دهد.

 با این حال، تداوم این روند در روزهای آینده به حفظ جریان نقدینگی، قدرت تقاضا و توان بازار برای عبور از مقاومت‌های جدید بستگی خواهد داشت و صرف رشد دو روزه شاخص را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه قطعی تداوم روند صعودی دانست.

برچسب ها: رشد بورس ، شاخص بورس ، بورس تهران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

فرصت‌های ایستادن با شرق

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

یک دقیقه تا مرگ

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

لولو‌های سرخرمن جنگ

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

خون روی زمین نمی‌ماند

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

الزامات پیروزی ملت ایران در این مرحله از جنگ

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار