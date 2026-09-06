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تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۴
سیاست » اخبار کلی
سرلشکر عبداللهی:

باید در مواجهه با جنگ نرم و شناختی، از همه ظرفیت‌های ملی و فراملی علیه دشمن استفاده کرد

55 رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا در جمع متولیان جنگ نرم گفت: تسلیم نمی‌شویم و دشمن هم در جنگ نرم پیروز نخواهد شد.

جوان آنلاین: سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی در نشست تخصصی متولیان عرصه جنگ نرم، با اشاره به ابعاد پیچیده توطئه‌های همه‌جانبه نظام سلطه علیه کشورمان تأکید کرد: «روایت جنگ و پیشی‌گرفتن از جنگ سخت، یک هنر سترگ است و امروز دشمن درگیر یک جنگ تمام‌عیار ترکیبی، نرم و شناختی علیه ملت و کشور ایران است.

وی با تبیین ریشه‌های استکباری و محاسبات غلط دشمنان افزود: «ملتی که به خداوند متعال اتکا داشته باشد، همواره پیروز میدان است. آمریکایی‌ها بیش از هشتاد سال است که از هیچ کشوری جواب منفی نشنیده‌اند و انتظار و تصور غلط آن‌ها پیش از تجاوز به ایران نیز تسلیم این ملت بزرگ بود؛ خیالی باطل که هرگز محقق نخواهد شد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) با اشاره به راهبرد دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در جبران شکست‌های منطقه‌ای و نظامی در جنگ با ایران و جبهه مقاومت تصریح کرد: «دشمنان صهیونیستی و آمریکایی تلاش می‌کنند خلأها و شکست‌های راهبردی خود را با جنگ نرم، شناختی و فشار اقتصادی جبران کنند، اما به فضل الهی و با شجاعت مردم و تدبیر مسئولان کشور، در این عرصه نیز قطعا کاری از پیش نخواهند برد و شکست دیگری را بر کارنامه خفت‌بار خود در جنگ نظامی علیه ایران اضافه خواهند کرد.

وی با تأکید بر ضرورت انسجام ملی و به‌کارگیری تمامی امکانات در این کارزار خطیر اظهار داشت: «باید در مواجهه با جنگ نرم و شناختی، از همه ظرفیت‌های ملی و فراملی علیه دشمن استفاده کرد. در این شرایط خطیر، هر یک از فرماندهان و افسران جنگ نرم و شناختی مسئولیت سنگینی به عهده دارند که باید به آن عمل کنند.

سرلشکر عبداللهی با اشاره به اهمیت محوری حوزه رسانه و روایت‌گری خاطرنشان کرد: بخش مهمی از این نبرد، جنگ روایت‌هاست که باید هدفمند و هوشمندانه به آن پرداخت. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانسته‌اند در مقابله با تهدیدها، به صورت نامتقارن با دشمن متجاوز آمریکایی و صهیونیستی مقابله کرده و ابتکار عمل را در دست داشته باشند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص)  با اشاره به الگوسازی انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان گفت: جمهوری اسلامی ایران به دلیل اعتقاد راسخ به ارزش‌های الهی و ملی، الگوی جدیدی از مقاومت را به جهانیان ارائه کرده است. به فضل الهی، دنیای آینده با دنیای گذشته متفاوت خواهد بود؛ تفاوتی که به نفع ملت ایران و همراه با افول قطعی قدرت آمریکا رقم خواهد خورد.

در بخش پایانی این نشست، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا با تجلیل از مجاهدت‌های خاموش و هوشمندانه متولیان جبهه رسانه و جنگ نرم، از زحمات خستگی‌ناپذیر آنان در تبیین واقعیت‌ها و مقابله با تهاجم ترکیبی و شناختی دشمن قدردانی کرد. وی با تأکید بر اینکه این تلاش‌ها، جهادی مقدس و در تراز دفاع از امنیت ملی کشور است، از تمامی دست‌اندرکاران این عرصه خواست تا با تکیه بر بصیرت و سلاح، ایمان، بیان و قلم، در مسیر صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارتقای امید در جامعه، با صلابت و اقتدار بیش از پیش گام بردارند.

برچسب ها: سردار عبداللهی ، ستاد کل نیروهای مسلح ، جنگ نرم
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