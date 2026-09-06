در بررسی طرح مقابله با نفوذ با جدیت پیگیر هستیم که برای مردم مزاحمت ایجاد نشود

جوان آنلاین: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز ( یکشبنه ۱۵ شهریور) مجلس و در جریان رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان بیان کرد: هیچ وطن‌دوستی با موضوع برخوردبا نفوذ بیگانگان مخالف نیست و امنیت مهم‌ترین موضوع کشور است. بعید می‌دانم کسی بگوید برای مقابله با نفوذ بیگانگان نیازی به قانون نداریم.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: اما باید دقت کنیم حقوق و زندگی مردم و تجارت آنان تحت تاثیر قرار نگیرد. لذا در جریان بررسی این طرح، به جدیت پیگیر هستیم که برای زندگی مردم مزاحمت ایجاد نشود.