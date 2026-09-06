رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آمریکایی ها تا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس، هرگونه تجاوز به منافع و امنیت ایران، پاسخی «سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر» دریافت خواهد کرد.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز ( یکشنبه ۱۵ شهریور) مجلس، در نطق پیش از دستور خود بیان کرد: این روزها یادآور حماسه ماندگار مردم تهران در ۱۷ شهریور و جمعه سیاه سال ۱۳۵۷ است. روزی که خون پاک مردم توسط رژیم منحوس پهلوی در میدان شهدای تهران بر زمین ریخت و نهال انقلاب را آبیاری کرد و نشان داد این ملت در راه حق و ایستادگی در برابر طاغوت و مستکبران از هیچ فداکاری دریغ نمی‌ورزد.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه با تاکید بر اینکه میدان مبارزه‌ امروز نیز همان میدان است اظهار کرد: ما در مسیر جهاد و مقاومت قرار داریم و در شرایطی که دشمن همه ظرفیت خود را برای فشار بر ملت ایران به میدان آورده است، با تلاش همه جانبه ارکان کشور و ایستادگی بی‌نظیر مردم به فضل الهی پوزه دشمن را در میدان جنگ اقتصادی نیز همچون میدان مبارزه نظامی و میدان مبارزه دیپلماسی به خاک خواهیم مالید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این ایستادگی‌و حفظ اقتدار درشرایطی است که در میانه‌ یک جنگ تمام‌عیار با تمام جبهه‌ کفر هستیم و با ضربات سهمگین نیروهای نظامی به پایگاه های آمریکا، سردمداران این کشور در شرایط استیصال قرار گرفته و با حرف‌ها و شعارهای واهی، از هوش مصنوعی برای تولید عکس و ویدیو از میدان نبرد استفاده می‌کنند.



وی در ادامه تاکید کرد: آمریکایی‌ها حتماً فهمیده‌اند که دوران «پاسخ‌های متناسب» به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات های اخیر به پایگاه‌ متجاوز، تنها یک شروع بود و اگر تا امروز نفهمیده اند،تا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس، هرگونه تجاوز به منافع و امنیت ایران، پاسخی «سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر» دریافت خواهد کرد.