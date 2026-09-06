دریادار سیاری: توان بازدارندگی کشور افزایش یافته است

جوان آنلاین: امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره توان نیروهای مسلح پس از جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: وظیفه ما در نیروهای مسلح ارتقای توان بازدارندگی است و با توجه به تجربیات و درس‌آموخته‌هایی که از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، جنگ رمضان و جنگ هرمز داشته‌ایم، در جهت برطرف‌کردن نقاط ضعف احتمالی و تقویت نقاط قوت تلاش بسیاری کرده‌ایم.

دریادار سیاری در واکنش به اظهارات ترامپ درباره محاصره دریایی و اقتصادی ایران نیز تصریح کرد: در جمع‌بندی صحبت‌های ترامپ می‌بینیم که چند جمله و گزاره را مدام تکرار می‌کند، مبنی بر اینکه این‌ها سلاح هسته‌ای ندارند، نیروی دریایی‌شان را زدیم، نیروی هوایی‌شان را زدیم، وضع اقتصادی‌شان خراب است و حقوق‌شان را ندادند؛ او غیر از این‌ها جمله دیگری ندارد و ما هم به این تکرارها عادت کرده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه دوران این اظهارات گذشته است، تصریح کرد: اگر آن‌ها مرد میدان بودند و قصد داشتند مانند ونزوئلا وارد عمل شوند و برای خود جشن بگیرند، تاکنون هزاران بار این کار را کرده بودند؛ اما خودشان هم به‌خوبی می‌دانند که در برابر توان رزمی، ایستادگی و اراده ملت ایران نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: تا زمانی که مردم پای کار هستند، هیچ‌کس توان غلبه بر ایران را ندارد. ملت ما ملتی همیشه در صحنه، ایثارگر و ازخودگذشته است و در تمام سال‌های پس از دفاع مقدس هشت‌ساله این ویژگی را نشان داده است؛ همچنان‌که امروز نیز همان روحیه و عزم را به نمایش گذاشته است و این جای قدردانی دارد.