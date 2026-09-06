کد خبر: 1377887
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۱
سیاست » اخبار کلی

دریادار سیاری: توان بازدارندگی کشور افزایش یافته است

دریادار سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش، اظهارات اخیر ترامپ درباره اعمال فشار بر ایران را نشانه ناتوانی واشنگتن در میدان عمل دانست و گفت: توان بازدارندگی کشور افزایش یافته است.

جوان آنلاین:  امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره توان نیروهای مسلح پس از جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: وظیفه ما در نیروهای مسلح ارتقای توان بازدارندگی است و با توجه به تجربیات و درس‌آموخته‌هایی که از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، جنگ رمضان و جنگ هرمز داشته‌ایم، در جهت برطرف‌کردن نقاط ضعف احتمالی و تقویت نقاط قوت تلاش بسیاری کرده‌ایم.

دریادار سیاری در واکنش به اظهارات ترامپ درباره محاصره دریایی و اقتصادی ایران نیز تصریح کرد: در جمع‌بندی صحبت‌های ترامپ می‌بینیم که چند جمله و گزاره را مدام تکرار می‌کند، مبنی بر اینکه این‌ها سلاح هسته‌ای ندارند، نیروی دریایی‌شان را زدیم، نیروی هوایی‌شان را زدیم، وضع اقتصادی‌شان خراب است و حقوق‌شان را ندادند؛ او غیر از این‌ها جمله دیگری ندارد و ما هم به این تکرارها عادت کرده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه دوران این اظهارات گذشته است، تصریح کرد: اگر آن‌ها مرد میدان بودند و قصد داشتند مانند ونزوئلا وارد عمل شوند و برای خود جشن بگیرند، تاکنون هزاران بار این کار را کرده بودند؛ اما خودشان هم به‌خوبی می‌دانند که در برابر توان رزمی، ایستادگی و اراده ملت ایران نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: تا زمانی که مردم پای کار هستند، هیچ‌کس توان غلبه بر ایران را ندارد. ملت ما ملتی همیشه در صحنه، ایثارگر و ازخودگذشته است و در تمام سال‌های پس از دفاع مقدس هشت‌ساله این ویژگی را نشان داده است؛ همچنان‌که امروز نیز همان روحیه و عزم را به نمایش گذاشته است و این جای قدردانی دارد.

برچسب ها: دریادار سیاری ، ارتش ، ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

فرصت‌های ایستادن با شرق

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

یک دقیقه تا مرگ

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

لولو‌های سرخرمن جنگ

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

خون روی زمین نمی‌ماند

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

الزامات پیروزی ملت ایران در این مرحله از جنگ

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار