جوان آنلاین: مشاور راهبردی رئیس مجلس شورای اسلامی، با تشریح آخرین تحولات جبهه مقاومت در جنوب لبنان و درگیری‌ها در ارتفاعات «علی‌الطاهر» تأکید کرد که ایران در ماجرای حمایت از حزب‌الله، در حد امکان از این جنبش کوتاهی نکرده و همچنان در کنار آن ایستاده است؛ او در عین حال با هشدار نسبت به بازنشر گسترده روایت‌های اسرائیلی در فضای مجازی، تأکید کرد که نباید بدون اتکا به مواضع رسمی حزب‌الله درباره تحولات این منطقه قضاوت کرد.

مهدی محمدی، مشاور راهبردی رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط کنونی جنگ و تحولات میدانی در لبنان، گفت: مسئله‌ای که در بررسی اتفاقات علی‌الطاهر باید مورد توجه قرار گیرد، حجم بالای روایت‌هایی است که درباره این منطقه در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. حدود ۹۰ درصد روایت‌هایی که در فضای مجازی درباره تحولات این جبهه منتشر می‌شود، روایت‌های اسرائیلی است و به همین دلیل نباید این روایت‌ها را بدون بررسی و تطبیق با واقعیت‌های میدان، مبنای قضاوت قرار داد. او با تأکید بر اینکه حزب‌الله هنوز درباره این تحولات بیانیه رسمی صادر نکرده است، گفت: تا زمانی که موضع رسمی حزب‌الله اعلام نشده، باید از قضاوت عجولانه درباره اتفاقات رخ داده در علی‌الطاهر پرهیز کرد.

جنگ روایت‌ها در میانه جنگ

محمدی با انتقاد از عملکرد بخشی از فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور گفت: در شرایطی که جنگ جریان دارد، بخشی از نیرو‌ها و رسانه‌ها به جای تمرکز بر تحولات میدان و دشمن، مشغول درگیری و جنگ با یکدیگر شده‌اند. او تأکید کرد که در چنین شرایطی، تکرار روایت‌های طرف مقابل می‌تواند به برداشت‌های نادرست از وضعیت واقعی میدان منجر شود و به همین دلیل باید نسبت به روایت‌های اسرائیلی که در فضای مجازی بازنشر می‌شوند، حساس بود.

مشاور راهبردی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره اهمیت منطقه علی‌الطاهر توضیح داد و گفت: ارتفاعات علی‌الطاهر در نزدیکی نبطیه قرار دارد و در این منطقه تأسیسات مهمی متعلق به حزب‌الله وجود دارد. درگیری در این منطقه از مدتی قبل جریان داشته و تحولات اخیر را باید در چارچوب فشار سنگینی که حزب‌الله در جنوب لبنان تحمل می‌کند، مورد بررسی قرار داد. از مدت‌ها قبل درگیری در آن منطقه جریان داشته و موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست. مقاومت بسیار جانانه‌ای نیز از سوی حزب‌الله صورت گرفته است. حزب‌الله تحت فشار است؛ رهبران و فرماندهان آن شهید شده‌اند، خطوط لجستیکی و تدارکاتی آن آسیب دیده و آتش بسیار سنگینی از جانب رژیم بر حزب‌الله وجود دارد.

محمدی گفت: دولت لبنان نیز خنجر خود را از پهلو به حزب‌الله فرو کرده و عملاً به مقاومت در لبنان خیانت کرده است. برادران ما در حزب‌الله لبنان که ما با افتخار در کنارشان بودیم و یک لحظه آنها را ترک نکردیم، در شرایط بسیار سختی قرار دارند و با این وجود، مقاومت بسیار جانانه و قهرمانانه‌ای در آنجا انجام داده‌اند.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: آنچه ظاهراً اتفاق افتاده، این است که رژیم موفق شده به دو تونل فرعی از تونل‌های حزب‌الله در تپه‌های علی‌الطاهر وارد شود. این تونل‌ها فرعی هستند و تأسیسات اصلی حزب‌الله نیستند. تا جایی که من می‌دانم، آنها هنوز نتوانسته‌اند وارد تأسیسات اصلی حزب‌الله شوند و ادعا‌هایی که در این باره مطرح می‌کنند، نادرست است. وی ادامه داد: البته احتمال دارد رژیم تصمیم بگیرد در روز‌ها یا ساعت‌های آینده بخش‌هایی از این تونل‌های فرعی را منفجر کند. این موضوع عجیبی نیست. نتانیاهو اکنون به نمایش و تبلیغات نیاز دارد.

محمدی با وجود تأکید بر اهمیت اتفاقات علی‌الطاهر، نسبت به نتیجه‌گیری‌های بزرگ و اغراق‌آمیز درباره این تحول هشدار داد و گفت: حتی اگر تونل‌ها و این منطقه در اختیار اسرائیل قرار گیرد، خط تماس و جبهه درگیری جابه‌جا خواهد شد و طبیعتاً دفاع برای حزب‌الله دشوارتر می‌شود، اما چنین اتفاقی به هیچ عنوان به معنای پایان حزب‌الله نیست. محمدی البته اضافه کرد: این تحول اتفاقی مهم و از نظر راهبردی قابل توجه است، اما نباید درباره ابعاد آن اغراق کرد. او تأکید کرد اسرائیل هنوز راه زیادی تا تسلط بر حزب‌الله در جنوب لبنان دارد. وی همچنین گفت اگر یک جبهه با شکست یا عقب‌نشینی مواجه شود، نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که کل مقاومت شکست خورده یا حزب‌الله پایان یافته است.

ایران در کنار حزب‌الله

این تحلیلگر سیاسی در ادامه با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی ایران از حزب‌الله گفت: ایران در حد امکانات و توان خود در حمایت از حزب‌الله کوتاهی نکرده و همچنان در کنار این جنبش ایستاده است. او تأکید کرد ایران هر حمایتی را که امکان انجام آن وجود داشته، انجام داده است و نیرو‌های ایرانی و نیرو‌های مقاومت نیز در میدان در کنار حزب‌الله جنگیده‌اند. محمدی در همین زمینه به شکل‌گیری «وحدت ساحات» اشاره کرد و گفت این وحدت صرفاً یک شعار نبوده، بلکه در میدان نیز تحقق پیدا کرده و گروه‌های مقاومت در کنار حزب‌الله وارد جنگ شده‌اند. بنابراین نمی‌توان وضعیت کنونی را به گونه‌ای توصیف کرد که گویی حزب‌الله در میدان تنها مانده یا حمایت ایران و محور مقاومت از آن متوقف شده است.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به تفاهم اسلام‌آباد پرداخت و ارتباط دادن شرایط کنونی حزب‌الله به این تفاهم را رد کرد. او گفت: اینکه تصور شود تفاهم اسلام‌آباد باعث ایجاد وضعیت فعلی برای حزب‌الله شده است، برداشت درستی نیست. نخستین بند تفاهم اسلام‌آباد مربوط به پایان جنگ در لبنان و پایان اشغالگری بود و امریکا نیز این موضوع را در چارچوب تفاهم روی کاغذ پذیرفته بود.

مشاور راهبردی رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در حدود یک ماهی که این تفاهم اجرا شد، شرایط میدانی در جنوب لبنان نیز تغییر کرد؛ محاصره دریایی برداشته شد، مجوز‌ها صادر شد و سطح آتش در منطقه علی‌الطاهر به پایین‌ترین میزان خود رسید. محمدی همچنین گفت شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، چندین بار به این تفاهم اشاره و از آن تمجید کرده است.

محمدی درباره علت متوقف شدن اجرای تفاهم اسلام‌آباد گفت: بعضی‌ها می‌گویند مگر شما تفاهمنامه نداشتید، پس چرا در لبنان این اتفاق افتاده است؟ مگر تفاهمنامه اجرا شده بود؟ تفاهمنامه را امریکایی‌ها به هم زدند؛ چرا؟ چون ما بر سر تفسیر بندی که مربوط به نحوه باز کردن تنگه هرمز بود، به اختلاف خوردیم. ما تفسیر خودمان را داشتیم و معتقد بودیم تنگه را باید با ترتیبات ایرانی باز کنیم و روی همین موضوع پافشاری کردیم. امریکا همین را بهانه کرد و گفت توافق آن‌گونه که او می‌خواهد اجرا نشده است. بنابراین تفاهمنامه اجرا نشد که حالا بر اساس آن بخواهیم قضاوت کنیم ببینیم در لبنان اتفاقی که افتاده، طبق تفاهم بوده یا نه. تفاهم برای یک مقطع زمانی بسیار محدود، حدود یک ماه، اجرا شد و در آن مقطع کمترین آتش روی ارتفاعات علی‌الطاهر وجود داشت. بعد از آن تفاهم به هم خورد و پس از آن نه ما آن را اجرا کردیم و نه آنها. ما کار خودمان را کردیم. طبیعی بود که آنها نیز قصه لبنان را به این سادگی رها نکنند.

حمله به اسرائیل منتفی نیست

محمدی درباره اینکه چرا ایران حمله مستقیم به اسرائیل انجام نمی‌دهد، گفت: اولاً معلوم نیست که انجام ندهیم. همین الان هم روی زمین در کنار دیگر اعضای محور مقاومت در جنوب لبنان در حال جنگ هستیم و آنهایی که باید بدانند، می‌دانند. ثانیاً مسئله اصلی اکنون این نیست که یک یادداشت تفاهم یا آتش‌بس وجود دارد و مانع شلیک ما به اسرائیل می‌شود. چنین چیزی وجود ندارد. نه یادداشت تفاهمی اکنون وجود دارد و نه آتش‌بس. ما در حال جنگ با امریکا هستیم. اگر می‌بینید شلیکی انجام نمی‌شود، تابع ملاحظات فنی و نظامی است. باید دید چه نوع شلیکی و در چه زمانی می‌تواند به حزب‌الله کمک کند. محمدی ادامه داد: این یک تصمیم کاملاً نظامی است و ربطی به تفاهم یا آتش‌بس ندارد. اصلاً تفاهم و آتش‌بس اکنون در کار نیست. تصمیم‌گیری در این باره نیز معلوم است که با چه مکانیزمی در کشور انجام می‌شود.

محمدی در ادامه با اشاره به روند تحولات جنگ گفت: روز‌های سختی در پیش است و احتمال داد در اواخر شهریورماه شاهد اوج‌گیری تحولات در جبهه ایران و لبنان باشیم. او با وجود این هشدار، بر ضرورت حفظ امید تأکید کرد و گفت: نباید با مشاهده یک شکست یا عقب‌نشینی در یک جبهه، نتیجه گرفت که کار مقاومت تمام شده است. حزب‌الله با شرایط دشوار و فشار‌های سنگینی مواجه است، اما این مسئله به معنای پایان این جنبش نیست و نباید تحولات یک منطقه یا یک جبهه را به کل وضعیت مقاومت تعمیم داد.

محمدی همچنین بار دیگر نسبت به بازنشر روایت‌های اسرائیلی هشدار داد و تأکید کرد که نباید اخبار و روایت‌های منتشرشده از سوی اسرائیل را بدون بررسی و بدون توجه به مواضع رسمی حزب‌الله، مبنای قضاوت درباره وضعیت میدان قرار داد.