کد خبر: 1377836
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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
رئیس قوه قضائیه در نشست سران قضایی بریکس:

بریکس در برابر زورگویی امریکا و جنایات اسرائیل سکوت نکند

1 اژه‌ای: اگر امروز سکوت کنیم، فردا نوبت کدام کشور است؟

جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت ایستادگی نظام‌های قضایی در برابر یکجانبه‌گرایی و زورگویی قدرت‌های سلطه‌گر، از اعضای بریکس خواست تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و جنایات جنگی علیه ملت‌ها را محکوم کنند و عاملان این جنایات را تحت تعقیب قرار دهند؛ مطالبه‌ای که بر ضرورت عبور نظام بین‌المللی از «عدالت گزینشی» و واداشتن قدرت‌های متجاوز به پاسخگویی در برابر قانون تأکید دارد. 
رئیس قوه قضائیه که برای شرکت در اجلاس قضایی بریکس به هند سفر کرده است، طی سخنانی در مراسم افتتاحیه نشست رؤسای نظام‌های قضایی بریکس در دهلی هند، ضمن تشریح نقش قانون‌گرایی در شکل‌گیری نظام عادلانه بین‌الملل، اظهار کرد: قانون‌گرایی و التزام به قانون از مهم‌ترین پایه‌های نظم، عدالت و پیشرفت در هر جامعه است. پایبندی دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی به اصول و قوانین می‌تواند از یکجانبه‌گرایی، زورگویی و زیاده‌خواهی جلوگیری کند. نظام بین‌المللی عادلانه زمانی شکل می‌گیرد که همه کشورها، فارغ از میزان قدرت، ثروت و نفوذ خود، از حقوق برابر برخوردار باشند و هیچ قدرتی نتواند اراده و منافع خویش را بر دیگران تحمیل کند. 

 بریکس باید در کنار قانون بایستد 
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقش بریکس در شکل‌دهی به نظم نوین جهانی گفت: در اسناد بریکس بار‌ها بر احترام متقابل و احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و پای‌بندی به منشور ملل متحد تأکید شده است. بریکس به عنوان یکی از مهم‌ترین ائتلاف‌های اقتصادی و سیاسی، نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به نظم نوین جهانی دارد. ما خواهان نظمی هستیم که در آن، هیچ قدرتی خود را فراتر از قانون نداند. از اعضای بریکس می‌خواهیم در کنار قانون بایستند. 
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات و تعدیات سلطه‌گران علیه ملل مستقل تصریح کرد: جهان امروز، در کنار پیشرفت‌های علمی و فناوری، شاهد گسترش تجاوز به حاکمیت کشورها، نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه یک‌جانبه و فشار‌های فزاینده علیه ملت‌های مستقل از ناحیه برخی قدرت‌های سلطه‌گر می‌باشد. 


 نسبت به جنایتکاران بی‌تفاوت نباشید 
رئیس عدلیه عنوان داشت: نظام‌های قضایی و نهاد‌های حقوقی ما، نباید نسبت به نقض حقوق بنیادین انسان‌ها، کشتار غیرنظامیان، آوارگی اجباری ملت‌ها، خسارات وارده به زیرساخت‌ها و بی‌کیفرمانی عاملان جنایات بین‌المللی بی‌تفاوت باشند. قاضی‌القضات با تأکید بر سلطه‌ستیزی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ملت ایران سال‌هاست هزینه سنگینی برای استقلال خود پرداخته است. در سال گذشته و سال جاری، جمهوری اسلامی ایران با تجاوز وحشیانه امریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شد. این حملات و جنگ غیرقانونی و خلاف همه موازین بین‌المللی، صرفاً یک رویارویی نظامی محدود نبود. در روز نخست، رهبر عزیز و محبوب جمهوری اسلامی ایران و جمع کثیری از مردم مظلوم از جمله ۱۶۸ نفر کودک دانش‌آموز مدرسه میناب به شهادت رسیدند. این تنها بخشی از جنایات روز اول یک جنگ ۴۰ روزه بود. علاوه بر این، بسیاری از زیرساخت‌ها و اماکن از جمله بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و فرهنگی و اماکن مسکونی، هدف قرار گرفته و شمار زیادی از مردم عادی، از جمله زنان و کودکان، جان خود را از دست دادند. این اقدام امریکا و رژیم اشغالگر قدس مصداق بارز جنایات جنگی است، لیکن متأسفانه شاهد بی‌اعتنایی سازمان‌های بین‌المللی به‌این جنایات هستیم. 
محسنی‌اژه‌ای، با اشاره به جنایات امریکا و اسرائیل علیه ملت‌های جهان اظهار کرد: امروز ممکن است این صدا، صدای ایران باشد، اما فردا ممکن است صدای هر یک از کشور‌های حاضر در این سالن باشد، گو اینکه در سال‌های گذشته افغانستان، عراق و اخیراً ونزوئلا مورد تجاوز نظامی جنایتکارانه و غیرقانونی امریکا قرار گرفتند و هزاران نفر از مردم غیرنظامی در این کشور‌ها جان خود را از دست دادند و رژیم سفاک و کودک‌کش صهیونیستی نیز با حمله به غزه و لبنان، بیش از ۷۳ هزار نفر انسان مظلوم و بی‌پناه از جمله زنان و کودکان را به خاک و خون کشید و بیش از ۲ میلیون نفر را مجبور به کوچ اجباری نمود. 

 بریکس نقض حاکمیت ایران را محکوم کند 
رئیس قوه قضائیه با طرح این سؤال که آیا فردا از ما نخواهند پرسید کدام سمت تاریخ ایستاده بودیم، چند درخواست را از اعضای بریکس مطرح کرد و گفت: اعضای بریکس، نخست، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ایران را طبق موازین بین‌المللی، به‌خصوص منشور ملل متحد، محکوم کنند و تدابیر لازم را برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی متجاوزان به عمل آورند. رئیس دستگاه قضا ادامه داد: دوم، با اعمال اصل صلاحیت جهانی، مرتکبان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان دو جنگ تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران را تحت تعقیب قرار دهند. رئیس عدلیه در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به عدالت نیاز داریم؛ عدالتی که گزینشی نباشد، حاکمیت قانون را قربانی ملاحظات سیاسی نکند و حقوق ملت‌ها را بر اساس میزان قدرت آنان، اندازه‌گیری نکند.

برچسب ها: محسنی اژه ای ، بریکس ، رژیم صهیونیستی
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