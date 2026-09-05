عضو کمیسیون برنامه: داروسازان واکسن آنفولانزا را بسازند

جوان آنلاین: محسن بیگلری در مراسم گرامیداشت روز داروساز و پزشک، با اشاره به مشکلات پرداختی بیمهها به داروخانهها، گفت: متأسفانه مردم توان خرید دارو را ندارند و بیمهها نیز سهم خود را بهدرستی پرداخت نمیکنند. بهتازگی شنیدهام که برخی بیمهها تنها ۴ درصد از هزینه دارو را تقبل میکنند و مابقی بر عهده بیمار است؛ این یعنی یک داروی ۹۰۰ هزار تومانی، تماماً از جیب مردم پرداخت میشود که خود درد بزرگی است.
به گزارش ایسنا، این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه جراحان امروز در رقابت با آرایشگران قرار گرفتهاند، افزود: روزی آرزوی پزشک و داروساز شدن در خانوادهها بود، اما امروز پزشکانی که رتبههای تکرقمی و دو رقمی آوردهاند، خود را با آرایشگران مقایسه میکنند؛ این واقعاً جای تأسف دارد و باید برای درمان این معضل همایشهای تخصصی برگزار شود.
بیگلری با اشاره به فشار هزینههای درمان بر مردم، خاطرنشان کرد: در جلسهای با دانشگاه علوم پزشکی کردستان، همه از مشکلات بیمه و تأخیر در پرداختها گلایه داشتند. بیماران برای تهیه دارو و درمان عزیزانشان با هزاران دشواری مواجهاند و من بهعنوان نماینده، گاهی راهی جز گفتن «نمیدانم» ندارم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تقدیر از تلاش داروسازان در دوران کرونا، گفت: شما داروسازان در زمان کرونا داروهایی با کمترین عوارض تولید کردید. حالا چرا واکسن آنفولانزا را نمیسازید؟ امروز مردم نگران عدم تأمین واکسنهای وارداتی از چین و هند هستند. من صادرات نمیخواهم؛ همین واکسن را برای مصرف داخلی تولید کنید.
بیگلری در پایان ابراز امیدواری کرد که روزی هیچ خانوادهای به خاطر نداشتن توان مالی، از درمان عزیزان خود صرفنظر نکند و گفت: اگر به زیرساختهای داروسازی کشور توجه شود، میتوانیم بسیاری از نیازهای داخلی را برطرف کنیم و از وابستگی بی نیاز شویم.