پدافند هوایی کشور به بازتوانی راهبردی رسید

معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: این نیرو با وجود تحریم‌ها، تهدیدهای ظالمانه، محدودیت‌ها و موانع منطقه‌ای و بین‌المللی، با تلاش مجاهدانه جوانان و دانشمندان کشور در ترمیم شکاف‌های فن‌آورانه و توسعه تجهیزات، به قدرت بازتوانی و بازآفرینی راهبردی رسیده‌است.

جوان آنلاین: امیر سرتیپ محمد یوسفی خوش‌قلب افزود: اقدام‌های ما لازم بود، اما کافی نیست؛ به‌طور حتم تا رسیدن به قله فاصله داریم، اما عزم و اراده ما در نیروهای مسلح و پدافند هوایی یک عزم و اراده انقلابی و جهادی است.

وی با بیان اینکه دشمن در جنگ‌های اخیر به هدف‌های خود نرسیده است، اظهار کرد: در جنگ‌های تحمیلی که علیه کشور اتفاق افتاد، دشمن به هدف خود نرسید و برابر آموزه‌های دینی و ملی، ما پیروز قطعی هستیم؛ اما این پیروزی نیازمند تثبیت است و در این مسیر به تلاش‌های بزرگ و اقدام‌های ویژه نیاز داریم.

خوش‌قلب ادامه داد: اگر فرض را بر این بگذاریم که دشمن با وجود همه این آمادگی‌ها بار دیگر بخواهد به ما حمله کند، قطعا ما به سمت پیروزی نهایی و تثبیت پیروزی، گام‌های اساسی برخواهیم داشت.

وی با اشاره به توان پدافند هوایی در جنگ‌های اخیر گفت: در پدافند هوایی با افتخار عرض می‌کنم که ضربه‌های سنگینی بر پیکره تجاوز هوایی دشمن وارد کردیم و با وجود برخی مشکل‌های تحمیلی، دشمن به هدف‌های خودش نرسید و کشور و نیروهای مسلح کماکان در مسیر عزت و سربلندی قرار دارند.

مواجه با جنگ‌های فن‌آورانه در دو جنگ‌ اخیر

معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش افزود:در جنگ‌های اخیر که بر ما تحمیل شد، با جنگ‌های ترکیبی و کاملا فن‌آورانه مواجه بودیم که از سوی قوی‌ترین اما ذلیل‌ترین قدرت‌های پوشالی و با حمایت‌های ۱۰۰ درصدی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای انجام شد.

وی ادامه داد: ایستادگی و تاب‌آوری در برابر این‌گونه حمله‌ها و تهدیدهای قدرت‌های استکباری و استعماری ظالم، نیازمند روحیه ایثار و ازخودگذشتگی، اقدام‌های جهادی، مقاومت و شهادت‌طلبی است که به یاری خدا در نظام مقدس جمهوری اسلامی، مردم و نیروهای مسلح وجود دارد.

خوش‌قلب بیان کرد: با وجود همه تحریم‌ها، تهدیدهای ظالمانه، محدودیت‌ها و موانع منطقه‌ای و بین‌المللی، امروز پدافند هوایی در توان دفاعی خودش با تلاش و سعی مجاهدانه و حرکت شتابان جوانان و دانشمندان این مرز و بوم سعی کرده در ترمیم شکاف‌های فن‌آورانه و توسعه فن‌آورانه و تجهیزاتی اقدام‌های تاثیرگذاری انجام دهد.

وی تصریح کرد: در راستای نیل به قدرت و اقتدار دفاعی با رویکرد آفندی در نیروهای مسلح و پدافند هوایی و با همت صنایع دفاعی، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌های صنعتی و سازمان‌های جهاد خودکفایی در نیروهای مسلح، امروز ما از مرزهای لبه دانش و فن‌آوری عبور کرده‌ایم.

خوش‌قلب افزود: پدافند هوایی علاوه بر تولید قدرت بومی و درون‌زا و رشد و ارتقای مستمر و مداوم تجهیزاتی و مهارت‌افزایی سرمایه‌های انسانی، بر اساس ایمان، اعتقاد و باور بر امداد الهی، از تمام ظرفیت‌های مادی و معنوی، علیه ظلم و تجاوز به میهن و دفاع از شرف و ناموس کشور استفاده خواهد کرد.

وی گفت: ما در میدان‌های نبرد شاهد تغییرهای دائمی در الزام‌ها و نیازمندی‌های جنگ هستیم؛ از این‌رو پدافند هوایی به منظور افزایش تاب‌آوری در حوزه تجهیزاتی و نیروی انسانی و تداوم فعالیت‌ها، با طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی مشترک با صنایع دفاعی، امروز به قدرت بازتوانی و بازآفرینی راهبردی رسیده‌است.

نیروهای مسلح به تجهیزات مادی اکتفا نمی‌کنند

معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: برخلاف سایر ارتش‌های مرسوم در دنیا، امروز، ارتش، سپاه پاسداران، فراجا و بسیج مردمی فقط یک قدرت مادی و دارای تجهیزات نیستند و ما در نیروهای مسلح صرفا به تجهیزات و فن‌آوری اکتفا نمی‌کنیم.

وی افزود: در نیروهای مسلح و پدافند هوایی، اقدام‌ها و انجام ماموریت‌ها با انگیزه‌هایی فراتر از عوامل مادی به سطوح میثاق، وحدت و اتحاد مقدس تبدیل شده‌است.

خوش‌قلب تصریح کرد: امروز رزمنده بودن در نیروهای مسلح برای ما آرمان، تکلیف و یک رسالت حتمی و قطعی است و با اعتقاد به جاودانگی در شهادت‌طلبی و در مسیر بازدارندگی فعال، گام‌های محکم و استواری برداشته‌ایم.

وی ادامه داد: دشمنان و فریب‌خوردگان بدانند نیروهای مسلح در مکتب رسول‌الله و اهل‌بیت و امام حسین(ع) پرورش پیدا کرده‌اند و برای ما شکست در این مکتب و در جبهه حق معنا و مفهومی ندارد.

وی یادآور شد: دشمنان تلاش کردند آسیب‌های زیادی را، به‌ویژه در این ۲ جنگ اخیر، بر ما تحمیل کنند؛ قطعا از لحاظ تجهیزاتی و امکانات آسیب‌هایی دیدیم، و شهیدان و جانبازان گران‌قدری نیز تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کردیم.

خوش قلب افزود: ایران اسلامی برابر کلام وحی تکلیف الهی دارد؛ خداوند به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده اجازه داده از خودشان دفاع کنند، چرا که به آنان ظلم و ستم شده است، خداوند ظلم و ستم را نمی‌پذیرد و یقینا خداوند بر یاری رزمندگان تواناست و ما امید به یاری خداوند در ادامه این راه داریم.

وی گفت: طرح‌ها و اقدام‌های بسیار زیادی امروز در نیروی پدافند هوایی در حال انجام، پیگیری یا طرح‌ریزی است.

وی با اشاره به دهم شهریورماه سال‌روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی یادآور شد: این قرارگاه در سال ۱۳۸۷ با فرمان حکیمانه و آینده‌نگرانه قائد شهید ما، با دو ماهیت نیرویی و قرارگاهی تشکیل شد.

معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش افزود: متجاوزان در مرحله ابتدایی حمله‌های خود برای جمع‌آوری اطلاعات، آسیب‌رسانی و بمباران از قدرت هوایی استفاده می‌کنند و در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان نیز این راهبرد دشمنان را در هجوم ناجوان‌مردانه به کشور جمهوری اسلامی ایران دیدیم.

وی ادامه داد: قدرت بازدارندگی و توان مواجهه با تهدیدهای ابرقدرت‌های جهانی، با در نظر گرفتن مرحله نخست حمله‌ها، نیازمند قدرت هوافضایی مقتدر در خط مقدم دفاعی است از این‌رو ارتقای توان دفاعی ضروری است.

خوش‌قلب گفت: این توان دفاعی باید در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح باشد و با تقویت و تمرکز بر حوزه پدافند هوایی، به‌کارگیری همه زیرساخت‌ها و مدیریت منابع مختلف ارتقا یابد.

وی با اشاره به بازدید شهید بزرگوار غلام‌علی رشید از پدافند هوایی ارتش در سال‌های گذشته افزود: شهید رشید فرمودند که رهبر شهید بیش از ۶۰۰ فرمان و جمله در رابطه با اهمیت پدافند هوایی دارند که یکی از مهم‌ترین این جمله‌ها، قرارگاه پدافند هوایی خط مقدم دفاع از حیثیت، موجودیت و آبروی کشور است.

این مقام ارتش ادامه داد: این‌ها بخشی از ضرورت‌های تشکیل پدافند هوایی و نیروی پدافند هوایی بود، اما در مسیر اقتدار و تولید قدرت و تحقق استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی، نیازمند آمادگی مواجهه و مقابله با توطئه‌های مختلف و گوناگون استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکای جنایت‌کار و رژیم صهیونیستی هستیم.

وی گفت: اراده قطعی سربازان ملت در نیروهای مسلح و در پدافند هوایی، تقویت نقاط قوت و رفع ضعف‌ها با کمترین هزینه و تحمیل سنگین‌ترین ضربه‌های اثربخش بر پیکره بی‌جان متجاوزان است و به یاری خدا و به توفیق الهی دشمنان را وادار به شکست خواهیم کرد.

تنبیه متجاوز؛ راهبرد نظام و نیروهای مسلح

خوش‌قلب تاکید کرد: دشمنان باید بدانند در هیچ کجای زمین، دریا و آسمان آبی ایران اسلامی احساس آرامش و امنیت نخواهند داشت؛ راهبرد نظام و نیروهای مسلح تنبیه متجاوز است، مطمئن باشید ما متجاوزان را تا تنبیه نکنیم، رها نخواهیم کرد.

وی افزود: نیروی پدافند هوایی با این راهبرد، با وجود آسیب‌های دیده‌شده، هیچ‌گاه از پویایی، تحرک و بازآرایی توان و قدرت خود کوتاه نیامده‌است.

وی گفت: امروز مجموعه پدافند هوایی کشور از تجهیزات نوین با امکانات به‌روز و فن‌آوری به‌روز و کاملا دانشی استفاده می‌کند و با افتخار عرض می‌کنم که ضربه‌های سنگینی بر پیکره تجاوز هوایی دشمن وارد کردیم.

خوش قلب افزود: کشور و نیروهای مسلح کماکان در مسیر عزت و سربلندی قرار دارند و این موهبت الهی نشات‌گرفته از پناه بردن به آغوش اَمن الهی، صاحب عصر و هدایت‌های پیامبرگونه ولی فقیه و پشتیبانی مردم عزیز از رزمندگان در میدان است.

وی تصریح کرد: حضور بی‌نظیر و مقتدرانه مردم در میدان‌ها، نمایش سلحشوری، ایمان، شجاعت و ولایت‌مداری و وفاداری به نظام، نیروهای مسلح و کشور است.

خوش‌قلب در بخش پایانی سخنان گفت: ما فرزندان ملت عهد می‌بندیم از استقلال و تمامیت ارضی کشور و مردم تا پای جان پاسداری، حفاظت و حراست کنیم.