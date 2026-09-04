جوان آنلاین: رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه امریکا باید به شروط در تفاهمنامه عمل کند، تأکید کرد: امریکا راهی جز این ندارد که به ملت عظیم ایران سر تعظیم فرود آورد، چراکه جنگ را شروع کرد و رهبر، فرماندهان و کودکان و زنان ما را به شهادت رساند و به این موضوع نمیشود چشمپوشی کرد. امریکا بایستی به شروطی که در تفاهمنامه است عمل کند.
به گزارش ایرنا، حجتالاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز گذشته در همایش خانواده شهدای عضو ذخیره بسیجیان افزود: هیچ کجای دنیا همانند ملت بزرگ ایران نتوانست در مقابل زورگویی امریکا بایستد و مقاومت کند. اقتدار امروز ایران مرهون جانفشانی و جانبازی فرزندان این ملت و فرزندان خانواده شهداست.
وی بیان کرد: امروز انقلاب ما با شهادت ولی امر مسلمین، فرماندهان نظامی، بسیجیان و با شهادت آحاد مردم در جنگ تحمیلی تداوم پیدا میکند. خانواده شهدا چشم و چراغ این ملت هستند و نمیشود از روایت مقاومت دلیرمردان و زنانی که با همه وجود ایستادند و استکبار را به زانو درآوردند غافل شد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: ما شهدا را نمیبینیم و با خاطره آنها زندگی میکنیم، اما شهدا بر حال ما شاهد و ناظر هستند و در رزممان حضور دارند و به ما کمک میکنند. اگر ما از نبود شهدای عزیزمان احساس خسارت میکنیم، اما آنها سرمست و خوشحالاند از اینکه جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند تا این انقلاب پابرجا بماند.
طائب اضافه کرد: امروز ما میبینیم نیرو تکثیر میشود و هر یک نفری که شهید میشود، پرچم و سلاح به دست یک مبارز دیگر میافتد و این نهضت همچنان ادامه دارد و این امریکاییها هستند که مجبور میشوند حق ملتهای مظلوم را پس بدهند. اینجا جایی نیست که دشمن بتواند به راحتی بیاید و این سرزمین و نفت و منابع آن را تصرف کند.
امریکا باید به شروط تفاهمنامه عمل کند
وی با بیان اینکه امریکا باید به شروط تفاهمنامه عمل کند، تأکید کرد: امریکا راهی جز این ندارد که به ملت عظیم ایران سر تعظیم فرود آورد، چراکه جنگ را شروع کرد و رهبر، فرماندهان و کودکان و زنان ما را به شهادت رساند و نسبت به این موضوع نمیشود چشمپوشی کرد. امریکا بایستی به شروطی که در تفاهمنامه است عمل کند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: امریکاییها از روی استیصال در جبهه جنگ کم آوردند و ترامپ اعلام میکند که ما نیروی دریایی سپاه و نیروی هوایی ایران را نابود کردیم و عمده توان خود را در منطقه میآورد برای اینکه تنگه هرمز را باز کند، اما با مقاومت دلیرانه پاسداران انقلاب اسلامی و با مقاومت دلیرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبهرو میشود. رژیم استکبار به جای اینکه در صف رزم بیاید، برای جبران شکست مفتضحانه خود حتی به یک مجلس عروسی یا مدرسه حمله میکند. از سوی دیگر، امروز اسرائیل یک کشور نیست بلکه یک کارخانه جنگی و پادگان جنگی است و از این پادگان برای حمله به ملت ایران و مردم مظلوم غزه، لبنان، یمن و عراق استفاده میکند، در حالی که فرزندان لبنان در حزبالله نیز در مقابل اسرائیل ۶۱ روز ایستادگی کردند و جنگیدند و آنها را مجبور به عقبنشینی کردند. وی همچنین تصریح کرد: از طرف دیگر امریکا نیز با دیدن مقاومت ملت ایران آتشبس اعلام میکند و درخواست مذاکره میدهد، در حالی که ما هیچوقت درخواست آتشبس و مذاکره نداشتیم، بلکه ملت ایران با اینکه روزانه زیر بمباران بیش از ۲۰۰ فروند هواپیمای دشمن و موشکباران آنان قرار داشت، اما با ایستادگی و مقاومت و حضور شبانه خود در تجمعات و مبعوثشدنشان، این دشمن را به زانو درآورد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: امریکا دو بار هنگامی که وسط مذاکره بودیم به ما حمله کرد، چراکه فکر میکرد ایران ضعیف شده و با این حملات براندازی در ایران رقم میخورد یا ایران مجبور میشود سر میز مذاکره تسلیم شود و به امریکا امتیاز بدهد. طائب گفت: امریکا در وسط مذاکره در پاکستان نیز به دنبال تصرف تنگه هرمز بود و تمام یگان عملیات ویژه خود را به این منطقه آورد تا کشتیهای خود را از این منطقه عبور دهد و تفاهمنامه را نقض کرد، اما رزمندگان و پاسداران ایران نگذاشتند و دشمن باز هم نتوانست به هدف خود برسد.